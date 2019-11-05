Давайте оперативнее

В Острове с цепных мостов уберут деревянный настил, отремонтируют фонтан, осветят набережную и улицу Чапаева, в Острове-2 благоустроят пешеходную зону, а в передаче домов Острова-3 из Минобороны в муниципалитет поучаствует Виталий Мутко.
В Острове с цепных мостов уберут деревянный настил, отремонтируют фонтан, осветят набережную и улицу Чапаева, в Острове-2 благоустроят пешеходную зону, а в передаче домов Острова-3 из Минобороны в муниципалитет поучаствует Виталий Мутко.
Муниципальные власти и дальше намерены продолжить обустройство городских пространств, используя любые возможности.
В рамках реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» мы благоустроим набережную реки Великой. Сейчас идут работы по устройству уличного освещения набережной. Общий бюджет проекта — более 15 миллионов рублей. Все это позволит создать единую комфортную для отдыха жителей и гостей города территорию.
Хорошо! Красиво! Особенно по сравнению с тем, что здесь раньше было.
На днях в Острове начали реставрацию единственных в России транспортных цепных мостов, сохранившихся с XIX века. В этом году планируют установить временные опоры для разгрузки мостового полотна и провести необходимые археологические изыскания. Полотно с деревянного заменят на ортотропные плиты с жестким каркасом с полимерным напылением. Губернатор поручил Дмитрию Быстрову организовать на время ремонта безопасную схему движения, чтобы люди не испытывали трудностей в передвижении по городу.
Капитальный ремонт уникального памятника строительной техники и архитектуры стал возможным благодаря усилиям Михаила Ведерникова, который неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне, в профильных министерствах и ведомствах. В этом году на реставрацию цепных мостов из федерального бюджета выделили 100 млн рублей. В 2020 году на продолжение реставрации направят еще более 200 млн.
В 2020 году начнут также ремонт Дома офицеров. Михаил Ведерников пообещал, что поднимет вопрос капремонта в Минкульте.
— Давайте в этом году сделаем, тем более тут дети ходят. До 2020 года долго, давайте оперативнее, — обратился Михаил Ведерников к главе района.
Зашла речь и о ремонте дорог внутри военного городка. Михаил Ведерников поручил часть работ запланировать на следующий год, а для тех улиц, где проходят коммуникации, подготовить в следующем году проектную документацию, необходимую для комплексного ремонта.
Михаил Ведерников осмотрел также отремонтированную котельную в Острове-3 и проконтролировал ход отопительного сезона. По договоренности главы региона с руководством военного ведомства в этом году его вновь обеспечивает Министерство обороны РФ. После передачи имущества в собственность муниципалитета в Острове-3 планируют построить новую котельную. А перед началом нынешнего отопительного сезона заменили наиболее аварийные участки тепловых сетей и запорную арматуру.