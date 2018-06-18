Заново родившиеся

На прошлой неделе «Псковская правда» рассказала историю спасения трех собак, которых под Псковом какой-то живодер залил гудроном и оставил умирать. Собак в лесу между Тямшой и Филатовой Горой 6 июня нашли военнослужащие, передали зоозащитникам, а потом несколько дней псковичи всем миром отмывали животных от жуткой смеси растительным маслом и следили за судьбой.

У одной из собак уже на второй день пребывания у волонтеров нашлась хозяйка, выяснилось, что собаку зовут Лайма. Пока мыли-оттирали, псинка принесла троих щенков, самый последний родился крошкой, меньше своих сородичей в два раза, прожил сутки и умер. Оставшихся щенков передали на выхаживание волонтеру Елене.

- Дети активные, шустрые, аппетит хороший! – сообщили всем, кто следит за судьбой собак, в зоозащитной организации «Шанс», занимавшейся спасением собак. - Живут прямо у кровати приемных родителей. У Елены и ее супруга огромное и образцовое хозяйство. Как Елена находит время и силы для малявок - остается только догадываться. Спасибо!

Отдавать ли собаку хозяйке, в «Шансе» решали долго.

- Нам надо внушить людям, чтобы они сделали все возможное, чтобы их собаки не попали снова в подобную переделку, - объяснили зоозащитники. - Если договоримся об условиях безопасности собак, отдадим.

В субботу, 16 июня, стало известно, что Лайма уехала домой с хозяйкой.

- Хозяйка клятвенно обещала не выпускать больше собаку за территорию участка без сопровождения. Лайма чипирована, договор составлен, ждем ее на стерилизацию примерно через месяц, - сообщили в «Шансе».