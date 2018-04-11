Как настоящая

А на месте ее полностью разрушенного исторического аналога появится демонстрационный парк. Идея проекта принадлежит местным общественникам. Под ее реализацию они получили президентский грант в 4 млн рублей.
Клумба-макет высотой в один метр будет полностью повторять контуры крепостных стен. Ее соорудят из булыжного камня и плитняка. Центр клумбы засыпят грунтом и высадят декоративные растения.
— Мы часто слышали от туристов: «Как раньше выглядела крепость на островке? Как она была расположена?», — рассказывает автор проекта, член региональной общественной организации «Общество истории и культуры Островского уезда» Наталья Суббота. — Так что саму идею подсказали не только туристы, но и местные жители.
Территорию на культурном слое Островской крепости в рамках проекта «Демонстрационный парк на крепостном валу» планируют благоустроить, для показа откроются крепостной вал и остатки крепостных башен. И это позволит увидеть очертания бывшей крепости.
По плану проекта клумба-макет крепости размером 3 х 6 метров будет расположена в центральной части демонстрационного парка.
— Рядом с клумбой мы установим рекламный щит с краткой исторической справкой и указанием названий крепостных башен, — продолжает Наталья Суббота. — Все основные строительные работы по проекту будет проводить строительная организация ООО «Стройград», с которой мы заключили договор. В настоящее время идут работы по расчистке территории — выпиливание деревьев и кустарников. После получения необходимых согласований для проведения последующих работ будет проведено выкорчевывание пней.
Потом вдоль расчищенного крепостного вала устроят прогулочные дорожки, установят скамейки для отдыха, через несколько лет посадят новые деревья и кустарники.
— Демонстрационный парк включит в себя три зоны: крепостной вал, природный парк отдыха и исторический отдел музея, — добавила Наталья Суббота. — Когда все будет готово, туда будут водить экскурсии.
Восстановление территории крепости планируют завершить к ноябрю.
В настоящее время в Острове также реконструируют Парк Победы. Работы проводятся по проекту «Парки малых городов». Остров стал одним из пяти городов области — наряду с Порховом, Невелем, Опочкой и Печорами — где по проекту «Единой России» приводят в порядок общественное пространство. В прошлом году в Парке Победы в Острове сделали дорожки и освещение. В этом планируют соорудить детскую площадку и поставить скамейки, отремонтировать летнюю эстраду, установить спортивную площадку с тренажерами. Все работы хотят завершить до конца этого года.
СПРАВКА
Островская каменная крепость XIV-XVI веков, построенная на месте деревянной, была единственной в Русском государстве крепостью, располагавшейся на природном острове, который образовывали два рукава реки Великой. Отсюда, кстати, появилось и название города. Крепость начала разрушаться еще в XVIII веке. В июле 1941 пережила вместе с городом обстрелы и бомбежки. Остатки крепостных стен и башен до основания разобрали немцы. Последние археологические раскопки здесь проводили в 1975 году, после них
часть открытых остатков крепостных стен и башен была законсервирована засыпкой из песка и грунта. Сейчас территория в запущенном состоянии, а законсервированные остатки крепостных стен и башен разрушали корни деревьев и кустарников.