Битва за смартфон

Волгоград, Великий Новгород, Подмосковье, Ленобласть, Нижний Новгород включились в борьбу за семейную турпоездку, номер в загородном отеле под Псковом и смарт­фон.

За экватор перевалила в Псковской области реализация федеральной программы детского познавательного туризма. Полторы тысячи школьников со всей России едут по маршруту «Серебряное ожерелье», он посвящен жизни и деяниям Александра Невского. Два года назад регион по этой программе посетили более 600 школьников. Каждый год в программу поездок включают новые регионы, неизменными остаются только две столицы и Севастополь. Для Псковской области сделали исключение. И мы вновь принимаем самых талантливых, спортивных и успешных ребят со всей страны.

А «Псковская правда» снова проводит конкурс селфи, эссе и рисунков среди участников программы. Победитель в номинации «Селфи» получает смартфон. Победитель в номинации «Рисунок» — семейный двухдневный тур в Псковскую область на двух взрослых и двух детей от турбюро «Континент». За лучшее эссе — сертификат на двухдневное проживание в семейном номере на двоих взрослых и двоих детей в загородном отеле «Плесков».

Пока юные художники и писатели перерабатывают свои творческие впечатления, самыми активными оказались участники, претендующие на смартфон за селфи. Первые 12 работ на конкурс уже поступили.