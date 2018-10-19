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Общество

Битва за смартфон

Школьники со всей страны присылают в «Псковскую правду» селфи из поездок в Псков

Текст:
Юлия Шарипова
19 октября 2018 года, 09:20
Фото: Маргарита Задоркина, Волгоград
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Волгоград, Великий Новгород, Подмосковье, Ленобласть, Нижний Новгород включились в борьбу за семейную турпоездку, номер в загородном отеле под Псковом и смарт­фон.

За экватор перевалила в Псковской области реализация федеральной программы детского познавательного туризма. Полторы тысячи школьников со всей России едут по маршруту «Серебряное ожерелье», он посвящен жизни и деяниям Александра Невского. Два года назад регион по этой программе посетили более 600 школьников. Каждый год в программу поездок включают новые регионы, неизменными остаются только две столицы и Севастополь. Для Псковской области сделали исключение. И мы вновь принимаем самых талантливых, спортивных и успешных ребят со всей страны.

А «Псковская правда» снова проводит конкурс селфи, эссе и рисунков среди участников программы. Победитель в номинации «Селфи» получает смартфон. Победитель в номинации «Рисунок» — семейный двухдневный тур в Псковскую область на двух взрослых и двух детей от турбюро «Континент». За лучшее эссе — сертификат на двухдневное проживание в семейном номере на двоих взрослых и двоих детей в загородном отеле «Плесков».

Пока юные художники и писатели перерабатывают свои творческие впечатления, самыми активными оказались участники, претендующие на смартфон за селфи. Первые 12 работ на конкурс уже поступили. 

Алена Милкович, Ленинградская область, Выборг
Фото предоставлено участником конкурса
Егор Ушанов, Новгородская область, Старая Русса
Фото предоставлено участником конкурса
Ксения Митрофанова
Фото предоставлено участником конкурса
Ксения Найдёнова, Волгоградская область, Волгоград
Фото предоставлено участником конкурса
Мария Клубникина, Московская область, Яхрома
Фото предоставлено участником конкурса
Марк Будруев
Фото предоставлено участником конкурса
Никита Густов, Нижегородская область, Нижний Новгород
Фото предоставлено участником конкурса

Ответы на самые часто задаваемые вопросы о конкурсе читайте здесь.

Положение о конкурс ищите в официальной группе «Псковской правды» во ВКонтакте.

КОНКРЕТНО

Как принять участие в конкурсе

До 30 ноября мы принимаем на почту vsevpskov@mail.ru эссе и рисунки, и до этой же даты в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» или «Фейсбук» нужно выложить селфи с хештегом #ВсеВПсков. Эссе и рисунки оценит профессиональное жюри, а победителя в номинации «Селфи» назовут пользователи сайта «Псковской правды», где с 3 декабря по 15 января состоится голосование. После чего будут названы победители во всех трех номинациях.

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Комментарии

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