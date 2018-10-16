Крепость в миниатюре

Президент выделил 4 млн рублей. Школьники нагрузили грузовик корней и принесли домашний триммер. Взрослые приносили цветы и саженцы со своих участков. Гости города вывозили тележки с мусором в чистой одежде. Бывшую помойку за полгода превратили в новую достопримечательность. Первыми ее гостями стали белорусы. Макет крепости и разбитый вокруг демонстрационный парк представят на суд публики 18 октября. Мы пообщались с автором проекта, членом региональной общественной организации «Общество истории и культуры Островского уезда» Натальей Субботой за несколько дней до официального открытия. На территории как раз наводили последний лоск, оставалось лишь разровнять площадку, установить информационный стенд и высадить растения на клумбе.

3 НА 6

Полгода назад, когда проект был лишь чертежом на бумаге, «Псковская правда» уже рассказывала о нем . Напомним, инициативная группа жителей Острова придумала сделать макет крепости в виде клумбы высотой в один метр. Он полностью повторяет контуры крепостных стен. Соорудили конструкцию из плитняка. Центр клумбы засыпали грунтом и высадили декоративные растения. — Мы часто слышали от туристов: «Как раньше выглядела крепость на островке? Как она была расположена?» — рассказывает Наталья Суббота о том, как родился проект. — Так что идею подсказали не только местные жители, но и туристы.

На проект «Демонстрационный парк на крепостном валу» выиграли президентский грант в размере 4 млн рублей. Территорию на культурном слое Островской крепости XIV — XVI веков благоустроили, для показа открыли крепостной вал и остатки крепостных башен. Это позволяет увидеть очертания бывшей крепости. Сама клумба-макет крепости размером 3 на 6 метров расположена в центральной части демонстрационного парка. В парке разбили пешеходные дорожки, установили скамейки.

ГРУЗОВИК КОРНЕЙ

Над проектом работали не только профессиональные строители, свою безвозмездную помощь предлагали местные жители и волонтеры-школьники. — К нам подходили местные жители и спрашивали: «Помочь?» — рассказывает Наталья Суббота. — Даже люди, которые приехали в Остров в гости, несмотря на то что были чисто одеты, вывезли пару тележек мусора. Жительница нашего города Эльвира Домород разбирала у себя альпийскую горку и бесплатно отдала нам растения, другие местные жители тоже приносили саженцы.

Более сорока волонтеров — островских школьников и студентов — также внесли свою лепту. — Целый грузовик травы и корней нагрузили, — рассказывает классный руководитель 8 «Б» класса школы № 1 Татьяна Мехоношина. — Усталые, но довольные, с чувством выполненного долга отправились домой. Приятно осознавать, что есть и наш вклад в этот замечательный проект.

Территория демонстрационного парка — это бывшие огороды. Здесь остались доски, пленка, проволока, к этому мусору добавился строительный, спиленные ветки и скошенная трава, осколки крепостной стены. — Ребят заинтересовал проект, ведь это не где-то далеко, а здесь, у нас. Это наша Родина, кусочек ее истории, — говорит руководитель волонтерского отряда школы № 7 Ирина Смирнова. — Один из наших мальчишек пришел со своим триммером и косил, девочки сразу убирали траву. Другие ребята собирали и отвозили камни. Поработали немного, но с большим удовольствием. — Это территория раньше выглядела настоящей помойкой, — говорит преподаватель островского колледжа Светлана Власова. — А теперь красивое место, которое привлечет внимание к городу. К нам поедут туристы.