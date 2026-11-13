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Общество

Псковских ветеранов отметили в Москве за поддержку бойцов СВО

13 ноября 2026 года, 17:00

На торжественном Пленуме в Москве подвели итоги конкурса «Как и прежде, в строю». В номинации «СВО – новое поколение героев» отметили работу Псковской областной организации ветеранов, занеся ее в Книгу Почета всероссийского объединения. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном правительстве.

Псковских ветеранов отметили в Москве за поддержку бойцов СВО

Фото Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Мероприятие прошло в Центральном доме Российской Армии имени М. В. Фрунзе и было посвящено 40-летию организации. Псковскую область представлял председатель регионального отделения Николай Груздов.

Участников Пленума приветствовал президент Владимир Путин, который обратил внимание на товарищескую помощь ветеранов участникам спецоперации.

Псковских ветеранов отметили в Москве за поддержку бойцов СВО

Фото Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Председатель Правительства России Михаил Мишустин в своем обращении отметил вклад объединения в защиту социальных гарантий пожилых людей.

Главным событием встречи стало избрание нового руководителя Всероссийской организации ветеранов. Им стал Герой России, летчик-космонавт Фёдор Юрчихин. Помимо подведения итогов работы за 40 лет, участники Пленума определили дальнейшие задачи ветеранского движения. Сегодня организация объединяет советы в 85 регионах страны и включает более 60 тысяч первичных отделений.

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