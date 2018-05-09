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Общество

За неимением гербовой...

В Псковской области объявлен конкурс на разработку герба, флага и гимна региона

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Алексей Кедров
9 мая 2018 года, 08:32
Фото: sobranie.pskov.ru
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В марте по решению врио губернатора Михаила Ведерникова в Псковской области создан Геральдический совет, который должен организовать работу по разработке, согласованию с Геральдическим советом при президенте РФ и вынесению на рассмотрение областного Собрания депутатов официальных герба, флага и гимна Псковской области. По поручению руководителя региона к этой работе решено привлечь жителей области, запустив открытый творческий конкурс.

Нам предстоит принять крайне важное и ответственное решение, к которому нас обязывает уникальная история нашего региона. Парадоксально, но Псковская область является единственным субъектом Российской Федерации, у которого нет собственного флага и гимна, а установленный герб не соответствует геральдическим нормам и не внесен в Государственный геральдический регистр. Откладывать решение этого вопроса считаю недостойным исторической славы нашей земли.

Михаил Ведерников, врио губернатора Псковской области

ЧТО НЕ ТАК С ДЕЙСТВУЮЩИМ ГЕРБОМ?

Псковская область — действительно единственный регион России, у которого нет утвержденного флага.

Между тем официально утвержденный герб у области имеется — и он хорошо известен псковичам. Этот герб был утвержден Законом Псковской области от 27 февраля 1995 года на основе старого губернского герба Псковщины.

Его геральдическое описание гласит: «В сине-голубом поле золотой идущий барс, сопровождаемый во главе щита выходящей из серебряного облака благословляющей рукой естественного цвета. Щит увенчан императорской короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой».

Казалось бы, это привычный и устоявшийся символ, зачем его менять? Дело в том, что геральдика имеет весьма строгие каноны, и все элементы герба имеют важное значение. В данном случае у геральдистов к основе герба претензий нет (и быть не может), но они отмечают, что обрамление щита и тип изображенной короны не соответствуют нынешнему статусу области как субъекта Российской Федерации — грубо говоря, на геральдическом языке они означают, что это герб Псковской губернии Российской империи.

Есть и другие нюансы: у полной и средней версий герба должны быть дополнительные элементы, как то: щитодержатели, основание, девиз, флаги и т. д.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА?

Место подачи заявок: Государственный комитет Псковской области по культуре.

Сроки: до 30 мая включительно.

Заявка подается на бумажном и электронном носителях от физических и юридических лиц. В проектах должны быть указаны ФИО автора, год рождения, почтовый адрес с индексом, должность и место работы, научные степени и звания (если имеются), контактные телефоны. Если проект представлен коллективом авторов, сведения предоставляются обо всех участниках конкурса.

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Инфографика Сергея Васильева
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