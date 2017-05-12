Полина Стойлик: Победа в конкурсе сделала меня более уверенной
Уже совсем скоро завершится учебный год. В школах прозвенят последние звонки для выпускников. Именно к этому торжественному дню «Псковская правда» традиционно подготовила специальный выпуск – уникальный фотожурнал, альманах «Алые паруса». В этом году в проекте приняли участие более 2000 человек - это 114 школ и 141 класс в регионе. Обложку журнала украсит одиннадцатиклассница псковской школы №2 Полина Стойлик. Именно она победила в нашем фотоконкурсе, набрав больше всех лайков.
- О конкурсе я узнала от нашего классного руководителя Ларисы Николаевны Корушкиной, - говорит Полина. – Она и предложила нам, выпускникам, поучаствовать. Я решила попробовать.
В подобных конкурсах Полина раньше никогда не участвовала. Победить хотелось. В этом ее стремлении поддерживали одноклассники, друзья, родственники, родители, коллеги родителей и даже репетиторы.
- Да, у меня были мысли, что я могу выиграть, - признается девушка. - Конкурс даже продлили на один день, но я все равно не оставляла мыслей о победе. Возможно, победила я потому, что подождала, пока соперники нагонят меня. В какой-то момент попросила друзей не голосовать, а за несколько часов до окончания конкурса они поддержали меня как никогда своими голосами. Я всем очень благодарна! Голосовали даже те, от кого я не ожидала. Для меня эта победа очень много значит. Она запомнится на всю жизнь, ведь с ней я стала более уверенна в себе.
В этом году Полина оканчивает школу. Свою будущую жизнь планирует связать с творчеством.
- Я интересуюсь литературой и рисованием, - рассказывает она. - Мой любимый писатель - М.Ю.Лермонтов. Этот человек для меня является самым настоящим гением. В его произведениях я нашла частичку себя.
В свободное время Полина занимается спортом, катается на велосипеде и общается с друзьями. А еще девушка рисует. Когда-то посещала художественную школу и школу искусств. Получила первоначальные навыки, которые уже самостоятельно совершенствует.
- Родители пытались меня отговорить от творческой профессии, - говорит Полина. – Что, в принципе, понятно: по папиной линии у нас все медики, а по маминой – технари. Они и сейчас не оставляют надежд, что я пойду по их стопам и выберу «прибыльную» профессию. Но я для себя твердо решила, что буду той, кем хочу быть сама.
Кстати
Второе место в конкурсе заняла Наталья Логунова. У нее 1089 лайков, а третье место – у Андрея Арсеньева. Его поддержали 788 человек.
О конкурсе
Победителю конкурса «Алые паруса» достается главный приз – фотосессия и право стать лицом уникального ежегодного проекта «Алые паруса», в котором размещены фотографии всех выпускников региона 2017 года.
Каждый выпускник области получит фотогазету совершенно бесплатно. Традиционное спецприложение к газете «Псковская правда» выходит накануне последнего звонка. В нем: фото большинства выпускников региона, а также условия конкурса для выпускников «Скажи спасибо своему классному руководителю» (на самую большую благодарность своему любимому учителю).
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