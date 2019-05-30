Первый парень

Впервые за всю историю конкурса молодой человек обошел девушек.
Обложку ежегодного уникального альманаха, который готовит «Псковская правда» к каждому Последнему звонку, украсит портрет Дениса Тимофеева.
Чье именно фото будет на обложке, решают читатели «Псковской правды» путем интернет-голосования на сайте издания. Победитель получает в подарок фотосессию и право покрасоваться на обложке газеты с фотографиями всех выпускников региона.
Денис Тимофеев из Новоржева — очень активный молодой человек. Занимается спортом, пробовал себя в командных играх — футболе, баскетболе, волейболе, хоккее и спортивном многоборье. Также Денис — волонтер, вместе с товарищами наводит порядок в парках и скверах, играет в КВН.
Любимый школьный предмет у Дениса — математика. Склонность к точным наукам определила и направление будущей деятельности. Денис планирует поступать в технический вуз, если позволит количество баллов на ЕГЭ — в питерский военмех. Тем более там уже два года учится старший брат Дениса.
Поучаствовать в конкурсе парню предложила мама.
— Была статья о конкурсе в районной газете, мама прочитала и предложила мне попробовать свои силы, — рассказывает Денис. — Остальные члены семьи ее поддержали.
Идея голосовать за Дениса пришлась по вкусу не только его родным, но и одноклассникам с учителями.
— Одноклассники с радостью отдавали за меня голоса, призывали своих друзей и знакомых последовать их примеру, учителя тоже поддержали, — говорит Денис. — Спасибо всем большое!
Победа в конкурсе очень удивила Дениса. Ведь это первый опыт подобного рода.
Денис планирует поступать в технический вуз.
Фото Андрея Степанова.
— Я раньше участвовал только лишь в спортивных соревнованиях, у меня были разные результаты, в том числе и победы, но этот конкурс очень необычный, — говорит Денис. — Для меня важна не победа, а важна атмосфера, в которой мы все находились, пока шло голосование. Меня переполняла радость, когда друзья отдавали за меня свои голоса.
Друзья Дениса были столь активны, что ему удалось обойти девушек-конкуренток.
— Я очень удивился, узнав, что я единственный парень в числе претендентов на победу, — не скрывает Денис. — В последние два-три дня голосования мне здорово удалось набрать голосов, поэтому и догнал девушку-лидера.
Не только догнал, но и обошел.
Профессиональная фотосессия — подарок за победу — для Дениса тоже новый необычный опыт.
— Фото оставлю себе для личного пользования, — говорит Денис. — Но парочку обязательно выложу в соцсети.
Напомним, в 2018 году победу в конкурсе одержала Анастасия Карпова из Струго-Красненского района.
КАК ПОЛУЧИТЬ СПЕЦВЫПУСК
Выпускники Пскова получат газету прямо в школе, редакция развозит спецвыпуск самостоятельно. А для ребят из районов «Алые паруса» забирают в Пскове представители муниципальных управлений образования. Подробности в редакции по телефону: 8 (8112) 56-67-47.