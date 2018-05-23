Девушка с обложки

В школах по всей области звучат последние звонки. Событие важное и значимое в жизни каждого выпускника. Именно к этому дню «Псковская правда» подготовила специальный выпуск – уникальный фото-журнал, альманах «Алые паруса». Обложку журнала украсило фото выпускницы из Струг Красных Анастасии Карповой. Конкурс среди желающих попасть на обложку «Алых парусов» проходил в паблике «Псковской правды» в «ВКонтакте». Прием заявок завершился 19 апреля. После этого стартовало голосование, и через неделю было названо имя победительницы. Настина фотография набрала 1516 лайков. Своих ближайших соперниц — Анастасию Стяжкину (696 лайков) и Валерию Назимову (588 лайков) — она обошла с большим перевесом голосов. Наградой для победительницы стала встреча с фотокорреспондентом «Псковской правды», а затем — место на обложке фотоальманаха.

ВЫБОР БУДУЩЕГО

Анастасия родилась и выросла в Стругах Красных. В этом году оканчивает местную школу. Любит читать, занимается танцами, играет в волейбол, довольно часто выступает на сцене, а порой даже подрабатывает детским аниматором. Умение находить общий язык с детьми повлияло на выбор дальнейшей профессии. — Я люблю уроки литературы и русского языка, — рассказывает Анастасия. — Я больше, как это принято говорить, гуманитарий. Моя душа лежит к преподаванию, к детям, к воспитанию будущего поколения, поэтому я решила стать учителем русского языка и литературы. В этой профессии я вижу себя больше, чем в какой-либо другой. Хочу прививать детям любовь и интерес к жизни, чтоб все они росли умными и добрыми людьми. О конкурсе «Псковской правды» Анастасия узнала еще в прошлом году, когда училась в 10 классе. Тогда победителем и лицом обложки «Алых парусов» стала псковичка Полина Стойлик. — Мы с Полиной давно знакомы, — рассказала Анастасия. — Она-то и стала моей музой и здорово поддерживала в процессе голосования, она умеет находить нужные слова, когда это требуется. Я никогда не участвовала в подобных конкурсах, поэтому возникали страх и сомнения. Были моменты, когда я сомневалась, стоит ли продолжать участвовать, но Полина смогла убедить меня в том, что все получится. Мы с ней шутили, что в случае моей победы у нас будет что-то вроде династии.

ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ

Анастасия выслала свою фотографию сразу же, как только конкурс стартовал. Признается, что долго не могла определиться, какое именно фото отправить: загружала то одно, то другое. — Победить было очень сложно, — отмечает она. — У меня была выработана тактика, которой я старалась придерживаться. Когда что-то шло не так, я жутко переживала. Тактика отчасти заключалась и в том, что я специально просила многих знакомых не торопиться отдавать свои голоса за меня, оставляя их на последний час. При этом бывало, что другие участницы меня опережали в ходе голосования и надо было как-то выходить из положения. Родные, близкие и друзья Анастасию здорово поддерживали. Без их помощи вряд ли получилось бы победить. — Все переживали за меня, как за себя, — говорит она.— Просили на работе, в школе своих коллег и одноклассников проголосовать за меня, так мы голоса и собирали. В такие моменты особенно понимаешь: что бы ни случилось, у меня есть прекрасная опора — семья. А семья для меня — это не только мама и папа, но и мои близкие друзья, мой молодой человек и его родные.

КАК ПОЛУЧИТЬ СПЕЦВЫПУСК Выпускники Пскова получат газету прямо в школе, редакция развозит спецвыпуск самостоятельно. А для ребят из районов «Алые паруса» забирают в Пскове представители муниципальных управлений образования. Подробности в редакции по телефонам: 8 (8112) 56-67-47 или +7 900 991 80 60.