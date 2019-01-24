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Общество / Здоровье

Меньше желудок, короче кишка

В областной больнице делают бесплатные операции, навсегда решающие проблему лишнего веса, пациентов пока не хватает

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Алёна Комарова
24 января 2019 года, 10:17
Фото: naturmend.com
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Врачи уменьшают желудок и укорачивают кишку, сшивая их между собой. После первой в Пскове операции по снижению веса хирургическим способом прошло 18 лет. У первой пациентки, весившей 150 кило, вес держится на уровне 70 килограммов.

Недавно «Псковская правда» рассказала историю похудения Александра Минина, известного псковского ведущего, лучшего Деда Мороза страны. После операции на желудке (шунтирование лапароскопическим методом) в Псковской областной больнице он за полгода скинул 90 килограммов. Заведующий хирургическим отделением Константин Рагозин рассказал, в чем суть этой операции, кому она подходит и как попасть на консультацию к специалисту, если есть необходимость снизить избыточный вес.

Сбросить лишнее

Если кратко, то при шунтировании из большого желудка делается маленький, вместимостью 150 — 200 миллилитров, к нему пришивается наполовину укороченная тонкая кишка. При этом большая часть желудка остается неработающей, а работает маленькая часть, сшитая с тонкой кишкой на середине ее длины. Длина тонкой кишки в среднем 5 метров, при шунтировании она пришивается на расстоянии 2 — 2,5 метра к желудку. Из-за этого не все, что человек ест, усваивается, происходит похудение. За раз много съесть нельзя: если переел, возникает чувство распирания.

Константин Рагозин, заведующий хирургическим отделением Псковской областной больницы 

Но при этом человек полностью избавляется от гипертонической болезни, суставы перестают болеть. Если мужчина страдал импотенцией, а у женщины было нарушение менструального цикла, то после похудения потенция и либидо восстанавливаются, исчезает одышка, уходит диабет. Если человек раньше пил горстями таблетки, то после приходится пить только витаминный комплекс, уверяет доктор.

Недостаток кальция, железа и некоторых витаминов в организме является одним из побочных эффектов такой операции. Пациенту пожизненно придется принимать комплекс витаминов и минералов.

Операция гарантирует, что вес не вернется.

— Примерно через два года после сильного похудения вес стабилизируется, затем человек может немного набрать, но к прежней массе никогда не вернется, — отмечает Константин Рагозин.

Начинали в нулевые

Первую операцию по снижению веса в Псковской областной клинической больнице сделали в 2000 году.

— Недавно я встретил эту пациентку, она работает в школе. Очень хорошо выглядит, — рассказал Константин Рагозин. — Ее вес сейчас 70-74 килограмма, а был больше 150. Женщина очень довольна, говорит, что чувствует себя хорошо.

Тогда операцию Константин Рагозин делал открытым методом, то есть через разрез. Лапароскопией псковские врачи не владели. Операции по снижению веса через прокол в областной больнице начали делать недавно: сначала пригласили хирурга, кандидата медицинских наук Марию Соловьёву, которая активно занимается лапароскопическими операциями по снижению веса в Санкт-Петербурге. Первые три операции в областной больнице она сделала в январе прошлого года. В феврале Константин Рагозин сам отправился на учебу в Северную столицу, в июне петербургские специалисты снова приехали в Псков и прооперировали еще несколько человек, в том числе героя нашей публикации Александра Минина. С тех пор хирург Рагозин проводит лапароскопические операции самостоятельно, и сделал их уже восемь.

Лапароскопия — наиболее щадящий пациента операционный метод, который становится все более популярным.

— Уже вечером после операции пациент ходит по коридору, пьет воду, на третий день выписывается домой, — говорит хирург. — С открытыми операциями все сложнее. При лапароскопии главное, чтобы сердце пациента позволяло ее сделать, чтобы до нее не было никаких операционных вмешательств на животе, а объем живота позволял пройти инструментам.

Пока бесплатно

Псковская областная больница поставила перед собой задачу не только научиться делать подобные операции через проколы, но и поставить их на поток. Пока, по словам хирурга, желающих мало, больница получает одно обращение в два месяца.

— Хотелось бы больше, — отмечает Константин Рагозин. — Людей с избыточным весом у нас много, но люди не знают о том, что такие операции проводятся.

В Пскове операции пока проводятся по показаниям бесплатно, а, например, в Санкт-Петербурге, по словам хирурга, их делают только за деньги, стоит шунтирование желудка около 200 тысяч рублей.

Хирург Рагозин принимает пациентов в областной консультативной поликлинике каждую пятницу. Если к нему обращается полный человек, желающий похудеть, врач рассказывает, какие существуют варианты операций по снижению веса, каковы их последствия, отвечает на возникающие вопросы. Врач также решает, какую именно операцию выбрать: существует несколько видов операций по снижению веса.

— Есть пациенты очень полные, есть не очень полные. Для первых показана только одна операция, для менее полных есть варианты, — поясняет заведующий хирургическим отделением. — Например, мы можем предложить сделать продольную резекцию желудка. Это щадящая операция, но после нее вес может вернуться, если человек не будет заниматься собой: не будет следить за питанием, заниматься спортом. Сначала похудеет, а потом будет набирать вес. Поэтому этот способ подходит не всем.

После консультации и осмотра врач решает, показана или не показана операция. Если показана, назначает день поступления в больницу. Хирург отмечает, что все операции по снижению веса проходят только после тщательного обследования здоровья пациента. 

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