Наведём порядок

Обещают очистить частный сектор от мусора, закупают мусоровозы, считают тарифы, нанимают людей — региональный оператор ТКО готовится к новому году.
С нового года в области и в России в целом начнет работать совершенно новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Что нас ожидает? Во-первых, цифра в квитанции на оплату ЖКХ за мусор вырастет неизбежно, и с этим придется смириться. Во-вторых, на мусор придет отдельная квитанция, как на газ, свет и воду, причем посчитают всех прописанных в квартире. В-третьих, нам придется перестроить свое отношение к сбору и переработке мусора, который производит каждый из нас, начиная с памперсного младенчества.
С 1 января 2019 года начнет работать региональный оператор, который будет заниматься переработкой твердых коммунальных отходов по территориальной схеме обращения ТКО. Почти весь этот год, после закрытия 1 января городской свалки под Псковом, в области выстраивалась новая схема работы с мусором. Искали этого самого регионального оператора. Пройдя все конкурсные процедуры, победителем стала нижегородская компания «Экопром», которая входит в холдинг «Мехуборка групп» и уже сейчас успела засветиться на уборке некоторых особо мусорных мест региона. Компания «Мехуборка» с 1995 года организовывает процесс сбора и переработки мусора в 11 субъектах Российской Федерации.
В пресс-центре «Псковской правды» мы расспросили управляющего партнера компании «Экопром» Дмитрия Назарова, какие новшества ждут псковичей в «мусорной теме».
1) Что такое региональный оператор?
Это системный игрок, управляющая компания, которая на определенной территории организует полный цикл работ, связанный с коммунальными отходами. Это отходы, которые образуются от жизнедеятельности населения и коммерческих структур и юридических лиц. Иные отходы к регоператору не относятся.
Дмитрий Назаров, управляющий партнер компании «Экопром»2) Что компания делается сейчас в регионе?
— Сейчас организуем место для базирования техники, оборудуем площадку перегруза, ввозим технику, принимаем людей на работу, проводим совещания с главами районов и сельских поселений. Мы приступили к активной фазе. Также идет работа по разыгрыванию транспортных контрактов, многие местные игроки еще до объявления торгов с нами наладили отношения. Мы видим лучших, кто готов с нами работать, меняться. Местные компании обязательно должны остаться на рынке и должны работать. Те, кто производит плитку из вторсырья, кто перерабатывает пластик, собирает вторсырье — все будут встроены в новую систему.
3) Зачем нужен региональный оператор и чем он отличается от просто мусоровывозящих компаний?
— Главное отличие от мусоровывозящих организаций — регоператор прежде всего несет большие финансовые риски. Мы даем финансовые гарантии, которые исчисляются десятками, а иногда и сотнями миллионов рублей. Ранее компании имели 11-месячные договоры и могли в любой момент бросить поле с мусором или неубранную контейнерную площадку. Сейчас регоператор отвечает за всех, кто в этой отрасли занят в регионе. У регоператора основная задача — наладить сбор средств, дать качественную услугу населению и контролировать ее.
4) Псковская область исключение по России или это федеральная инициатива?
— Предпосылки к этому лежат в федеральном законе «Об отходах производства и потребления». В нем содержится вся схема работы регионального оператора. Для страны это новое, поэтому многое взято с учетом международного опыта.
В Порховском районе, где сейчас находится полигон для размещения мусора из Пскова, работа начнется еще до 1 января. Идет выбор земельных участков для строительства экотехнопарков.
5) Что такое экотехнопарк?
— Это объект, в котором находится современный полигон, сортировочный завод, земельные участки для всех участников рынка, связанных с обработкой и переработкой мусора. Сейчас все разбросано. Мы хотим, чтобы в одном месте был промышленный кластер. Это позволяет контролировать количество отходов, которые отправляются на полигон. Мы хотим, чтобы объем сортировки превышал в будущем
50 %, сейчас по стране это 5 %. Все идет в природу. Технопарков в области будет два: на севере и на юге. Объекты будут отвечать всем требованиям законодательства. По земельным участкам мы сделали запрос, ждем ответ.
6) В чем выгода района, который примет у себя экотехнопарк?
Регоператор будет отвечать за работу всех занятых в мусорной отрасли.
Фото Александра Сидоренко.
