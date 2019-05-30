Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Первый парень

Выпускник из Новоржева стал победителем голосования за право попасть на обложку областного фотоальбома «Алые паруса»

Текст:
Наталья Баранова
30 мая 2019 года, 11:26
Фото: Андрей Степанов
0

Впервые за всю историю конкурса молодой человек обошел девушек.

Обложку ежегодного уникального альманаха, который готовит «Псковская правда» к каждому Последнему звонку, украсит портрет Дениса Тимофеева.

Чье именно фото будет на обложке, решают читатели «Псковской правды» путем интернет-голосования на сайте издания. Победитель получает в подарок фотосессию и право покрасоваться на обложке газеты с фотографиями всех выпускников региона.

СЕМЬЯ И ШКОЛА

Денис Тимофеев из Новоржева — очень активный молодой человек. Занимается спортом, пробовал себя в командных играх — футболе, баскетболе, волейболе, хоккее и спортивном многоборье. Также Денис — волонтер, вместе с товарищами наводит порядок в парках и скверах, играет в КВН.

Любимый школьный предмет у Дениса — математика. Склонность к точным наукам определила и направление будущей деятельности. Денис планирует поступать в технический вуз, если позволит количество баллов на ЕГЭ — в питерский военмех. Тем более там уже два года учится старший брат Дениса.

Поучаствовать в конкурсе парню предложила мама.

— Была статья о конкурсе в районной газете, мама прочитала и предложила мне попробовать свои силы, — рассказывает Денис. — Остальные члены семьи ее поддержали.

Идея голосовать за Дениса пришлась по вкусу не только его родным, но и одноклассникам с учителями.

— Одноклассники с радостью отдавали за меня голоса, призывали своих друзей и знакомых последовать их примеру, учителя тоже поддержали, — говорит Денис. — Спасибо всем большое!

Денис планирует поступать в технический вуз.
Фото Андрея Степанова.

ВАЖНАЯ АТМОСФЕРА

Победа в конкурсе очень удивила Дениса. Ведь это первый опыт подобного рода.

— Я раньше участвовал только лишь в спортивных соревнованиях, у меня были разные результаты, в том числе и победы, но этот конкурс очень необычный, — говорит Денис. — Для меня важна не победа, а важна атмосфера, в которой мы все находились, пока шло голосование. Меня переполняла радость, когда друзья отдавали за меня свои голоса.

Друзья Дениса были столь активны, что ему удалось обойти девушек-конкуренток.

— Я очень удивился, узнав, что я единственный парень в числе претендентов на победу, — не скрывает Денис. — В последние два-три дня голосования мне здорово удалось набрать голосов, поэтому и догнал девушку-лидера.

Не только догнал, но и обошел.

Профессиональная фотосессия — подарок за победу — для Дениса тоже новый необычный опыт.

— Фото оставлю себе для личного пользования, — говорит Денис. — Но парочку обязательно выложу в соцсети. 

Напомним, в 2018 году победу в конкурсе одержала Анастасия Карпова из Струго-Красненского района.

КАК ПОЛУЧИТЬ СПЕЦВЫПУСК

Выпускники Пскова получат газету прямо в школе, редакция развозит спецвыпуск самостоятельно. А для ребят из районов «Алые паруса» забирают в Пскове представители муниципальных управлений образования. Подробности в редакции по телефону: 8 (8112) 56-67-47.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 мая 11:06

На чем приходится экономить псковским детским садам

«Псковская правда» вместе с депутатом Юлией Пожидаевой проверила кухни и холодильники в детских садах

Общество / Мода
29 мая 11:35

Июньской участницей «Модной революции» станет Анастасия Михайлова

На конкурсе «Миссис Псков» девушка отрезала косу прямо на сцене и завоевала приз спонсорских симпатий

Общество
29 мая 11:19

Воздушный парад в небе над Псковом

Берлинский военно-транспортный авиационный полк готовится к 75-летию со дня образования (ПРОГРАММА)
  • В Псковской области вопрос по несанкционированным свалкам успешно решается – Сергей Грахов
  • Металлодетекторы установят на входах в псковский кремль к Ганзейским дням Нового времени
  • Центр Пскова перекроют на 50 минут из-за демонстрации в ближайшее воскресенье
  • Два участка дороги в районе Опочки должны отремонтировать до конца октября
  • Опубликован список команд, которые сразятся в финале за кубок губернатора Псковской области
  • Пётр Крупеня приедет в Дедовичи, чтобы ответить на вопросы местных жителей

    • 29 мая

  • Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит с годовым отчетом
  • Александр Котов поможет найти в Пскове новое место для «Лесопилки» и других приютов для животных
  • На уничтожение борщевика в Пскове потратят почти полтора миллиона рублей
  • Юный велосипедист не спешился на пешеходном переходе и попал под колеса в Великих Луках
  • До четырех часов дня будут ходить спецавтобусы на праздник в честь 75-летия 334-го полка
  • Сергей Грахов: Проектирование газовой котельной в Острове-3 уже началось
  • Июньский график приёма в великолукском и псковском МФЦ опубликовала прокуратура
  • В России хотят отменить возрастную маркировку школьной литературы и советского кино
  • На транспортной развязке Псков — Гдов активно идут строительные работы
  • Группа «M&Ms» и хор ветеранов выйдут на сцену в Стругах Красных в последний день мая
  • «Карнавал животных» и «Красная шапочка»: Псковский театр кукол опубликовал афишу на июнь
  • Три современных жилых комплекса бесплатно покажут псковичам в ближайшую субботу

    • 28 мая

  • Галина Артюнина: Я сразу обратила внимание на «страшилки» о заводе «Титан-Полимер»
  • Лариса Никольская: Все ступени, необходимые при строительстве «Титан-Полимера», выдерживаются
  • Сергей Елизаров о заводах «Титан»: Я не химик и не биолог, но прислушиваюсь к профессионалам
  • Бесследно пропавшего Владимира Григорьева разыскивают в Псковской области (ФОТО)
  • Работу водителем-полицейским за 24 тысяч рублей предлагают псковичам
  • Елена Новичкова: Я подобрала новый гардероб, соответствующий статусу героини
  • Молодых псковичей со светлыми глазами и волосами приглашают на кинопробы
  • Ремонтировать часть трассы, расположенную в 5 километрах от Пскова, будет компания «Буер»
  • Обладателями шести золотых медалей стали псковские спортсмены на минувшей неделе
  • Надо переходить на три смены: Павел Новиков об отставании на ремонте «Машиностроителя»
  • Мобильная приёмная прокурора Псковской области будет работать 29 мая в Острове
  • Александр Котов: Профессионализм и доблесть современных пограничников не оставляет сомнений

    • Новости

    Досуг / Афиша
    Редакция 29 мая 11:37

    Какие развлечения ждут Псков в День защиты детей

    Праздничная программа многообразна: концерты, интерактивы, мастер-классы и шествия

    Общество
    28 мая 17:24

    Активный ил Горводоканала

    Почему нельзя фильтровать воду из-под крана, в дома на каких улицах подается чистейшая подземная вода и какую пользу принесет псковичам сотрудничество с соседями по Балтике

    Общество
    28 мая 09:50

    10 000 ганзейцев

    И ни человеком больше примут псковские гостиницы во время праздника