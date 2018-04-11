Как настоящая

А на месте ее полностью разрушенного исторического аналога появится демонстрационный парк. Идея проекта принадлежит местным общественникам. Под ее реализацию они получили президентский грант в 4 млн рублей.

Клумба-макет высотой в один метр будет полностью повторять контуры крепостных стен. Ее соорудят из булыжного камня и плитняка. Центр клумбы засыпят грунтом и высадят декоративные растения.

— Мы часто слышали от туристов: «Как раньше выглядела крепость на островке? Как она была расположена?», — рассказывает автор проекта, член региональной общественной организации «Общество истории и культуры Островского уезда» Наталья Суббота. — Так что саму идею подсказали не только туристы, но и местные жители.

Территорию на культурном слое Островской крепости в рамках проекта «Демонстрационный парк на крепостном валу» планируют благоустроить, для показа откроются крепостной вал и остатки крепостных башен. И это позволит увидеть очертания бывшей крепости.

По плану проекта клумба-макет крепости размером 3 х 6 метров будет расположена в центральной части демонстрационного парка.

— Рядом с клумбой мы установим рекламный щит с краткой исторической справкой и указанием названий крепостных башен, — продолжает Наталья Суббота. — Все основные строительные работы по проекту будет проводить строительная организация ООО «Стройград», с которой мы заключили договор. В настоящее время идут работы по расчистке территории — выпиливание деревьев и кустарников. После получения необходимых согласований для проведения последующих работ будет проведено выкорчевывание пней.