Дед Мороз подтаял

Колоритного Деда Мороза Александра Минина знает не только каждый пскович. В 2000 году на общероссийском конкурсе в Карелии он стал лучшим Дедом Морозом страны. Как не запомнишь двухметрового и двухсоткилограммового персонажа с 51-м размером ноги? Хотя на конкурсе, конечно, судили не по одежке и параметрам. Как оказалось, псковский Дед Мороз давно хотел «подтаять», в этом году его давняя мечта сбылась. Александр Минин рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что за полгода похудел на 90 килограммов. «Псковская правда» расспросила псковского шоумена и ведущего, как ему удалось измениться до неузнаваемости. При росте 203 см Александр Минин весил 208 килограммов. Свой вес «медленно и планомерно» он нарастил за 18 лет, а о том, чтобы сбросить его, задумался лет 10 назад.

— Все эти годы мне снились сны о том, что надо похудеть, но, как говорят, и сила есть, и воля есть, а силы воли нет, — шутит ведущий. — Столько много соблазнов, а еще выехал за границу отдохнуть, все знают, что такое шведский стол, хочется же есть не только блины русские, хочется все попробовать, иначе для чего приехал. За эти годы Александр Минин «испробовал все диеты, которые существуют в мире». — Это малоприятное на самом деле удовольствие, — говорит мужчина. — Есть несоленую гречку долго невозможно. К тому же все диетологи говорят разное. Один говорит, что так надо, другой говорит, что так не надо. Сколько диетологов, столько и мнений. В Пскове я обращался к диетологу, худел. Но вопрос в том, что после диеты вес возвращается. Среди моих знакомых есть такие люди, которые на диетах сбрасывали и по 20, и по 30 кило, удерживались после месяц и плыли. Рекорд потерянного Александром на диете веса — 25 килограммов. — Я бросил курить, потому что занялся спортом, и на меня напал жор. Эти 25 кг я за два-три месяца легко снова набрал. Даже при том, что занимался спортом. Обращался Дед Мороз и к психологу. — Он мне объяснил, что одно дело — женщине сбросить 3 килограмма, потому что надо, и другое дело, когда речь идет о глобальном похудении, — говорит Минин. — Тут должны быть созданы какие-то специальные условия. Скажем, монастырь: нет никаких соблазнов и жесткий пост. В обычной жизни это невозможно. Когда ты живешь в семье и другие ее члены не поддерживают диету, недели две от запаха котлет можно держаться, на третью начинается поползновение к холодильнику по ночам. Организм требует всего вкусного, к чему привык. Там тортик, тут кофеек с сахарком, здесь булочка.

На грани

— Я находился в кризисной ситуации, — поделился Александр. — Давно наблюдаюсь в Псковской областной больнице. По медицинским параметрам моя масса тела вышла на критический уровень. Стали рушиться суставы ног, показатели глюкозы превышали норму, диабет у меня уже стоял давно, в последнее время показатели глюкозы выросли до 9, 10 и 11 единиц. Давление под 200. Открытым текстом мне сказали, что жить осталось от полутора до трех лет. И никакие диеты в данной ситуации, при моем весе, уже не помогут. Я понимал, что мне всего 48 лет, всего! Я понимал, что впереди у меня еще масса невзятых бастионов, просто несвершившихся побед и что следующие 48 лет я хочу прожить в другом ключе. Александр Минин решился на лапароскопическую операцию по снижению веса в Псковской областной больнице. — Почему я купился на эту операцию? Задал всего один вопрос: «Насколько операция сработает на то, что через десять лет я не наберу прежнюю массу тела?» На это мне ответили, что вес не вернется, — пояснил он свой выбор. По словам Александра Минина, операция нетравматичная. — Самое главное, что мне ничего не убрали, все осталось при мне, — рассказал он. — Я в медицине не силен: запаяли там, где желудок не будет пропускать лишнее, которое влияет на увеличение веса. Широко известна операция, когда часть желудка удаляют, но он имеет свойство растягиваться и возвращаться в прежние размеры. Человек худеет, а потом начинает есть, есть, есть, и в результате желудок увеличивался. Моя операция сделана таким образом, что меняется структура желудка, меняется расположение кишечника. Операции предшествовало полное обследование здоровья. — К операции подготовились на 100 %, — говорит шоумен. — Ложась на операционный стол, человек должен быть уверен, что он готов к операции и морально, и физически. Я планомерно два месяца делал все исследования и процедуры, собирал результаты.

КСТАТИ Заведующий хирургическим отделением Псковской областной больницы Константин Рагозин рассказал, в чем суть этой операции, кому она подходит и как попасть на консультацию к специалисту, если есть необходимость снизить избыточный вес.

