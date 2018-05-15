Заложники пилорамы

Надежда на закрытие лесопилки ко 2 февраля не оправдалась.

— Приехали с пятилетней дочерью к родителям в Полично, — позвонила в редакцию Екатерина Русакова. — Так там находиться на улице совершенно невозможно. Шум стоит невообразимый, опилки летят. Ребенок на улицу отказывался выходить. До 2 февраля руководители организации должны были устранить нарушения, мы так надеялись, что закроется пилорама, а они штраф заплатили и работать продолжают. Вообще ничего не поменялось.

В газету «Псковская правда» неоднократно обращались жители деревни Полично Гдовского района. С некоторых пор там обосновалась пилорама, о чем мы писали еще год назад. Поначалу проблем не было. Расположенная в ангаре, издаваемым шумом жителей деревни почти и не беспокоила. Однако руководитель предприятия стал заниматься изготовлением срубов, и жизнь людей из близлежащих домов превратилась, по их словам, в кошмар.

«Псковская правда» эту тему поднимала несколько раз. Свои комментарии по поводу проблемы на сайте «Псковской правды» оставили порядка 30 человек. Эти люди — не случайные прохожие. Кто-то в Полично родился и вырос, у кого-то там живут родители, кто-то приезжает туда отдыхать. Они все стали заложниками ситуации и просят власти о помощи.

«Каждый раз проезжаю мимо этой пилорамы, когда еду к себе на дачу, — пишет Екатерина. — Мало того что они шумят и мусорят, опилки разлетаются по всем участкам, так и дорогу еще всю разбомбили своими грузовиками, которые привозят им материалы. В погоне за деньгами они забывают, что рядом живут люди! К тому же на ближайшем участке живет маленький ребенок, которому нужен дневной сон и чистота, а не опилки в глазах».

«Я тоже родилась и выросла в Полично. Часто приезжаю навещать маму. Пилорама находится у нас за огородом. Она действительно создает очень много проблем, — уверяет Зинаида. — Загорожена дорога, по которой можно было заехать на огород. Шум действительно стоит ужасный. Бензопилы гудят целыми днями. Опилки с пилорамы летят прямо на дома. Нельзя повесить на улице сушить белье, все будет в опилках. В огороде нельзя выйти работать, опилки забивают глаза. В темное время суток на территории пилорамы жгут отходы. Дым идет на деревню, и искры летят. Даже звонила в гдовскую пожарную часть, но никто не отреагировал на звонок. Стояло высокое пламя, и летели даже не искры, а какие-то крас­ные хлопья. А вокруг была сухая трава. Дальше как жгли отходы, так и продолжали».

Проведенная в 2017 году надзорными органами проверка показала, что земли используются не по назначению. Участок предназначен под дачное строительство, а находится на нем производство. Получается, что несколько лет организация осуществляла свою деятельность незаконно. Владельцы были оштрафованы, им было выдано предписание об устранении нарушений до 2 февраля 2018 года. Срок давно вышел, но ничего не изменилось — пилорама принимает заказы, срубы изготавливают прямо в несколько шагах от участков местных жителей.

«Псковская правда» выяснила, что руководители организации подали документы в администрацию Гдовского района с просьбой перевести землю из категории «под дачное строительство» в категорию «коммерческой» или «предпринимательской». Если комиссия примет положительное решение, то жителям Полично так и придется жить с производством по соседству. И оно будет уже вполне законным.

Целая деревня страдает от действий предприимчивых дельцов, а сделать ничего не может. «Псковская правда» обратилась к главе Гдовского района Юрию Павлову, чтобы он прокомментировал ситуацию. Сделать это сразу глава района не смог, но пообещал, что изучит ситуацию и выскажет свою позицию. Мы вместе с жителями деревни надеемся, что Юрий Сергеевич найдет способ, как помочь людям, не ущемляя бизнес, но и не пренебрегая правами тех, кто просто хочет спокойно жить у себя дома.