Псковских ветеранов отметили в Москве за поддержку бойцов СВО

На торжественном Пленуме в Москве подвели итоги конкурса «Как и прежде, в строю». В номинации «СВО – новое поколение героев» отметили работу Псковской областной организации ветеранов, занеся ее в Книгу Почета всероссийского объединения. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном правительстве.



Мероприятие прошло в Центральном доме Российской Армии имени М. В. Фрунзе и было посвящено 40-летию организации. Псковскую область представлял председатель регионального отделения Николай Груздов. Участников Пленума приветствовал президент Владимир Путин, который обратил внимание на товарищескую помощь ветеранов участникам спецоперации.