Хоть в космос

Саму операцию проводили специалисты из Санкт-Петербурга, она длилась около двух часов. Послеоперационный период составляет год. За это время достигается тот результат, который был запланирован врачами. — При моем росте в 203 сантиметра я должен, и так это было 18 лет назад, весить не больше 105 килограммов. Сейчас я вешу 117 кг, — рассказывает Александр Минин. — При этом у меня стабильная глюкоза 4.9-5.3, давление 125 на 85, клинические показатели крови в норме. Чуть-чуть понижен холестерин, но это не страшно. Все показатели здоровья вернулись к норме и говорят о том, что можно лететь в космос. Изменился цвет кожи, цвет ногтей, рост волос, тембр голоса немножко поменялся: стал более низким. Еще одна немаловажная деталь — у меня вся кожа подтянулась, есть излишек на животе, но еще прошло мало времени, врачи сказали, что все подтянется. Теперь Дед Мороз ест мало, но часто, порциями примерно с ладошку и даже меньше. — Если я съел тарелочку супа, второе блюдо я не могу съесть, — поясняет ведущий. — В эпикризе написано, что я должен во время еды концентрироваться на еде, то есть понимать, что я ем, тщательно пережевывать, получать удовольствие от приема пищи. Сейчас я капризничаю в еде, как беременная женщина. Хочется разнообразия, к тому же супу на второй день я как-то скептически отношусь. Хотя по старинке наварено супа дня на три. Глазами поначалу я мог съесть полприлавка. Но, накупив в кафе первое, второе, третье, я понимал, что физически могу съесть что-то одно. Сейчас Дед Мороз ест все, что хочется, но помалу и часто. Бывает, что и ночью. — Ну захотел я бутерброд с колбасой и съел, при этом я не испытываю чувство стыда. Я знаю, что от этого не поправлюсь, второй бутерброд не полезет, — уверяет Александр Минин.

30 кг за месяц

Самым тяжелым на этапе похудения для Александра стал первый месяц, в течение него ушло почти 30 килограммов. — Там расписано все понедельно, — рассказал пскович. — Шесть дней я пью только воду маленькими глоточками. Затем идут разбавленные соки, легкие чаи, пюре, все жидкое, дальше постепенно рыба, курица, мясо, сначала в виде пюре, потом кусками, а через три месяца можно выпить и рюмку водочки, но не раньше. Если человек соблюдает правила, то все идет по плану. Лучше со своим здоровьем не шутить. Никто потом не выправит ситуацию, потому что ты нарушил цикл, разработанный умными людьми, которые защитили на этом диссертацию. По словам ведущего, послеоперационный цикл длится 3 месяца, а дальше живешь своей обычной жизнью. — Если возникают какие-то проблемы, нужно сразу позвонить врачам. Проблемы со сном, болит голова, плохое пищеварение, падаю в обморок — я интересовался у людей, которых прооперировали раньше, такое было. Но большая часть мнений была позитивной. Семья, самый близкий круг друзей Деда Мороза в решении похудеть поддержали. — Они все были со мной на операции, — говорит Александр. Ему осталось сбросить 10 кг. — Раз в неделю взвешиваюсь, — говорит ведущий. — Но похудение вижу не столько по весам, сколько по одежде. Все идет по плану. Предстоит пройти полугодовые исследования, чтобы понимать, насколько процесс идет в правильном русле. Это все те же исследования, что были перед операцией. Сейчас все органы похудели, кроме сердца. Оно так быстро не похудеет, это другая субстанция. Есть еще один нюанс — об этом меня предупреждали, хотя многие это делают и так — это пожизненный цикл витаминов. Я принимаю комплекс по две таблетки в день.

Легкий Дед Мороз

— В этом году отработал Дедом Морозом хорошо, легко, — уверяет известный пскович. — Если в прошлом году через пять минут после выхода я потел, то сейчас могу ходить в экипировке спокойно, чувствую совершенно другое. Два разных человека, два разных разума. Хотя сущность осталась прежняя. Думаю, окружающие привыкнут к новому образу. У меня, в отличие от предыдущих лет, нет желания даже выпить. Уже большая часть друзей и знакомых со мной согласились, никто не напрягает. Я сам понимаю, когда хочу выпить рюмочку, а когда не хочу. Дед Мороз говорит, что у него улучшилась память. — Я стал хорошо запоминать, стал более ответственным, вернулось то чувство, которое меня раньше заставляло работать на 101 %. Желание что-то делать все время, раньше у меня была запись в трудовой книжке «охранник дивана», — шутит популярный ведущий. — А сейчас есть желание работать. По ощущениям и внешне вернулся на 18 лет назад.