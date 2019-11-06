Самоуправили

Важное условие — софинансирование самих жителей. Вложились они не только деньгами, например, стругокрасненские папы потратили воскресенье на монтаж турников. Получив первую помощь на свои небольшие проекты, их инициаторы поверили в свои силы и в поддержку государства и строят еще большие планы, а соседи спешат присоединиться к движению.

В деревне Горбунова Гора в Палкинском районе 1 ноября открыли новую детскую площадку. «Детской» она называется по документам, на деле ей больше подойдет название — спортивная. Ведь здесь помимо детской карусели и беседки установили комплекс для занятий воркаутом, стойки для волейбола и баскетбола. Площадка появилась благодаря инициативе жителей, которые объединились в территориальное общественное самоуправление.