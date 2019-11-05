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Общество

Давайте оперативнее

Михаил Ведерников придал ускорение островским чиновникам

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Алексей Кедров
5 ноября 2019 года, 10:36
Фото: Сергей Герасимов
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В Острове с цепных мостов уберут деревянный настил, отремонтируют фонтан, осветят набережную и улицу Чапаева, в Острове-2 благоустроят пешеходную зону, а в передаче домов Острова-3 из Минобороны в муниципалитет поучаствует Виталий Мутко.

ХОРОШО! КРАСИВО!

Парк Победы в Острове благоустраивают с учетом мнения местных жителей. Предложения, которые обсудили на общественных слушаниях, дополнили проект. Средства на ремонт парка выделили в рамках проекта «Единой России» «Парки малых городов» и программы Минстроя «Формирование комфортной городской среды». В этом году на благоустройство этой городской территории муниципалитет получил субсидию более 8,7 млн рублей. Деньги пошли на электромонтажные работы и установку уличного освещения. Подрядчик уже обустроил тротуары, разбил газоны, позже в парке появятся скамейки и уличные тренажеры. Также до конца года отремонтируют фонтан.

Муниципальные власти и дальше намерены продолжить обустройство городских пространств, используя любые возможности.

В рамках реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» мы благоустроим набережную реки Великой. Сейчас идут работы по устройству уличного освещения набережной. Общий бюджет проекта — более 15 миллионов рублей. Все это позволит создать единую комфортную для отдыха жителей и гостей города территорию.


Давайте оперативнееДмитрий Быстров,
глава Островского района 
Во время визита в Островский район 30 октября губернатор Михаил Ведерников остался доволен качеством и темпами проводимых работ.

Хорошо! Красиво! Особенно по сравнению с тем, что здесь раньше было.


Давайте оперативнееМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
Он также поручил главному архитектору области Евгению Шапкину подключиться к разработке проекта по благоустройству расположенной в центре Острова-2 пешеходной зоны на улице Шумейко, что позволит районным властям участвовать во всероссийском конкурсе Минстроя «Исторические поселения и малые города».

ДАВНО ПОРА

Масштабные работы по благоустройству Острова ведут с 2017 года. За два года в город направили более 12 млн рублей.

На днях в Острове начали реставрацию единственных в России транспортных цепных мостов, сохранившихся с XIX века. В этом году планируют установить временные опоры для разгрузки мостового полотна и провести необходимые археологические изыскания. Полотно с деревянного заменят на ортотропные плиты с жестким каркасом с полимерным напылением. Губернатор поручил Дмитрию Быстрову организовать на время ремонта безопасную схему движения, чтобы люди не испытывали трудностей в передвижении по городу.

Давайте оперативнее
Цепные мосты — достояние не только Острова, но и всей страны, в этом году на их реставрацию потратят 100 млн рублей, еще 200 млн — в следующем.
Фото Сергея Герасимова.
— Для нас это важный объект, который давно нужно было привести в порядок, — сказал Михаил Ведерников.

Капитальный ремонт уникального памятника строительной техники и архитектуры стал возможным благодаря усилиям Михаила Ведерникова, который неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне, в профильных министерствах и ведомствах. В этом году на реставрацию цепных мостов из федерального бюджета выделили 100 млн рублей. В 2020 году на продолжение реставрации направят еще более 200 млн.

В 2020 году начнут также ремонт Дома офицеров. Михаил Ведерников пообещал, что поднимет вопрос капремонта в Минкульте.

Давайте оперативнее
Дом офицеров планируют приспособить под нужды работников культуры.
Фото Сергея Герасимова.
Губернатор поручил оперативно решить вопрос и с освещением на улице Чапаева. Местная жительница обратилась с соответствующей просьбой к главе региона в «Инстаграме». Дмитрий Быстров сообщил, что смета на проведение работ уже готова, и добавил, что на 450 метрах улицы целесообразно установить не один фонарь, а семь. Монтаж освещения запланирован на следующий год.

— Давайте в этом году сделаем, тем более тут дети ходят. До 2020 года долго, давайте оперативнее, — обратился Михаил Ведерников к главе района.

Давайте оперативнее
Михаил Ведерников остался доволен качеством и темпами проводимых работ.
Фото Сергея Герасимова.

ЗАБИРАЕМ

В Острове-3 глава региона встретился с местными жителями и сообщил им, что 15 декабря жилой фонд передадут муниципалитету из собственности Минобороны России. Детально вопросы передачи будут обсуждать на совещании у вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко.

Зашла речь и о ремонте дорог внутри военного городка. Михаил Ведерников поручил часть работ запланировать на следующий год, а для тех улиц, где проходят коммуникации, подготовить в следующем году проектную документацию, необходимую для комплексного ремонта.

Михаил Ведерников осмотрел также отремонтированную котельную в Острове-3 и проконтролировал ход отопительного сезона. По договоренности главы региона с руководством военного ведомства в этом году его вновь обеспечивает Министерство обороны РФ. После передачи имущества в собственность муниципалитета в Острове-3 планируют построить новую котельную. А перед началом нынешнего отопительного сезона заменили наиболее аварийные участки тепловых сетей и запорную арматуру. 

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