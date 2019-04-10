Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        

Конкурсы

Выпускник с обложки

Отбор фотографий для конкурса «Алые паруса» идет полным ходом

Текст:
Алексей Кедров
10 апреля 2019 года, 15:12
Фото: Дарья Хваткова
0

Окончание школы — знаменательное событие в жизни каждого ученика, учителя и родителя. «Псковская правда» ежегодно готовит уникальный альманах «Алые паруса», который является ценным памятным подарком для семьи каждого выпускника. Внутри — снимки всех выпускников области.

На обложке — фото одного из выпускников. Чье именно, выбирают читатели «Псковской правды» во время фотоконкурса. Его победитель получает фотосессию и право украсить обложку. В прошлом году победу одержала Анастасия Карпова.

Девушка любит читать, занимается танцами, играет в волейбол и довольно часто выступает на сцене. Анастасия родилась и выросла в Стругах Красных. В прошлом году она окончила местную школу.

— Я никогда не участвовала в подобных конкурсах, поэтому возникали страх и сомнения. Были моменты, когда я сомневалась, стоит ли продолжать участвовать, — рассказала девушка после победы.

Анастасия выслала свою фотографию сразу же, как только конкурс стартовал. Признается, что долго не могла определиться, какое именно фото отправить: загружала то одно, то другое.

Победить было очень сложно. У меня была выработана тактика, которой я старалась придерживаться. Когда что-то шло не так, я жутко переживала. Тактика отчасти заключалась и в том, что я специально просила многих знакомых не торопиться отдавать свои голоса за меня, оставляя их на последний час. При этом бывало, что другие участницы меня опережали в ходе голосования, и надо было как-то выходить из положения.

Анастасия Карпова,
победительница конкурса в 2018 году
Родные, близкие и друзья Анастасию здорово поддерживали. Без их помощи вряд ли получилось бы победить.

— Все переживали за меня, как за себя, — говорит она. — Просили на работе, в школе своих коллег и одноклассников проголосовать за меня, так мы голоса и собирали. В такие моменты особенно понимаешь: что бы ни случилось, у меня есть прекрасная опора — семья.

Правила конкурса предельно просты: если ты учишься в 11-м классе и для тебя в этом году звучит последний звонок, до 25 апреля загружай свое фото в специальный альбом в паблике «Псковской правды» «ВКонтакте». Но не спеши ставить лайки! Учитываться они не будут, ведь само голосование за участников будет проходить на сайте «Псковской правды» в разделе «Фотоконкурсы». Начнется голосование 26 апреля. О его старте мы сообщим дополнительно в наших социальных сетях и в ленте новостей. Продлится голосование до 14 мая, завершение конкурса запланировано на 12:00. Целиком положение о конкурсе опубликовано в нашей группе «ВКонтакте»

ВАЖНО

Фото целых классов для внутренних страниц «Алых парусов» нужно выслать до 19 апреля на эту электронную почту: pskovpp@yandex.ru

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Конкурсы
29 апреля 14:30

Попади на обложку!

Голосование решит, кто из псковских выпускников попадёт на обложку выпускного журнала «Алые паруса – 2019»

Конкурсы
26 февраля 11:31

«Пару года» ищут в Псковской области

«Псковская правда» объявляет о запуске свадебного фотоконкурса

Конкурсы
1 февраля 11:03

Селфи с классиком

В Псковской области стартовал фотоконкурс для любителей книги и чтения

30 апреля

  • В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
  • Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
  • Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
  • Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
  • Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
  • Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
  • Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
  • Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
  • Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках
  • «Автошкола Гарант Успеха» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»
  • Псковский центр «Бригантина» признали лучшим учреждением допобразования в регионе
  • Группа компаний «Скорпион» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»
  • В Плюссе оштрафован директор транспортного предприятия, нарушивший сроки выплаты зарплаты
  • Прокуратура опубликовала майский график приёма в великолукском и псковском МФЦ
  • Псковский губернатор призвал жителей спасти область от огня

    • 29 апреля

  • До 18 градусов тепла ожидается 30 апреля на территории Псковской области
  • Открытие велосезона обсудят в пресс-центре «Псковской правды» 30 апреля
  • Ольга Слепиковская: Вдыхание угольной пыли сгоревшей травы провоцирует сужение бронхов
  • Михаил Ведерников: Мы добьёмся, чтобы ремонт дорог был выполнен качественно
  • На майских праздниках в Пскове будет работать выставка «Страшнее кошки зверя нет»
  • Депутат Андрей Козлов предлагает ужесточить ответственность за поджоги травы
  • Двое мужчин пойдёт под суд за кражу проводов в Новосокольническом районе
  • Служебная собака помогла вычислить вора, укравшего сумку у великолучанина
  • Через полчаса закончится приём заявок на участие в Эстафете на призы «Псковской правды»
  • Универсальный комплекс для гимнастов появится на «Машиностроителе» в Пскове
  • Всех любителей танцев приглашают в Дом офицеров на праздник «Псковитяночка»
  • Более 17 тысяч рублей собрали на лечение псковички Ани Струковой на Пасхальном фестивале
  • Через приложение «Яндекс.Транспорт» теперь можно следить за псковскими автобусами

    • 28 апреля

  • Михаил Ведерников пожелал псковичам любви и добра в праздник Пасхи
  • Псковичи продолжают участвовать в мероприятиях по уборке городских территорий

    • Новости

    Общество
    Николай Бесклевный 30 апреля 10:58

    Сухая весна

    Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы

    Конкурсы
    28 января 18:00

    Тройка финалистов

    Читатели «Псковской правды» определили финалистов фотоконкурса «ПервоКЛАССная баталия»

    Конкурсы
    16 января 15:00

    Сделай селфи с классиком!

    В Псковской области принимают заявки на конкурс для любителей пошуршать страницами