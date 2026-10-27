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Общество

В медучреждения Псковской области пришли 83 новых врача

27 октября 2026 года, 09:01

За год штат медицинских организаций Псковской области пополнили 83 врача. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX по итогам встречи с министром здравоохранения региона Мариной Гаращенко.

В медучреждения Псковской области пришли 83 новых врача

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, большинство новых специалистов – 63 человека – пришли в больницы и поликлиники после обучения по целевым программам. Кроме того, с начала текущего года на работу устроились 104 средних медицинских работника.

Глава региона отметил, что подготовка кадров в регионе показывает стабильный рост. На целевое обучение зачислили 156 студентов – на 10% больше, чем в прошлом. В ординатуру приняли 60 целевиков, а медколледжи – 335 первокурсников. Из них 140 человек будут учиться на «Лечебном деле», а 195 – на «Сестринском деле».

Чтобы удержать специалистов на местах, в области, как напомнил глава региона, расширили меры поддержки. С этого года увеличены «подъемные» для врачей и медсестер паллиативной службы, введены выплаты для провизоров и фармацевтов, а также расширен список тех, кто может получить компенсацию за съем жилья. Кроме того, повышен возрастной порог для выплат по дефицитным специальностям.

Комплекс этих мер уже приносит свои плоды и помогает закреплять кадры в регионе.

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