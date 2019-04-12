Нет парковки — нет магазина

— Мы выражаем категорическое несогласие с этим проектом, так как рядом с нами и так находится рынок «Нива», транспортная обстановка сложная. Реконструкция здания и строительство парковки еще более осложнят нашу жизнь и существенно снизят комфортность городской среды, — говорят жители близлежащих домов.

В редакцию обратились жители дома № 45 на улице Коммунальной в Пскове. Они обеспокоены тем, что владелец примыкающего к их дому здания № 45а намерен надстроить над ним пару этажей, а на месте, где сейчас располагается небольшая зеленая зона, сделать парковку для автомашин. На новых площадях планируется открыть магазин. Жильцов такое, конечно, не устраивает.

В последних числах марта состоялось заседание комиссии по землепользованию и застройке Пскова. Надстройка нескольких этажей над магазином у рынка «Нива» рассматривалась в числе других вопросов.

Один из собственников здания, оказавшийся по совместительству депутатом городской Думы, Дмитрий Баранов, в комментарии «Псковской правде» заявил, что никакой парковки не будет, тем более что граждане не согласны.

Со строительством магазина ситуация не столь однозначная. Люди вроде и возражают против нее, но работа не стоит на месте.

Как пояснили в управлении градостроительной деятельности администрации Пскова, земельный участок находится в границах функциональной «зоны обслуживающих и деловых объектов», поэтому подходит под строительство магазина. Однако согласно действующему законодательству этот вопрос должен быть обсужден на публичных слушаниях, прежде чем собственник получит разрешение на работы.

Как выяснилось, публичные слушания прошли аж в декабре прошлого года. Практически никто об их проведении из заинтересованных жителей стоящих рядом с магазином домов не знал. По итогам публичных слушаний было рекомендовано вынести вопрос на рассмотрение комиссии по землепользованию и застройке, заседание которой и прошло в конце марта.

— Жители нашего дома уже направляли заявление в Роспотребнадзор о том, что магазины расположены так, что фуры разгружаются под окнами дома, — высказала на комиссии общую точку зрения жительница 45-го дома по улице Коммунальной Дарья Астахова. — Парковочных мест нет. Не то что припарковаться нельзя, детям выйти из подъезда трудно. Мусорные баки выставлены возле подъездов жилого дома. Жители не раз возмущались таким сожительством. Если магазин решат надстраивать, мы будем готовить возражения.

На комиссию были приглашены представители многоквартирных домов № 45 и 51 на улице Коммунальной, а также собственник земельного участка и здания № 45а на той же улице.

— Когда мне дали слово, я просто еще раз высказал свою позицию, которую уже излагал в вашей газете, — рассказал Анатолий Бугров, который одним из первых обратился в «Псковскую правду».

Выслушав стороны, члены комиссии решили отложить рассмотрение вопроса до тех пор, пока собственник здания не решит ряд проблем. Одна из них — отсутствие парковки. Владельцу рекомендовано проработать вопрос с комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области на предмет предоставления земельного участка под автомобильную парковку, проработать ее эскиз и ознакомить с ним жителей.

Кроме того, собственнику посоветовали провести дополнительную работу с жителями близлежащих домов, обсудить и учесть их пожелания по благоустройству прилегающей территории.

«После урегулирования разногласий между двумя сторонами можно будет вынести вопрос повторно на обсуждение комиссии», — отметили в градостроительном комитете.

«Псковская правда» будет следить за развитием ситуации.