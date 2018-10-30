Наведём порядок

Обещают очистить частный сектор от мусора, закупают мусоровозы, считают тарифы, нанимают людей — региональный оператор ТКО готовится к новому году. С нового года в области и в России в целом начнет работать совершенно новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Что нас ожидает? Во-первых, цифра в квитанции на оплату ЖКХ за мусор вырастет неизбежно, и с этим придется смириться. Во-вторых, на мусор придет отдельная квитанция, как на газ, свет и воду, причем посчитают всех прописанных в квартире. В-третьих, нам придется перестроить свое отношение к сбору и переработке мусора, который производит каждый из нас, начиная с памперсного младенчества. С 1 января 2019 года начнет работать региональный оператор, который будет заниматься переработкой твердых коммунальных отходов по территориальной схеме обращения ТКО. Почти весь этот год, после закрытия 1 января городской свалки под Псковом, в области выстраивалась новая схема работы с мусором. Искали этого самого регионального оператора. Пройдя все конкурсные процедуры, победителем стала нижегородская компания «Экопром», которая входит в холдинг «Мехуборка групп» и уже сейчас успела засветиться на уборке некоторых особо мусорных мест региона. Компания «Мехуборка» с 1995 года организовывает процесс сбора и переработки мусора в 11 субъектах Российской Федерации. В пресс-центре «Псковской правды» мы расспросили управляющего партнера компании «Экопром» Дмитрия Назарова, какие новшества ждут псковичей в «мусорной теме». 1) Что такое региональный оператор?

Это системный игрок, управляющая компания, которая на определенной территории организует полный цикл работ, связанный с коммунальными отходами. Это отходы, которые образуются от жизнедеятельности населения и коммерческих структур и юридических лиц. Иные отходы к регоператору не относятся. Дмитрий Назаров, управляющий партнер компании «Экопром»

2) Что компания делается сейчас в регионе? — Сейчас организуем место для базирования техники, оборудуем площадку перегруза, ввозим технику, принимаем людей на работу, проводим совещания с главами районов и сельских поселений. Мы приступили к активной фазе. Также идет работа по разыгрыванию транспортных контрактов, многие местные игроки еще до объявления торгов с нами наладили отношения. Мы видим лучших, кто готов с нами работать, меняться. Местные компании обязательно должны остаться на рынке и должны работать. Те, кто производит плитку из вторсырья, кто перерабатывает пластик, собирает вторсырье — все будут встроены в новую систему. 3) Зачем нужен региональный оператор и чем он отличается от просто мусоровывозящих компаний? — Главное отличие от мусоровывозящих организаций — регоператор прежде всего несет большие финансовые риски. Мы даем финансовые гарантии, которые исчисляются десятками, а иногда и сотнями миллионов рублей. Ранее компании имели 11-месячные договоры и могли в любой момент бросить поле с мусором или неубранную контейнерную площадку. Сейчас регоператор отвечает за всех, кто в этой отрасли занят в регионе. У регоператора основная задача — наладить сбор средств, дать качественную услугу населению и контролировать ее. 4) Псковская область исключение по России или это федеральная инициатива? — Предпосылки к этому лежат в федеральном законе «Об отходах производства и потребления». В нем содержится вся схема работы регионального оператора. Для страны это новое, поэтому многое взято с учетом международного опыта. В Порховском районе, где сейчас находится полигон для размещения мусора из Пскова, работа начнется еще до 1 января. Идет выбор земельных участков для строительства экотехнопарков. 5) Что такое экотехнопарк? — Это объект, в котором находится современный полигон, сортировочный завод, земельные участки для всех участников рынка, связанных с обработкой и переработкой мусора. Сейчас все разбросано. Мы хотим, чтобы в одном месте был промышленный кластер. Это позволяет контролировать количество отходов, которые отправляются на полигон. Мы хотим, чтобы объем сортировки превышал в будущем 50 %, сейчас по стране это 5 %. Все идет в природу. Технопарков в области будет два: на севере и на юге. Объекты будут отвечать всем требованиям законодательства. По земельным участкам мы сделали запрос, ждем ответ.

6) В чем выгода района, который примет у себя экотехнопарк? — Появление такого объекта — это плюс для жителей: рабочие места и чистота в лесах. В Германии, в Японии существуют полигоны, но захоранивают там 5—10 % отходов — фракцию, которая не несет вреда, от нее нет запаха, она перегнивает. Мы сделаем экологически безопасный объект. Старые полигоны, которых в области 24, должны быть закрыты, а новый технопарк должен появиться. Современный полигон имеет геотекстиль, сбор фильтрата, очистные сооружения. У нас такие объекты есть в Набережных Челнах, в Саратовской области. Компания эксплуатирует более 6 полигонов, 3 мусоросортировочных завода, 20 площадок перегрузки отходов. Мы будем предлагать те решения, которые работают. Мы хотим, чтобы при строительстве объекта были общественные слушания, чтобы эксперты были вовлечены в процесс, наши материалы будут в открытом доступе. Минпромторг намерен выделять каждому региону большие средства на такие площадки. Наша задача — чтобы средства поступили в субъект и мы построили объект, аналогов которого еще не было. Чем он будет современнее и технологичнее, тем выше будет безопасность населения. 7) Как рассчитывается тариф и из чего он состоит? — Тариф состоит из трех частей: транспортировка мусора, сортировка и размещение на полигоне. Принятая законом норма накопления на одного человека — 2 кубометра мусора в год. Это количество делится на 12 месяцев и умножается на население. Для установки тарифа мы проводим аукционы для транспортировки. Мы сами ничего не придумываем, мы собираем информацию со всего рынка. Средняя выставленная стоимость на торгах — 500-540 рублей за куб, при нынешней стоимости в 400-500 рублей. Тариф на обработку по Пскову — 79 рублей, по югу — 97 рублей. Тариф на размещение по разным расчетам сейчас составляет 50-100 рублей за куб. Мы видим, тарифы везде разные, нет единого стандарта, мы хотим все привести к единому знаменателю, чтобы человеку было понятно, за что он платит. Для этого законом предусмотрена услуга, стоимость которой взимается с каждого человека или юридического лица. Раньше платили за квадратный метр жилья граждане и за куб — юрлица. В ближайшее время мы сформируем тариф и передадим на утверждение в комитет по тарифам и энергетике. Тариф подрастет, но это будет в пределах ста рублей. После всех процедур, официально тариф мы объявим через месяц. 8) Как будут считать? — Считать людей будем по прописке. В частном секторе индивидуально, также как и с юридическими лицами, остальные будут получать одинаковый счет каждый месяц исходя из расчета 2 кубометра на человека по тарифу, который утвердит комитет по тарифам и энергетике.