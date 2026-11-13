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Общество

Улицу Сельскую в Печорах отремонтируют в два этапа

13 ноября 2026 года, 17:52

В Печорах наконец приступили к решению давней дорожной проблемы. 9 ноября администрация округа подписала муниципальный контракт с ООО «ДРС60» на ремонт улицы Сельской, сообщил глава района Валерий Зайцев в своем канале в MAX.

Улицу Сельскую в Печорах отремонтируют в два этапа

Фото из соцсетей Валерия Зайцева

По его словам, жители добивались ремонта этой дороги не один год. Сдвинуть дело с места удалось при содействии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Кроме того, этот вопрос поднимался 12 ноября на личном приеме граждан, который глава региона провел по поручению президента Владимира Путина.

Валерий Зайцев отметил, что ремонтные работы на улице Сельской разбили на два этапа. Полностью завершить их по контракту должны до 30 июля 2027 года.

Улицу Сельскую в Печорах отремонтируют в два этапа

Фото из соцсетей Валерия Зайцева

До конца текущего года обновят участок от Пограничной до Мира. Здесь рабочим предстоит создать основание дороги, уложить два слоя асфальтобетона площадью 2300 квадратных метров и шириной от 4 до 6 метров. Также в планах – выровнять люки, частично прочистить канавы, убрать кустарник и заменить водопропускную трубу.

Улицу Сельскую в Печорах отремонтируют в два этапа

Фото из соцсетей Валерия Зайцева

В следующем году приведут в порядок отрезок от Юрьевской до Мира. На данном участке сделают щебеночное основание, уложат асфальт на площади 2200 квадратных метров, спилят кусты, отрегулируют колодцы и восстановят тротуар.

Глава Печорского района пообещал лично контролировать ход ремонта.

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