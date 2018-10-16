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Общество

Крепость в миниатюре

Уникальное средневековое укрепление, окончательно разрушенное во время Великой Отечественной войны, восстановлено в виде клумбы

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Наталья Баранова
16 октября 2018 года, 17:24
Фото: предоставлено организаторами проекта
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Президент выделил 4 млн рублей. Школьники нагрузили грузовик корней и принесли домашний триммер. Взрослые приносили цветы и саженцы со своих участков. Гости города вывозили тележки с мусором в чистой одежде. Бывшую помойку за полгода превратили в новую достопримечательность. Первыми ее гостями стали белорусы.

Макет крепости и разбитый вокруг демонстрационный парк представят на суд публики 18 октября. Мы пообщались с автором проекта, членом региональной общественной организации «Общество истории и культуры Островского уезда» Натальей Субботой за несколько дней до официального открытия. На территории как раз наводили последний лоск, оставалось лишь разровнять площадку, установить информационный стенд и высадить растения на клумбе.

3 НА 6

Полгода назад, когда проект был лишь чертежом на бумаге, «Псковская правда» уже рассказывала о нем. Напомним, инициативная группа жителей Острова придумала сделать макет крепости в виде клумбы высотой в один метр. Он полностью повторяет контуры крепостных стен. Соорудили конструкцию из плитняка. Центр клумбы засыпали грунтом и высадили декоративные растения.

— Мы часто слышали от туристов: «Как раньше выглядела крепость на островке? Как она была расположена?» — рассказывает Наталья Суббота о том, как родился проект. — Так что идею подсказали не только местные жители, но и туристы.

Макет крепости выстроили из того же материала, что и оригинал, — местной известняковой плиты.
Фото предоставлено организаторами проекта
На проект «Демонстрационный парк на крепостном валу» выиграли президентский грант в размере 4 млн рублей. Территорию на культурном слое Островской крепости XIV — XVI веков благоустроили, для показа открыли крепостной вал и остатки крепостных башен. Это позволяет увидеть очертания бывшей крепости.

Сама клумба-макет крепости размером 3 на 6 метров расположена в центральной части демонстрационного парка. В парке разбили пешеходные дорожки, установили скамейки.

ГРУЗОВИК КОРНЕЙ

Над проектом работали не только профессиональные строители, свою безвозмездную помощь предлагали местные жители и волонтеры-школьники.

— К нам подходили местные жители и спрашивали: «Помочь?» — рассказывает Наталья Суббота. — Даже люди, которые приехали в Остров в гости, несмотря на то что были чисто одеты, вывезли пару тележек мусора. Жительница нашего города Эльвира Домород разбирала у себя альпийскую горку и бесплатно отдала нам растения, другие местные жители тоже приносили саженцы.

Теперь гости могут видеть сохранившиеся фрагменты исторического памятника.
Фото предоставлено организаторами проекта
Более сорока волонтеров — островских школьников и студентов — также внесли свою лепту.

— Целый грузовик травы и корней нагрузили, — рассказывает классный руководитель 8 «Б» класса школы № 1 Татьяна Мехоношина. — Усталые, но довольные, с чувством выполненного долга отправились домой. Приятно осознавать, что есть и наш вклад в этот замечательный проект.

В средневековье Остров был пограничным форпостом на юге Псковской республики.
Фото предоставлено организаторами проекта
Территория демонстрационного парка — это бывшие огороды. Здесь остались доски, пленка, проволока, к этому мусору добавился строительный, спиленные ветки и скошенная трава, осколки крепостной стены.

 — Ребят заинтересовал проект, ведь это не где-то далеко, а здесь, у нас. Это наша Родина, кусочек ее истории, — говорит руководитель волонтерского отряда школы № 7 Ирина Смирнова. — Один из наших мальчишек пришел со своим триммером и косил, девочки сразу убирали траву. Другие ребята собирали и отвозили камни. Поработали немного, но с большим удовольствием.

— Это территория раньше выглядела настоящей помойкой, — говорит преподаватель островского колледжа Светлана Власова. — А теперь красивое место, которое привлечет внимание к городу. К нам поедут туристы.

Проект получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов в размере более 4 млн рублей.
Фото предоставлено организаторами проекта
Несколько пробных экскурсий на объекте уже провели. На прошлой н­еделе приезжали дети из Пустошки, чуть раньше взрослые, работники сельских домов культуры. А летом, когда еще не было ни парка, ни макета, экскурсию провели для гостей из Белоруссии. Они остались довольны.

— Единственное, что мы не предусмотрели проектом, — это живая изгородь, — говорит Наталья Суббота. — Она сюда просится. Позже высадим растения. Ждем весны. Тогда же зацветут ирисы, тюльпаны, нарциссы. Будет еще красивее. 

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