Вячеслав Сукманов оценил значение конкурса «Безграничные возможности»

Обычно, говоря об инвалидности, общество рассуждает в категориях помощи и опеки. Всероссийская премия «Безграничные возможности» предлагает сместить акценты на конкретные достижения и результаты, заявил Вячеслав Сукманов. Он возглавляет Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени В. П. Шмитца и входит в экспертный совет регионального этапа конкурса, пишет ПАИ.

По его мнению, участники конкурса «Безграничные возможности» делятся тем, чего они добились сами: получили специальность, устроились на работу, выиграли состязание или стали наставниками. «Человек перестаёт быть тем, кому помогают, а становится автором собственной жизни», – подчеркнул Вячеслав Сукманов.

Такой подход позволяет увидеть в человеке с инвалидностью не того, кто борется с трудностями, а профессионала и мастера своего дела. Эксперт убежден, что это влияет на общественное мнение гораздо сильнее, чем стандартные просветительские акции. К тому же, по условиям конкурса, жюри оценивает результат, а не драматизм истории.

Вячеслав Сукманов особо выделил номинацию «Свой путь». В ней, в частности, участники расскажут о том, как им удалось круто поменять свою жизнь. Для профессионального сообщества такие примеры имеют огромное значение.

Отдельно он призвал организации и жителей Псковской области не оставаться в стороне, ведь в регионе достаточно ярких проектов и вдохновляющих историй.

Заявки принимают до 30 ноября. Всего предусмотрено 12 номинаций в двух направлениях: «Люди без границ» (личные истории) и «Норма жизни» (инклюзивные практики). Региональный отбор пройдет с 1 по 20 декабря, причем половина экспертов – люди с инвалидностью. Федеральный этап премии продлится с 10 января по 10 февраля 2027 года, по его итогам определят 39 финалистов.

Церемония награждения запланирована в Москве на 21-22 апреля 2027 года.