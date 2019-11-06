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Общество

Самоуправили

Объединение в ТОС помогло жителям Палкинского района получить детскую площадку, стругокрасненцам — обновить дорожку на стадионе, а островичам привести двор в порядок

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Наталья Баранова
6 ноября 2019 года, 10:13
Фото: Сергей Герасимов
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Важное условие — софинансирование самих жителей. Вложились они не только деньгами, например, стругокрасненские папы потратили воскресенье на монтаж турников. Получив первую помощь на свои небольшие проекты, их инициаторы поверили в свои силы и в поддержку государства и строят еще большие планы, а соседи спешат присоединиться к движению.

В деревне Горбунова Гора в Палкинском районе 1 ноября открыли новую детскую площадку. «Детской» она называется по документам, на деле ей больше подойдет название — спортивная. Ведь здесь помимо детской карусели и беседки установили комплекс для занятий воркаутом, стойки для волейбола и баскетбола. Площадка появилась благодаря инициативе жителей, которые объединились в территориальное общественное самоуправление.

Предложила организовать ТОС. Люди у нас молодые, активные, мое предложение поддержали. В границах ТОС, которое объединило три деревни, живут 104 человека, из них 26 детей. На три деревни одна небольшая детская площадка, там дети в очередь стояли на качели, мы решили — нужна еще одна, такая, чтобы подростки могли заниматься спортом.


СамоуправилиСветлана Павлова,
глава Качановской волости 
Сказано — сделано. Написали проект, получили поддержку от администрации области — 114 тысяч рублей. На условиях софинансирования: 16 тысяч выделила Качановская волость и 1,5 тысячи рублей — вклад самих сельчан. Таковы условия получения денег ТОС на реализацию проекта — обязательное участие жителей. На их деньги купили волейбольный и баскетбольный мячи.

Самоуправили
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото предоставлено жителями Качановской волости.
Самоуправили
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото предоставлено жителями Качановской волости.
Самоуправили
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото предоставлено жителями Качановской волости.
— Площадку установили силами самих жителей, — продолжает Светлана Павлова. — Собрались на воскресник, папы хорошо поработали. Молодцы! Нашим примером уже соседи загорелись. Хотят объединяться в ТОС и писать заявку на благоустройство.

У участников этого ТОС тоже большие планы. Детям досуг обеспечили. Теперь пора позаботиться о пенсионерах. Местные бабушки хотят новое место отдыха — беседку, чтобы удобно было ждать автолавку.

ВЕСОМЫЙ ГОЛОС

ТОС «Коттеджи» в Стругах Красных создали в конце прошлого года. Жители одного микрорайона из полусотни частных домов объединились, а название использовали привычное для их микрорайона.

— У нас еще с 90-х годов находится заброшенный стадион. Мы собственными силами старались поддерживать его в жизнеспособном состоянии, вырубали кусты, косили траву, установили футбольные ворота, у нас даже настоящие футбольные команды появились, и мы провели чемпионат среди дворовых команд, — рассказывает председатель ТОС «Коттеджи» Николай Кокин. — И мы решили объединиться в ТОС, написать проект, который позволит привести в порядок беговую дорожку. Раньше наши местные любители спорта бегали прямо по обочине автомобильной дороги, что небезопасно.

Этот проект тоже получил поддержку администрации области. Беговая дорожка обошлась в 280 тысяч рублей. 200 тысяч выделили региональные власти, 60 — администрация городского поселения и еще 20 тысяч собрали местные жители.

— Люди поверили, что можно реализовывать хорошие начинания своими силами и получать поддержку, — продолжает Николай Кокин. — И это очень здорово! Мы не только о себе думаем, но и о будущем наших детей, у которых будет возможность заниматься спортом. Все-таки голос участников ТОС весомее, чем голос одного человека. К нам прислушиваются. Нам пообещали установить еще и площадку воркаута по губернаторской программе, когда мы об этом попросили.

У ТОС «Коттеджи» тоже большие планы. Хотят установить на стадионе новые футбольные ворота и волейбольную площадку, оборудовать в лесопарке прогулочную дорожку.

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ТАК ДЕРЖАТЬ

Жители военного городка Остров-3 тоже объединились в ТОС в конце прошлого года. Результат их совместного проекта — оборудованная во дворе парковка и новая детская площадка.

— У нас двор и так всегда был очень красивый, жильцы денег не жалеют, каких только цветов нет! — говорит сопредседатель ТОС Валентина Шарыгина. — А теперь стало еще лучше! И ребятки, и взрослые довольны. К нам 30 октября приезжал губернатор Михаил Ведерников. Похвалил нас за активность. Сказал, что приятно с нами иметь дело.

И не только местным жителям выразил свой респект губернатор. Впечатлениями от общения с ТОСовцами он поделился на своей странице в «Инстаграме»:

Если еще кто-то думает, стоит ли создавать ТОС, будет ли реальная польза, могут приехать в Остров-3. Здесь в этом году инициативные граждане на средства областного гранта обустроили дворовую территорию: установили детскую площадку, скамейки, урны и обустроили парковку. И, что важно, не собираются останавливаться на достигнутом — уже думают над заявкой на следующий год. Так держать!


СамоуправилиМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
СПРАВКА

Что такое ТОС и зачем оно нужно.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) — самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

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