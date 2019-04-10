Выпускник с обложки

Окончание школы — знаменательное событие в жизни каждого ученика, учителя и родителя. «Псковская правда» ежегодно готовит уникальный альманах «Алые паруса», который является ценным памятным подарком для семьи каждого выпускника. Внутри — снимки всех выпускников области. На обложке — фото одного из выпускников. Чье именно, выбирают читатели «Псковской правды» во время фотоконкурса. Его победитель получает фотосессию и право украсить обложку. В прошлом году победу одержала Анастасия Карпова.

Девушка любит читать, занимается танцами, играет в волейбол и довольно часто выступает на сцене. Анастасия родилась и выросла в Стругах Красных. В прошлом году она окончила местную школу. — Я никогда не участвовала в подобных конкурсах, поэтому возникали страх и сомнения. Были моменты, когда я сомневалась, стоит ли продолжать участвовать, — рассказала девушка после победы. Анастасия выслала свою фотографию сразу же, как только конкурс стартовал. Признается, что долго не могла определиться, какое именно фото отправить: загружала то одно, то другое.

Победить было очень сложно. У меня была выработана тактика, которой я старалась придерживаться. Когда что-то шло не так, я жутко переживала. Тактика отчасти заключалась и в том, что я специально просила многих знакомых не торопиться отдавать свои голоса за меня, оставляя их на последний час. При этом бывало, что другие участницы меня опережали в ходе голосования, и надо было как-то выходить из положения. Анастасия Карпова,

победительница конкурса в 2018 году



Родные, близкие и друзья Анастасию здорово поддерживали. Без их помощи вряд ли получилось бы победить. — Все переживали за меня, как за себя, — говорит она. — Просили на работе, в школе своих коллег и одноклассников проголосовать за меня, так мы голоса и собирали. В такие моменты особенно понимаешь: что бы ни случилось, у меня есть прекрасная опора — семья. Правила конкурса предельно просты: если ты учишься в 11-м классе и для тебя в этом году звучит последний звонок, до 25 апреля загружай свое фото в специальный альбом в паблике «Псковской правды» «ВКонтакте». Но не спеши ставить лайки! Учитываться они не будут, ведь само голосование за участников будет проходить на сайте «Псковской правды» в разделе «Фотоконкурсы». Начнется голосование 26 апреля. О его старте мы сообщим дополнительно в наших социальных сетях и в ленте новостей. Продлится голосование до 14 мая, завершение конкурса запланировано на 12:00. Целиком положение о конкурсе опубликовано в нашей группе «ВКонтакте».