С барсом на щите

На прошлой неделе «Псковская правда» опубликовала требования к участникам конкурса на разработку герба, флага и гимна региона. Конкурс объявлен по инициативе врио губернатора Михаила Ведерникова, прием работ продолжится до 30 мая. Участники экспертной группы при Геральдическом совете области рассказали, есть ли место творчеству при создании герба и по каким символам можно узнать Псковскую землю.

БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ

Техзадание составлено достаточно демократично, не ограничивает круг людей, которые могут представить свои эскизы. Главное, чтобы они соответствовали методическим рекомендациям экспертной группы. Любой желающий может предложить свой вариант с единственным, самым важным условием — в основе герба Псковской области должно быть изображение идущего барса, «сопровождаемого во главе щита выходящей из серебряного облака благословляющей рукой». Здесь не может быть стога сена, снопа льна или еще какого-то невнятного символа. С XV века барс ассоциируется с нашей областью, поэтому он должен быть в основе герба Псковской области, и это оговорено в техзадании.

— На медали должен присутствовать герб. Какой смысл создавать новую награду с неофициальным гербом? — отметил Валерий Кузьмин. — Поэтому появилась цель утвердить герб. То, что Михаил Ведерников курирует эту тему, дает надежду, что Псковская область получит герб и флаг. С той настойчивостью и напористостью, с которой он берется за решение проблем, будет результат.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

На гербе очень важны детали, они могут быть любые. Варианты могут быть самые неожиданные, но важно обосновать свое решение. По большому счету, будет конкурс обоснований, — пояснила заместитель директора по научной работе Псковского музея-заповедника Эльвира Королёва.

Как заметила музейщик, даже в Средневековье использование неофициального герба каралось.

— Это очень важно, чтобы у области был официальный герб и флаг. Нынешнюю ситуацию надо обязательно исправить. Новый герб станет юридической собственностью Псковской области, эти символы больше никто не сможет использовать. Важно закрепить его за собой, — сказала Эльвира Королёва. — Методические материалы очень подробные и понятны даже человеку, который не знаком с геральдическими законами. Там есть хорошее описание, так что, создавая свой эскиз, заодно можно познакомиться с историей псковской символики.

Музейный специалист выразила надежду, что символы Псковской области будут приняты, «работу уже проделали огромную, все замечания, высказанные ранее, учли».

Будут ли в конкурсе участвовать профессиональные художник и дизайнеры, мы еще узнаем, но любители уже проявили интерес. Как рассказала Эльвира Королёва, за помощью в музей уже обратились студенты Псковского областного колледжа искусств и ученики детской художественной школы и школы искусств. 15 и 16 мая в древлехранилище Псковского музея-заповедника для них проведут лекцию о геральдике и практическое занятие, на котором они познакомятся с гербовниками рыцарских, дворянских, княжеских родов, хранящимися в музее-заповеднике.

По мнению Эльвиры Королёвой, у юных псковичей-непрофессионалов есть все шансы выиграть конкурс.

— Ценна идея, и чем меньше человек перегружен знаниями, тем более интересные возникают образы, — заметила музейщик.