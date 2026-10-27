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Общество

29 октября в Пскове простятся с протоиереем Олегом Тэором

27 октября 2026 года, 08:54

29 октября в Пскове состоится отпевание митрофорного протоиерея Олега Тэора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

29 октября в Пскове простятся с протоиереем Олегом Тэором

Фото пресс-службы Псковской епархии

Церемония пройдет в воинском храме святого благоверного князя Александра Невского. Отпевание начнется по окончании Божественной литургии, которая стартует в 8:00.

Напомним, о его смерти сообщили 26 октября.

Как протоиерей Олег Тэор добивался возвращения воинского храма Александра Невского, зачем вез солдатам в Чечню мыло, ручки и сладости и почему называл главной задачей церкви «нести людям свет и мир» – читайте в материале.

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