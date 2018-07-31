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Общество

Гоша Куценко: Я к вам за опытом

Известный актер провел в Пскове два дня

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Наталья Баранова
31 июля 2018 года, 10:30
Фото: Дарья Хваткова
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За это время он успел дать концерт, встретиться с общественниками и побывать в Центре лечебной педагогики.

Гошу Куценко все знают как популярного артиста театра и кино, но мало кто осведомлен о его общественной жизни. В Москве Куценко является одним из учредителей благотворительного фонда «Шаг вместе», который занимается помощью детям, больным ДЦП.

ДВА ПАЛЬЦА

В пятницу в Центре лечебной педагогики побывал министр Топилин, а в воскресенье здесь принимали московского артиста.

Наш Центр лечебной педагогики — учреждение уникальное, известное далеко за пределами Пскова. Здесь занимаются реабилитацией и социализацией детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, помогают тем, кто раньше считался необучаемым.

— Если у ребенка работают всего два пальца, значит, мы найдем вид деятельности, в котором будут задействованы два пальца, — говорит директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв. И в этой фразе вся суть работы центра. Для каждого ребенка составляют индивидуальную программу развития, над которой работают разные специалисты.

Учреждение действует с 1993 года. Сначала существовало на деньги благотворителей, потом его под крыло взяли власти. А два года назад стало федеральным ресурсным центром, здесь обучают специалистов из других регионов.

Псковичка Елена Стрельникова привозит сюда свою дочь Софию последние два года. У Сони два сложных диагноза — ДЦП и эпилепсия.

— Первые несколько лет мы учились жить с этими диагнозами, занимались в основном медицинской реабилитацией, — говорит Елена. — Центр лечебной педагогики стал для нас настоящим открытием. Благодаря центру я осознала, что наши дети — проводники в мир доброты и понимания. Педагоги центра открывают целую вселенную в человеке.

После того как Соня стала по полдня заниматься в Центре лечебной педагогики, у ее мамы появилось больше свободного времени. Елена занялась общественной работой и начала помогать другим родителям, которые воспитывают детей-инвалидов.

Система, созданная в Пскове, уникальна тем, что после совершеннолетия люди с особенностями развития не остаются наедине с родителями и не оказываются в психоневрологическом интернате, а получают возможность трудиться в интеграционных мастерских и жить в обычной квартире под присмотром социального работника, что называется сопровождаемым проживанием.

Андрей Царёв провел экскурсию для Гоши Куценко и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, по окончании которой они встретились с родителями детей, которые занимаются в центре. Актер признался, что очень впечатлен увиденным. Да и во время экскурсии из уст Гоши Куценко постоянно вырывалось эмоциональное «Ничего себе!».

— Есть с кого брать пример. Будем перенимать ваш опыт, — говорит актер. — Самая главная проблема нашего фонда заключается в том, что мы не знаем, что делать с ребенком после того, как ему исполнилось семнадцать, особенно если у него нет родителей.

Андрей Царёв и Гоша Куценко подписали соглашение о намерениях. «Шаг вместе» поможет нашим специалистам в лечении и медицинской реабилитации детей с ДЦП, поскольку в московском фонде делают упор именно на медицину, а псковичи поделятся своим опытом, знаниями и наработками по обучению и социальной адаптации инвалидов.

Андрей Царёв недавно стал исполнительным директором Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», который учредили по инициативе Михаила Ведерникова. Главная цель нового фонда — аккумулировать средства из разных источников на социальные проекты, на поддержку людей, которые нуждаются в помощи.

К примеру, Михаил Ведерников рассказал, что за счет средств Фонда развития уже покупают два автобуса, которые остались в Петербурге после чемпионата мира по футболу. Один из них приспособлен для перевозки детей с ограниченными возможностями. Этим транспортом сможет пользоваться любая организация региона в заявительном порядке. 

Гоша Куценко приехал в Псков по личному приглашению Михаила Ведерникова, с которым он давно знаком. Актер стал членом «Команды 2018» и подарил Центру лечебной педагогики очень символичный подарок — 20 лиственниц и 18 канадских тсуг. Эти хвойные деревья посадят в сенсорном саду центра.

Михаил Ведерников рассказал, что в планах у псковичей — сделать еще и инклюзивный парк, где вместе смогут отдыхать и общаться и взрослые и дети с ограниченными возможностями, их родители и все остальные.

Актер пообещал организовать на Псковской земле какой-нибудь фестиваль.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.

КОМПАНИЯ ДРУЗЕЙ

Накануне, в субботу, Гоша Куценко дал в Пскове благотворительный концерт. Прямо во время выступления артиста собирали средства в поддержку благотворительного проекта «Звонкие сердца», который призван обучить слепых детей музыке. Этот п­роект будет реализован в рамках общественного движения «Команда 2018».

Во время встречи с активистами «Команды 2018» Гоша Куценко сказал, что готов проехать с выступлениями по районам Псковской области и привезти свои спектакли в Псков.

— Мне кажется, это хорошее место, куда могут прийти люди и поговорить на своем нормальном человеческом языке, — отозвался Гоша Куценко о проекте Михаила Ведерникова «Команда 2018». — Могут принести хорошую идею, рассказать о ней и реализовать. Я думаю, мы на базе «Команды 2018» организуем какой-нибудь фестиваль.

А Михаил Юрьевич привезет и других известных людей, спортсменов, он много с кем дружит, он умеет дружить. Люди должны объединяться в команды, относитесь к проекту «Команда 2018» как к компании друзей.

— Я очень рад, что у нас много неравнодушных, талантливых, деятельных людей, которые готовы подключиться к проекту «Команда 2018», — сказал Михаил Ведерников. — По возможности власти стараются оказывать поддержку тем проектам, которые ее требуют. 

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