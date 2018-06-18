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Общество

Заново родившиеся

Трех собак, залитых гудроном, вернули хозяевам

Текст:
Алёна Комарова
18 июня 2018 года, 12:01
Фото: предоставлено АНЗО «Шанс»
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На прошлой неделе «Псковская правда» рассказала историю спасения трех собак, которых под Псковом какой-то живодер залил гудроном и оставил умирать. Собак в лесу между Тямшой и Филатовой Горой 6 июня нашли военнослужащие, передали зоозащитникам, а потом несколько дней псковичи всем миром отмывали животных от жуткой смеси растительным маслом и следили за судьбой.

У одной из собак уже на второй день пребывания у волонтеров нашлась хозяйка, выяснилось, что собаку зовут Лайма. Пока мыли-оттирали, псинка принесла троих щенков, самый последний родился крошкой, меньше своих сородичей в два раза, прожил сутки и умер. Оставшихся щенков передали на выхаживание волонтеру Елене.

- Дети активные, шустрые, аппетит хороший! – сообщили всем, кто следит за судьбой собак, в зоозащитной организации «Шанс», занимавшейся спасением собак. - Живут прямо у кровати приемных родителей. У Елены и ее супруга огромное и образцовое хозяйство. Как Елена находит время и силы для малявок - остается только догадываться. Спасибо!

Отдавать ли собаку хозяйке, в «Шансе» решали долго.

- Нам надо внушить людям, чтобы они сделали все возможное, чтобы их собаки не попали снова в подобную переделку, - объяснили зоозащитники. - Если договоримся об условиях безопасности собак, отдадим.

В субботу, 16 июня, стало известно, что Лайма уехала домой с хозяйкой.

- Хозяйка клятвенно обещала не выпускать больше собаку за территорию участка без сопровождения. Лайма чипирована, договор составлен, ждем ее на стерилизацию примерно через месяц, - сообщили в «Шансе».


Фото предоставлено АНЗО «Шанс»

МОТИВ

Нашелся хозяин и двух других собак, которых волонтеры назвали Шоколадка и Паренек.

Пожилой человек рассказал, что собаки жили в деревне. Их зовут Матильда и Малыш. Мотя проявляет охотничьи качества, и удержать ее за забором практически невозможно, делает подкопы. А еще она охотится на соседских кур.

Это ли не мотив для убийства животных?

В «Шансе» сообщили, что хозяин привез собакам их любимую еду.

- Спокойно поговорив с хозяином, мы предложили устройство его собак в новые семьи, - рассказали в зоозащитной организации. - Нелегко ему далось решение согласиться, но пережить вновь боль и шок за этих собак никто не готов. Прощаясь с Мотей и Малышом, мужчина их долго гладил, трепал и обещал приехать еще не один раз.


Фото предоставлено АНЗО «Шанс»

В КВАРТИРУ!

Историю появления собак у мужчины рассказали представители другой общественной организации - «Зоозащита».

- Одну из них мы знаем лично. Матильда - шоколадная девочка, метис спаниельки. Пришла на дачах к понравившему ей дому, вырыла яму под крыльцом и родила девять щенков. После она жила на пункте передержки «Лесопилка» две недели, пока кормила щенков, - рассказали зоозащитники.

Даже когда все щенки были пристроены, Мотя крайне осторожно подпускала людей к себе. А когда на пункт передержки приезжал будущий хозяин, менялась и радовалась.

Хозяин построил удобное и теплое жилье для нее и ее друга Малыша, который уже жил у мужчины. Так и стали жить две собаки и хозяин вместе. Тогда мужчине пришлось переехать из-за собак в дом. Теперь из-за них же он должен вернуться в город - Мотю и Малыша «Шанс» все же передал хозяину.

- Ради собак мужчина переехал в город и будет жить с ними вместе в квартире, - рассказали волонтеры. - Очень надеемся, что все так и будет, как он обещал. Обе собаки чипированы и переданы хозяину по договору «Шанса». Когда Мотя немного восстановится, хозяин ее обязательно стерилизует. Малыша кастрирует. Сейчас главное, чтобы они втроем привыкли к новой жизни.

Физическое состояние собак, по оценке ветеринаров, хорошее, они получают препараты от интоксикации. Игривые и общительные. 

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Комментарии

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