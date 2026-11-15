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Общество

Более тысячи мальков судака выпустили в водохранилище в Дедовичском районе

15 ноября 2026 года, 11:24

В Дедовичском районе состоялась экологическая акция по выпуску мальков судака в водохранилище Псковской ГРЭС. Об этом сообщил глава муниципалитета Руслан Ахтямов в своём канале в мессенджере МАХ.

Более тысячи мальков судака выпустили в водохранилище в Дедовичском районе

Фото: центр добровольчества в Дедовичах

В мероприятии приняли участие волонтёры районного центра добровольчества (РЦД), консультант отдела культуры и молодёжной политики администрации округа Ирина Яковлева, экологи Псковской ГРЭС, специалист рыбоохраны и эксперты по доставке живой рыбы.

В водоём выпустили 1 400 мальков судака. Путь до места выпуска составил более 130 километров. Для сохранения жизнеспособности рыбы транспортировку проводили в специальном бассейне с подачей кислорода. Волонтёры не только помогали в организации, но и лично участвовали в выпуске мальков.

Более тысячи мальков судака выпустили в водохранилище в Дедовичском районе

Фото: центр добровольчества в Дедовичах

Просветительскую часть акции провела консультант Анна Балкунова: она рассказала участникам о важности подобных мероприятий для восстановления водных биоресурсов и поддержания экологического баланса водоёма.

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