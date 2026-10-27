Михаил Ведерников: Память об отце Олеге Тэоре навсегда останется в наших сердцах

«Мне посчастливилось лично знать отца Олега. Его искренняя вера, мудрость, твёрдость убеждений и деятельная любовь к людям неизменно вызывали огромное уважение», – написал глава региона в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, за более чем полвека служения Богу отец Олег Тэор внес неоценимый вклад в возрождение духовной жизни на Псковской земле. С его именем связано восстановление святынь, и в первую очередь – воинского храма Александра Невского, настоятелем которого он трудился более тридцати лет.

Особой миссией протоиерея была духовная поддержка защитников Отечества: он окормлял воинов и вместе с ними прошел через испытания в «горячих точках». Его многолетние труды отмечены высокими церковными, государственными и общественными наградами. «Светлая память об отце Олеге навсегда останется в наших сердцах», – подчеркнул Михаил Ведерников.