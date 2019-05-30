Первый парень

Чье именно фото будет на обложке, решают читатели «Псковской правды» путем интернет-голосования на сайте издания . Победитель получает в подарок фотосессию и право покрасоваться на обложке газеты с фотографиями всех выпускников региона.

Впервые за всю историю конкурса молодой человек обошел девушек.

СЕМЬЯ И ШКОЛА

Денис Тимофеев из Новоржева — очень активный молодой человек. Занимается спортом, пробовал себя в командных играх — футболе, баскетболе, волейболе, хоккее и спортивном многоборье. Также Денис — волонтер, вместе с товарищами наводит порядок в парках и скверах, играет в КВН.

Любимый школьный предмет у Дениса — математика. Склонность к точным наукам определила и направление будущей деятельности. Денис планирует поступать в технический вуз, если позволит количество баллов на ЕГЭ — в питерский военмех. Тем более там уже два года учится старший брат Дениса.

Поучаствовать в конкурсе парню предложила мама.

— Была статья о конкурсе в районной газете, мама прочитала и предложила мне попробовать свои силы, — рассказывает Денис. — Остальные члены семьи ее поддержали.

Идея голосовать за Дениса пришлась по вкусу не только его родным, но и одноклассникам с учителями.

— Одноклассники с радостью отдавали за меня голоса, призывали своих друзей и знакомых последовать их примеру, учителя тоже поддержали, — говорит Денис. — Спасибо всем большое!