Давайте оперативнее

В Острове с цепных мостов уберут деревянный настил, отремонтируют фонтан, осветят набережную и улицу Чапаева, в Острове-2 благоустроят пешеходную зону, а в передаче домов Острова-3 из Минобороны в муниципалитет поучаствует Виталий Мутко.

ХОРОШО! КРАСИВО!

Парк Победы в Острове благоустраивают с учетом мнения местных жителей. Предложения, которые обсудили на общественных слушаниях, дополнили проект. Средства на ремонт парка выделили в рамках проекта «Единой России» «Парки малых городов» и программы Минстроя «Формирование комфортной городской среды». В этом году на благоустройство этой городской территории муниципалитет получил субсидию более 8,7 млн рублей. Деньги пошли на электромонтажные работы и установку уличного освещения. Подрядчик уже обустроил тротуары, разбил газоны, позже в парке появятся скамейки и уличные тренажеры. Также до конца года отремонтируют фонтан. Муниципальные власти и дальше намерены продолжить обустройство городских пространств, используя любые возможности.

В рамках реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» мы благоустроим набережную реки Великой. Сейчас идут работы по устройству уличного освещения набережной. Общий бюджет проекта — более 15 миллионов рублей. Все это позволит создать единую комфортную для отдыха жителей и гостей города территорию.

Дмитрий Быстров,

глава Островского района

Во время визита в Островский район 30 октября губернатор Михаил Ведерников остался доволен качеством и темпами проводимых работ.

Хорошо! Красиво! Особенно по сравнению с тем, что здесь раньше было.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Он также поручил главному архитектору области Евгению Шапкину подключиться к разработке проекта по благоустройству расположенной в центре Острова-2 пешеходной зоны на улице Шумейко, что позволит районным властям участвовать во всероссийском конкурсе Минстроя «Исторические поселения и малые города».

ДАВНО ПОРА

Масштабные работы по благоустройству Острова ведут с 2017 года. За два года в город направили более 12 млн рублей. На днях в Острове начали реставрацию единственных в России транспортных цепных мостов, сохранившихся с XIX века. В этом году планируют установить временные опоры для разгрузки мостового полотна и провести необходимые археологические изыскания. Полотно с деревянного заменят на ортотропные плиты с жестким каркасом с полимерным напылением. Губернатор поручил Дмитрию Быстрову организовать на время ремонта безопасную схему движения, чтобы люди не испытывали трудностей в передвижении по городу.

— Для нас это важный объект, который давно нужно было привести в порядок, — сказал Михаил Ведерников. Капитальный ремонт уникального памятника строительной техники и архитектуры стал возможным благодаря усилиям Михаила Ведерникова, который неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне, в профильных министерствах и ведомствах. В этом году на реставрацию цепных мостов из федерального бюджета выделили 100 млн рублей. В 2020 году на продолжение реставрации направят еще более 200 млн. В 2020 году начнут также ремонт Дома офицеров. Михаил Ведерников пообещал, что поднимет вопрос капремонта в Минкульте.

Губернатор поручил оперативно решить вопрос и с освещением на улице Чапаева. Местная жительница обратилась с соответствующей просьбой к главе региона в «Инстаграме». Дмитрий Быстров сообщил, что смета на проведение работ уже готова, и добавил, что на 450 метрах улицы целесообразно установить не один фонарь, а семь. Монтаж освещения запланирован на следующий год. — Давайте в этом году сделаем, тем более тут дети ходят. До 2020 года долго, давайте оперативнее, — обратился Михаил Ведерников к главе района.

ЗАБИРАЕМ