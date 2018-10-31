Псковичи отмечают праздник стрит-артом.

В Пскове в честь Дня народного единства у памятника княгине Ольге открылась арт-площадка, где прошел мастер-класс по рисованию баллончиками. Затем на несколько часов площадка стала местом свободного творчества. Горожане полностью закрасили 5 стендов , на которых заранее были размещены наклейки-трафареты с портретами великих личностей Псковской области: княгини Ольги, князя Александра Невского, князя Довмонта, Александра Пушкина и Василия Маргелова. После рисования наклейки были сняты и на полотнах появились лица героев, чьи имена вошли в число претендентов на название псковского аэропорта в рамках проекта «Великие имена России». После специальной обработки и просушки стенды украсят публичные пространства Пскова.