Гоша Куценко: Я к вам за опытом

Гошу Куценко все знают как популярного артиста театра и кино, но мало кто осведомлен о его общественной жизни. В Москве Куценко является одним из учредителей благотворительного фонда «Шаг вместе», который занимается помощью детям, больным ДЦП.

За это время он успел дать концерт, встретиться с общественниками и побывать в Центре лечебной педагогики.

ДВА ПАЛЬЦА

В пятницу в Центре лечебной педагогики побывал министр Топилин, а в воскресенье здесь принимали московского артиста.

Наш Центр лечебной педагогики — учреждение уникальное, известное далеко за пределами Пскова. Здесь занимаются реабилитацией и социализацией детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, помогают тем, кто раньше считался необучаемым.

— Если у ребенка работают всего два пальца, значит, мы найдем вид деятельности, в котором будут задействованы два пальца, — говорит директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв. И в этой фразе вся суть работы центра. Для каждого ребенка составляют индивидуальную программу развития, над которой работают разные специалисты.

Учреждение действует с 1993 года. Сначала существовало на деньги благотворителей, потом его под крыло взяли власти. А два года назад стало федеральным ресурсным центром, здесь обучают специалистов из других регионов.

Псковичка Елена Стрельникова привозит сюда свою дочь Софию последние два года. У Сони два сложных диагноза — ДЦП и эпилепсия.

— Первые несколько лет мы учились жить с этими диагнозами, занимались в основном медицинской реабилитацией, — говорит Елена. — Центр лечебной педагогики стал для нас настоящим открытием. Благодаря центру я осознала, что наши дети — проводники в мир доброты и понимания. Педагоги центра открывают целую вселенную в человеке.

После того как Соня стала по полдня заниматься в Центре лечебной педагогики, у ее мамы появилось больше свободного времени. Елена занялась общественной работой и начала помогать другим родителям, которые воспитывают детей-инвалидов.

Система, созданная в Пскове, уникальна тем, что после совершеннолетия люди с особенностями развития не остаются наедине с родителями и не оказываются в психоневрологическом интернате, а получают возможность трудиться в интеграционных мастерских и жить в обычной квартире под присмотром социального работника, что называется сопровождаемым проживанием.

Андрей Царёв провел экскурсию для Гоши Куценко и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, по окончании которой они встретились с родителями детей, которые занимаются в центре. Актер признался, что очень впечатлен увиденным. Да и во время экскурсии из уст Гоши Куценко постоянно вырывалось эмоциональное «Ничего себе!».

— Есть с кого брать пример. Будем перенимать ваш опыт, — говорит актер. — Самая главная проблема нашего фонда заключается в том, что мы не знаем, что делать с ребенком после того, как ему исполнилось семнадцать, особенно если у него нет родителей.

Андрей Царёв и Гоша Куценко подписали соглашение о намерениях. «Шаг вместе» поможет нашим специалистам в лечении и медицинской реабилитации детей с ДЦП, поскольку в московском фонде делают упор именно на медицину, а псковичи поделятся своим опытом, знаниями и наработками по обучению и социальной адаптации инвалидов.

Андрей Царёв недавно стал исполнительным директором Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», который учредили по инициативе Михаила Ведерникова. Главная цель нового фонда — аккумулировать средства из разных источников на социальные проекты, на поддержку людей, которые нуждаются в помощи.

К примеру, Михаил Ведерников рассказал, что за счет средств Фонда развития уже покупают два автобуса, которые остались в Петербурге после чемпионата мира по футболу. Один из них приспособлен для перевозки детей с ограниченными возможностями. Этим транспортом сможет пользоваться любая организация региона в заявительном порядке.

Гоша Куценко приехал в Псков по личному приглашению Михаила Ведерникова, с которым он давно знаком. Актер стал членом «Команды 2018» и подарил Центру лечебной педагогики очень символичный подарок — 20 лиственниц и 18 канадских тсуг. Эти хвойные деревья посадят в сенсорном саду центра.

Михаил Ведерников рассказал, что в планах у псковичей — сделать еще и инклюзивный парк, где вместе смогут отдыхать и общаться и взрослые и дети с ограниченными возможностями, их родители и все остальные.