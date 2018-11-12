Ольга в стиле стрит-арт

- Никакого подвоха, - уверяет член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов. – Просто не смогли определиться с тем, что изображать. Рисовать памятник, посвященный 6-й роте, нецелесообразно, изображать всех вместе – будет слишком мелко, выделять кого-то одного – неправильно. В итоге было решено шестую роту в формат стрит-арта не переносить.

В списке претендентов шесть позиций. Однако нарисовали только пять портретов, среди них не оказалось шестой роты.

В День народного единства на арт-площадке у памятника княгине Ольге на пяти стендах псковичи создали портреты известных личностей ( см. фоторепортаж ) - Александра Пушкина, Василия Маргелова, княгини Ольги, князей Александра Невского и Довмонта. Имя одного из них присвоят псковскому аэропорту. Портреты выставят на аэровокзале в самое ближайшее время.

УДОБНО И ПРАКТИЧНО

Сама идея не нова. Она появилась, когда поступило предложение красиво разрисовать фасады домов в Пскове. Даже нашлись художники, готовые все это в жизнь воплотить.

- Мы с предложением обратились в городскую администрацию, получили ответ, что идея неплохая и нас готовы поддержать, - пояснил Алексей Кириллов. – Когда стали обсуждать, с чего начать, сразу вспомнили о проекте «Великие имена России».

Воплощали задумку в жизнь питерские художники и дизайнеры.

- Изначально думали сделать портреты на заборе или на стене в городе, но в связи с погодными условиями (в ноябре уже по технологиям нельзя рисовать на улице) приняли решение сделать стенды с портретами, которые потом украсят городские пространства, - рассказывает художник Мария Кудашева. - Это удобнее в формате городского праздника и практичнее в последующем использовании.

Сами портреты, которые были перенесены на стенды, были отрисованы дизайнером Марией Васько из Санкт-Петербурга.

- Она опытный художник и уже имеет в своем портфолио роспись храма, - говорит Мария. - Я подумала, что она тот самый человек, что справится с задачей стилизации портретов личностей, причисленных к лику святых.

А таких среди изображенных большинство – одна княгиня и два князя. Сама Мария в данном проекте выступала в роли продюсера и ведущей мастер-класса. Говорит, что подготовка была длительнее, чем реализация. Она заняла примерно две недели, включая согласования и подготовку макетов.

Концепцию и дизайн делали удаленно, но уже сами наклейки вырезали в Пскове. Стенды и конструкции тоже изготовляли уже здесь, на месте. Большие щиты закрыли огромными белыми наклейками. Едва заметным контуром по белому полю прорезали портер. Участники уличной акции разрисовали белую поверхность, у кого на что хватило фантазии. После этого художники отклеили заранее определенные фрагменты наклейки-подложки – получились портреты, созданные всем городом.