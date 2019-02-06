Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Парковка под окнами

Жители дома у рынка «Нива» против превращения зеленой зоны в автостоянку

Текст:
Ольга Нефёдова
6 февраля 2019 года, 10:08
Фото: Андрей Степанов
0

Не избалованное рекреационными зонами Завеличье собираются лишить зеленого пятачка. Над коммерческим помещением надстроят этаж, а территорию рядом превратят в парковку. Горожане категорически против, собрали подписи и уже обратились к губернатору.

В редакцию «Псковской правды» пришло письмо от жителей дома № 45 c улицы Коммунальной в Пскове. В нем сообщается, что жильцам стало известно о готовящейся реконструкции здания, примыкающего к их дому (Коммунальная, 45а). Якобы собственники собираются пристроить второй этаж, а на месте, где сейчас располагается небольшая зеленая зона, сделать парковку для автомашин.

Псковичи хотят отстоять зелёную зону у рынка «Нива».
Фото Андрея Степанова.
«Мы выражаем категорическое несогласие с данным проектом, так как на данной территории и так находится рынок «Нива», транспортная обстановка сложная. Реконструкция данного здания и строительство парковки еще более осложнит жизнь граждан, проживающих на данной территории, и существенно снизит комфортность городской среды», — говорится в письме.

К нему же на 15 листах прилагаются подписи несогласных со строительством жителей дома.

Район уже сейчас задыхается от транспорта. Если над магазинами возведут второй этаж, людям совсем не останется места.
Фото Андрея Степанова.

Сейчас ещё ничего

Письмо в редакцию принес представитель инициативной группы собственников дома Анатолий Бугров. В этом доме он живет уже 33 года, заселился в него одним из первых.

— Я старший по подъезду, — рассказал он, когда мы отправились на место конфликта. — Когда какие-то вопросы появляются, надо что-то решить или узнать, люди обращаться ко мне.

Жителям дома уже не повезло. Рядом располагается рынок «Нива», а в пристройке находится несколько магазинов, аптека, кафе.

— Когда лето наступает, а сейчас еще ничего, здесь ни пройти и ни проехать из-за машин, — говорит Анатолий Николаевич. — А поговаривают, что в надстройке будет располагаться мебельный магазин. Ознакомившись с проектом, я понял, что по дворовым дорогам будет разрешено ездить грузовым машинам, а у нас и так тут борьба идет за дворовую территорию и зеленые зоны.

Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.

Вырубят последнее

Когда здоровье позволяет, Анатолий Бугров всячески старается бороться за то, чтобы машины на площадках не ставили, вызывает сотрудников полиции, те составляют административные протоколы и штрафуют нарушителей.

— Но что еще более возмущает — с другой стороны дома планируют организовать стоянку на 40 парковочных мест. Конечно, пишут, что отступят от дома 25 метров, но оно нам надо, чтобы выхлопные газы попадали в наши квартиры? — сетует пенсионер.

Да и Завеличье местами отдыха в тени деревьев не избаловано. А тут, судя по всему, вырубят последнее. Зеленая зона, о которой идет речь, находится не в лучшем состоянии. Вытоптанные тысячами ног тропинки, газоны с проплешинами. Это все нужно приводить в порядок, создавая комфортную городскую среду, а не отбирать последнее. Громадная парковка тут же у рынка уже есть. Или мало? И город окончательно поработят автомобили?

Из документов, что показал нам Анатолий Бугров, значится, что здание, подлежащее реконструкции, располагается на земельном участке, который принадлежит на праве долевой собственности коммерческой фирме и двум гражданам. А территория, где собираются организовать парковку, — муниципалитету.

Проект предполагает провести некоторое благоустройство: устроить цветники перед входом в магазин, установить лавочки и урны, понизить бордюрный камень для беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями. С севера участка — как раз во дворе — предусмотрена типовая контейнерная площадка с установкой контейнера для сбора мусора.

Не допустить согласования проекта жители дома просят губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также городские власти. И в первую и во вторую инстанции они отправили запросы и теперь ждут, что им ответят.

В свою очередь «Псковская правда» тоже отправила запрос на имя главы администрации Пскова Александра Братчикова с просьбой сообщить, будет ли учитываться несогласие жителей при проведении работ. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
6 февраля 10:15

Ещё три

За собачниками будут следить народные дружинники

Общество / Закон
5 февраля 10:03

Воспитательница переписала закон

Как изменили жизнь псковичей областные депутаты на сессии 31 января

Общество
1 февраля 15:21

Мечта на миллион

Пятнадцатилетняя школьница из Порхова выиграла грант на сыроварню, доильный аппарат и вторую корову – получить его помогла буренка с артистическим прошлым
  • Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
  • За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
  • Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
  • Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
  • Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
  • Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
  • Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
  • Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
  • Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников
  • Более 300 млн рублей поступило в «Псковпассажиравтотранс» для погашения задолженностей
  • Февральский график приёма населения в МФЦ Пскова и Великих Лук опубликовала прокуратура
  • Из-за погодных условий ситуация на дорогах Псковской области по-прежнему сложная
  • Не выходить из дома без масок советует Роспотребнадзор жителям Псковской области
  • Идёт запись в бесплатный тур по псковским новостройкам, который состоится 9 февраля
  • Tele2 назвала самые популярные смартфоны в Псковской области

    • 5 февраля

  • Участницу очередного выпуска «Модной революции» выбирают с помощью интернет-голосовании
  • Под уголовное дело Ольгу Торбич подвело продвижение коммерсантов в корыстных целях
  • Елена Новичкова: Образ получился очень женственным и шикарным
  • Ольгу Торбич сняли с должности директора «Моглино» и возбудили уголовное дело
  • В «Единой России» предложили снизить тариф на вывоз мусора за его раздельный сбор
  • Братья Шабановы стали победителями турнира по легкой атлетике «Русская зима»
  • В Госдуме предлагают оборудовать web-камерами рекультивируемые свалки
  • Елена Рыжикова: Маникюр цвета нюд по-прежнему актуален
  • Великолукская студентка Асият Гафарова стала лучшим боксёром на соревнованиях в Петрозаводске
  • Пожилой рыбак Алексей Богданов пропал по дороге домой в Псковском районе (ФОТО)
  • Масочный режим начал действовать в больницах и детских садах Псковской области
  • Пожизненное заключение грозит великолучанину за убийство знакомого на глазах у семьи

    • 4 февраля

  • Губернатор Михаил Ведерников подписал соглашение с Фондом развития Псковской области
  • Водителям в Пскове рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за непогоды
  • В Гдовском районе отпраздновали 75-летие освобождения от фашистских захватчиков

    • Новости

    Экономика / ЖКХ
    Алёна Комарова 4 февраля 13:06

    Неформально

    Как работает новая схема обращения с ТКО, когда закроют мусорный полигон, где новые контейнеры – жители Порхова получили ответы на свои вопросы

    Общество
    23 января 10:06

    Прибавит активности

    Невельчане первые в региональном смотре-конкурсе

    Общество
    23 января 10:00

    Труден путь «Солдат Победы»

    Исколесил палкинские деревни на велосипеде и обошел не по разу кладбища собиратель материалов о фронтовиках Борис Ильин