Улицу Сельскую в Печорах отремонтируют в два этапа

В Печорах наконец приступили к решению давней дорожной проблемы. 9 ноября администрация округа подписала муниципальный контракт с ООО «ДРС60» на ремонт улицы Сельской, сообщил глава района Валерий Зайцев в своем канале в MAX.

По его словам, жители добивались ремонта этой дороги не один год. Сдвинуть дело с места удалось при содействии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Кроме того, этот вопрос поднимался 12 ноября на личном приеме граждан, который глава региона провел по поручению президента Владимира Путина.

Валерий Зайцев отметил, что ремонтные работы на улице Сельской разбили на два этапа. Полностью завершить их по контракту должны до 30 июля 2027 года.