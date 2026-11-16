Ветераны СВО в Пскове могут получить помощь в координационном центре

Ветераны СВО в Псковской области могут получить медицинскую помощь в Региональном координационно-методическом центре – он работает в Пскове на базе госпиталя для ветеранов войн. Об этом сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области, депутат регионального Законодательного Собрания Надежда Васильева в своем канале в мессенджере MAX.

По её словам, там можно проконсультироваться у специалистов, пройти медицинскую реабилитацию и диспансеризацию, оформить документы для лечения в санатории.

Надежда Васильева отметила, что для обращения нужны справка об участии в СВО, удостоверение участника боевых действий, паспорт, полис и СНИЛС.

Координационно-методический центр работает по будням с 08:00 до 16:30 по адресу: Псков, улица Лагерная, 3, кабинеты №1 и №2. Записаться туда можно по телефону +7 (906) 224-20-66 либо написать в группу центра в «ВКонтакте».

«Центр создан, чтобы ветеранам СВО стало проще получить нужную помощь», – подчеркнула руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества».