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Происшествия / Правосудие

Жителя Стругокрасненского района осудили на 14 лет за убийство знакомого

27 октября 2026 года, 09:12

В Стругокрасненском районе мужчину, убившего своего знакомого, отправили в колонию. Об этом «Псковской правде» сообщили в СУ СК России по Псковской области. Трагедия произошла вечером 20 февраля текущего года.

Жителя Стругокрасненского района осудили на 14 лет за убийство знакомого

Фото: скрин видео СУ СК России по Псковской области

Мужчина пришел в гости к приятелю, где между ними разгорелся конфликт. В ходе ссоры гость нанес хозяину несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В ходе разбирательства также выяснилось, что фигурант уже не раз привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности, в том числе за покушение на убийство. Стругокрасненский районный суд признал его виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

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