С барсом на щите

На прошлой неделе «Псковская правда» опубликовала требования к участникам конкурса на разработку герба, флага и гимна региона. Конкурс объявлен по инициативе врио губернатора Михаила Ведерникова, прием работ продолжится до 30 мая. Участники экспертной группы при Геральдическом совете области рассказали, есть ли место творчеству при создании герба и по каким символам можно узнать Псковскую землю.
Техзадание составлено достаточно демократично, не ограничивает круг людей, которые могут представить свои эскизы. Главное, чтобы они соответствовали методическим рекомендациям экспертной группы. Любой желающий может предложить свой вариант с единственным, самым важным условием — в основе герба Псковской области должно быть изображение идущего барса, «сопровождаемого во главе щита выходящей из серебряного облака благословляющей рукой». Здесь не может быть стога сена, снопа льна или еще какого-то невнятного символа. С XV века барс ассоциируется с нашей областью, поэтому он должен быть в основе герба Псковской области, и это оговорено в техзадании.
Валерий Кузьмин, директор Государственного архива Псковской областиПо мнению Кузьмина, до сих пор у области не стояло цели принять свои геральдические символы. Сейчас такая цель появилась. Врио губернатора Михаил Ведерников предложил учредить высшую награду Псковской области — медаль «За заслуги перед Псковской областью». Такая медаль позволила бы отметить представителей старшего поколения, которые всю жизнь отработали на благо Псковской области и заслуживают признания и благодарности.
— На медали должен присутствовать герб. Какой смысл создавать новую награду с неофициальным гербом? — отметил Валерий Кузьмин. — Поэтому появилась цель утвердить герб. То, что Михаил Ведерников курирует эту тему, дает надежду, что Псковская область получит герб и флаг. С той настойчивостью и напористостью, с которой он берется за решение проблем, будет результат.
ЮРИДИЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬЕсли основа герба не дает большого простора для творчества конкурсантов — барс должен быть обязательно, то остальные части герба позволяют творческим людям разгуляться.
На гербе очень важны детали, они могут быть любые. Варианты могут быть самые неожиданные, но важно обосновать свое решение. По большому счету, будет конкурс обоснований, — пояснила заместитель директора по научной работе Псковского музея-заповедника Эльвира Королёва.
Эльвира Королёва, заместитель директора по научной работе Псковского музея-заповедникаКак заметила музейщик, даже в Средневековье использование неофициального герба каралось.
— Это очень важно, чтобы у области был официальный герб и флаг. Нынешнюю ситуацию надо обязательно исправить. Новый герб станет юридической собственностью Псковской области, эти символы больше никто не сможет использовать. Важно закрепить его за собой, — сказала Эльвира Королёва. — Методические материалы очень подробные и понятны даже человеку, который не знаком с геральдическими законами. Там есть хорошее описание, так что, создавая свой эскиз, заодно можно познакомиться с историей псковской символики.
Музейный специалист выразила надежду, что символы Псковской области будут приняты, «работу уже проделали огромную, все замечания, высказанные ранее, учли».
Будут ли в конкурсе участвовать профессиональные художник и дизайнеры, мы еще узнаем, но любители уже проявили интерес. Как рассказала Эльвира Королёва, за помощью в музей уже обратились студенты Псковского областного колледжа искусств и ученики детской художественной школы и школы искусств. 15 и 16 мая в древлехранилище Псковского музея-заповедника для них проведут лекцию о геральдике и практическое занятие, на котором они познакомятся с гербовниками рыцарских, дворянских, княжеских родов, хранящимися в музее-заповеднике.
По мнению Эльвиры Королёвой, у юных псковичей-непрофессионалов есть все шансы выиграть конкурс.
— Ценна идея, и чем меньше человек перегружен знаниями, тем более интересные возникают образы, — заметила музейщик.
Помимо герба и флага Геральдический совет должен принять гимн Псковской области. Каким он должен быть с «технической» точки зрения, четко оговорено, а вот какие творческие образы его наполнят, какие символы будут олицетворять нашу Псковскую землю, покажет конкурс.
Как рассказала композитор Татьяна Лаптева, она с коллегами составила своеобразный список символов, которые характеризуют Псковскую землю.
Первый символ — это высокая культура, культура дворянских семей и усадеб нашего края: Пушкиных, Философовых, Мусоргских, Римского-Корсакова. Второй символ — храмы. В Печорах, Изборске, Порхове, Гдове, Крыпецах — везде монастыри, храмы, подвижники. Это очень красивый и характерный для области символ. В-третьих, Псковская земля перенесла столько нашествий, каждый житель Псковской области — герой, защитник родного края. Нам бы хотелось, чтобы все эти символы отразились в гимне.
Татьяна Лаптева, композиторВопрос выбора и утверждения гимна, по мнению члена Союза композиторов России, сложный.
— В гимне две составляющие — текст и музыка. Они будут рассматриваться по отдельности. Но насколько я знаю, уже сейчас умные создатели текста сразу ищут музыканта, который может написать к нему музыку. Иногда хорошая сама по себе музыка может не производить впечатление, — отметила музыкант.
На конкурсе геральдических символов ждут всех желающих, но, по мнению Татьяны Лаптевой, музыка, гимн — это все же дело профессионалов, и привела в пример гимн России, в основу которого лег гимн СССР: текст отредактировали, а музыку оставили прежней, сложно конкурировать или найти замену музыке такого мастера, как Александр Александров.
КСТАТИ
Официально утвержден герб Псковской области региональным законом от 27 февраля 1995 года. Однако обрамление щита и тип изображенной короны не соответствуют нынешнему статусу области как субъекта Российской Федерации — на геральдическом языке они означают, что это герб Псковской губернии Российской империи. На федеральном уровне этот герб Псковской области не утвержден.