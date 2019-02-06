Парковка под окнами

Вырубят последнее

Когда здоровье позволяет, Анатолий Бугров всячески старается бороться за то, чтобы машины на площадках не ставили, вызывает сотрудников полиции, те составляют административные протоколы и штрафуют нарушителей.

— Но что еще более возмущает — с другой стороны дома планируют организовать стоянку на 40 парковочных мест. Конечно, пишут, что отступят от дома 25 метров, но оно нам надо, чтобы выхлопные газы попадали в наши квартиры? — сетует пенсионер.

Да и Завеличье местами отдыха в тени деревьев не избаловано. А тут, судя по всему, вырубят последнее. Зеленая зона, о которой идет речь, находится не в лучшем состоянии. Вытоптанные тысячами ног тропинки, газоны с проплешинами. Это все нужно приводить в порядок, создавая комфортную городскую среду, а не отбирать последнее. Громадная парковка тут же у рынка уже есть. Или мало? И город окончательно поработят автомобили?

Из документов, что показал нам Анатолий Бугров, значится, что здание, подлежащее реконструкции, располагается на земельном участке, который принадлежит на праве долевой собственности коммерческой фирме и двум гражданам. А территория, где собираются организовать парковку, — муниципалитету.

Проект предполагает провести некоторое благоустройство: устроить цветники перед входом в магазин, установить лавочки и урны, понизить бордюрный камень для беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями. С севера участка — как раз во дворе — предусмотрена типовая контейнерная площадка с установкой контейнера для сбора мусора.

Не допустить согласования проекта жители дома просят губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также городские власти. И в первую и во вторую инстанции они отправили запросы и теперь ждут, что им ответят.

В свою очередь «Псковская правда» тоже отправила запрос на имя главы администрации Пскова Александра Братчикова с просьбой сообщить, будет ли учитываться несогласие жителей при проведении работ.