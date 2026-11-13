Псковских ветеранов отметили в Москве за поддержку бойцов СВО

На торжественном Пленуме в Москве подвели итоги конкурса «Как и прежде, в строю». В номинации «СВО – новое поколение героев» отметили работу Псковской областной организации ветеранов, занеся ее в Книгу Почета всероссийского объединения. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном правительстве.
Фото Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Мероприятие прошло в Центральном доме Российской Армии имени М. В. Фрунзе и было посвящено 40-летию организации. Псковскую область представлял председатель регионального отделения Николай Груздов.
Участников Пленума приветствовал президент Владимир Путин, который обратил внимание на товарищескую помощь ветеранов участникам спецоперации.
Фото Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Председатель Правительства России Михаил Мишустин в своем обращении отметил вклад объединения в защиту социальных гарантий пожилых людей.
Главным событием встречи стало избрание нового руководителя Всероссийской организации ветеранов. Им стал Герой России, летчик-космонавт Фёдор Юрчихин. Помимо подведения итогов работы за 40 лет, участники Пленума определили дальнейшие задачи ветеранского движения. Сегодня организация объединяет советы в 85 регионах страны и включает более 60 тысяч первичных отделений.