— Появление такого объекта — это плюс для жителей: рабочие места и чистота в лесах. В Германии, в Японии существуют полигоны, но захоранивают там 5—10 % отходов — фракцию, которая не несет вреда, от нее нет запаха, она перегнивает. Мы сделаем экологически безопасный объект. Старые полигоны, которых в области 24, должны быть закрыты, а новый технопарк должен появиться. Современный полигон имеет геотекстиль, сбор фильтрата, очистные сооружения. У нас такие объекты есть в Набережных Челнах, в Саратовской области. Компания эксплуатирует более 6 полигонов, 3 мусоросортировочных завода, 20 площадок перегрузки отходов. Мы будем предлагать те решения, которые работают. Мы хотим, чтобы при строительстве объекта были общественные слушания, чтобы эксперты были вовлечены в процесс, наши материалы будут в открытом доступе. Минпромторг намерен выделять каждому региону большие средства на такие площадки. Наша задача — чтобы средства поступили в субъект и мы построили объект, аналогов которого еще не было. Чем он будет современнее и технологичнее, тем выше будет безопасность населения.
7) Как рассчитывается тариф и из чего он состоит?
— Тариф состоит из трех частей: транспортировка мусора, сортировка и размещение на полигоне.
Принятая законом норма накопления на одного человека — 2 кубометра мусора в год. Это количество делится на 12 месяцев и умножается на население. Для установки тарифа мы проводим аукционы для транспортировки. Мы сами ничего не придумываем, мы собираем информацию со всего рынка. Средняя выставленная стоимость на торгах — 500-540 рублей за куб, при нынешней стоимости в 400-500 рублей.
Тариф на обработку по Пскову — 79 рублей, по югу — 97 рублей. Тариф на размещение по разным расчетам сейчас составляет 50-100 рублей за куб. Мы видим, тарифы везде разные, нет единого стандарта, мы хотим все привести к единому знаменателю, чтобы человеку было понятно, за что он платит. Для этого законом предусмотрена услуга, стоимость которой взимается с каждого человека или юридического лица. Раньше платили за квадратный метр жилья граждане и за куб — юрлица. В ближайшее время мы сформируем тариф и передадим на утверждение в комитет по тарифам и энергетике. Тариф подрастет, но это будет в пределах ста рублей. После всех процедур, официально тариф мы объявим через месяц.
8) Как будут считать?
— Считать людей будем по прописке. В частном секторе индивидуально, также как и с юридическими лицами, остальные будут получать одинаковый счет каждый месяц исходя из расчета 2 кубометра на человека по тарифу, который утвердит комитет по тарифам и энергетике.
9) Как будет организована уборка и оплата мусора в частном секторе и на селе?
Контейнеры для пластика массово появятся во дворах по всей области.
Фото Александра Сидоренко.
— Будут платить все, проживающие на территории области. В многоквартирных домах платеж пойдет либо через управляющую компанию, либо через расчетно-кассовый центр. В сельском поселении будет договор оферты, который опубликуют в газете. Платежи по нему могут идти индивидуально через «Почту России» либо через инициативную группу, которая будет отвечать за сбор средств в сельском поселении. Плата может быть заложена в цену пакета для мусора. Компания «Мехуборка» разработала стандартные пакеты, в стоимость которых заложена оплата уборки мусора. Где можно организовать контейнерный сбор, будет площадка. Там, где это невозможно, будут пакеты, которые можно выставить за пределы двора, они будут забираться по графику. Если все платят за свет и за газ, почему не должны платить за мусор? Если кто-то не платит, деньги будут взыскиваться через суд. По-другому порядок мы не наведем. Объем отходов образуется колоссальный, и с каждым годом все больше и больше.
10) Куда пойдут налоги нового регоператора?
— Сейчас на территории области открыт филиал компании «Экопром», все юридические лица, которые будут задействованы в сфере обращения с отходами, будут зарегистрированы в Псковской области. Люди, имущество, налоги — все будет псковское.
Сейчас набирается управленческий состав филиала «Экопрома»: руководитель договорного отдела, клиентский отдел, эколог, бухгалтерия, финансовый отдел, водители, технологи. Всего компания откроет около 200-300 вакансий.
11) Будет ли решаться вопрос с раздельным сбором мусора?
— Во всех городах будет такой сбор, будут стоять сетчатые контейнеры. Уже сейчас они есть, дальше процесс будет масштабироваться. Сортироваться будет и то, что попало в общий контейнер.