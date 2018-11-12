Ольга в стиле стрит-арт

В День народного единства на арт-площадке у памятника княгине Ольге на пяти стендах псковичи создали портреты известных личностей (см. фоторепортаж) - Александра Пушкина, Василия Маргелова, княгини Ольги, князей Александра Невского и Довмонта. Имя одного из них присвоят псковскому аэропорту. Портреты выставят на аэровокзале в самое ближайшее время.
В списке претендентов шесть позиций. Однако нарисовали только пять портретов, среди них не оказалось шестой роты.
- Никакого подвоха, - уверяет член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов. – Просто не смогли определиться с тем, что изображать. Рисовать памятник, посвященный 6-й роте, нецелесообразно, изображать всех вместе – будет слишком мелко, выделять кого-то одного – неправильно. В итоге было решено шестую роту в формат стрит-арта не переносить.
Сама идея не нова. Она появилась, когда поступило предложение красиво разрисовать фасады домов в Пскове. Даже нашлись художники, готовые все это в жизнь воплотить.
- Мы с предложением обратились в городскую администрацию, получили ответ, что идея неплохая и нас готовы поддержать, - пояснил Алексей Кириллов. – Когда стали обсуждать, с чего начать, сразу вспомнили о проекте «Великие имена России».
Воплощали задумку в жизнь питерские художники и дизайнеры.
- Изначально думали сделать портреты на заборе или на стене в городе, но в связи с погодными условиями (в ноябре уже по технологиям нельзя рисовать на улице) приняли решение сделать стенды с портретами, которые потом украсят городские пространства, - рассказывает художник Мария Кудашева. - Это удобнее в формате городского праздника и практичнее в последующем использовании.
Сами портреты, которые были перенесены на стенды, были отрисованы дизайнером Марией Васько из Санкт-Петербурга.
- Она опытный художник и уже имеет в своем портфолио роспись храма, - говорит Мария. - Я подумала, что она тот самый человек, что справится с задачей стилизации портретов личностей, причисленных к лику святых.
А таких среди изображенных большинство – одна княгиня и два князя. Сама Мария в данном проекте выступала в роли продюсера и ведущей мастер-класса. Говорит, что подготовка была длительнее, чем реализация. Она заняла примерно две недели, включая согласования и подготовку макетов.
Концепцию и дизайн делали удаленно, но уже сами наклейки вырезали в Пскове. Стенды и конструкции тоже изготовляли уже здесь, на месте. Большие щиты закрыли огромными белыми наклейками. Едва заметным контуром по белому полю прорезали портер. Участники уличной акции разрисовали белую поверхность, у кого на что хватило фантазии. После этого художники отклеили заранее определенные фрагменты наклейки-подложки – получились портреты, созданные всем городом.
ВАЖНО
12 ноября стартовало финальное голосование в конкурсе «Великие имена России» и продлиться оно до конца месяца.
В ТОП-3 имен в Псковской области вошли: Княгиня Ольга, Василий Маргелов, Александр Невский.
Для того, чтобы посмотреть изображение «До» и «После», воспользуйтесь ползунком.
Мероприятие было призвано не только приобщить псковичей к искусству стрит-арта, но и напомнить об известных исторических личностях. 11 ноября завершился третий этап конкурса «Великие имена России» по присвоению имен выдающихся личностей 47 аэропортам по всей стране. Специалисты ВЦИОМ выявили предпочтения жителей регионов проекта, в том числе и Псковской области. Тройки кандидатов по каждому аэропорту вошли в шорт-лист для финального голосования, которое стартовало 12 ноября. Завершится оно 30 ноября, а результаты обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».
Напомним, что одним из инициаторов проекта «Великие имена России» выступил глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество. Дополнительные имена получат 47 российских воздушных гаваней, в том числе псковский аэропорт.
КСТАТИ
36 баллончиков с краской израсходовали участники акции.