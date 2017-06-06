Предприниматель обустроил пилораму рядом с деревенскими домами

Аккуратные домики вдоль дороги, бескрайние поля и луга, море зелени, Чудское озеро в нескольких километрах – с виду деревня Полично, что в Гдовском районе, идеальное место для отдыха. Однако с некоторых пор жить здесь стало просто невозможно. По соседству с деревенскими домами начала работать пилорама, которая напрочь лишила жителей тишины и покоя.



Нина Александровна Чистякова в Полично родилась. Здесь жили ее родители и родители родителей. Девчонкой ходила в местный детский сад, потом окончила Поличненскую основную школу. Жизнь в деревеньке кипела: был свой колхоз, сельский клуб, фельдшерский пункт, магазины… С годами все изменилось. Многое – не в лучшую сторону.



Хлипкий забор и кусочек земли отделяет лесопилку от дачного участка.

Сама Нина Александровна с мужем живет в Пскове, но родную деревню не забывает. Все выходные и отпуск проводит в родительском доме. Частенько приезжают дети – дочь с мужем и четырехлетней внучкой. Жить бы да радоваться – красота кругом такая – да только не получается.



Тишиной не избалованы

Рядом с участком Нины Александровны начала работать пилорама. И поначалу все вроде было хорошо. Расположенная в ангаре, издаваемым шумом жителей деревни почти и не беспокоила. Однако руководитель предприятия стал заниматься изготовлением срубов, и жизнь людей из близлежащих домов превратилась в кошмар.



– Шум такой стоит, что к вечеру зубы ломит, – рассказывает Нина Александровна.



– Вы не подумайте, это не прихоть или капризы, – подключается к беседе ее муж Анатолий Александрович. – Мы тишиной не избалованы. Работали с женой в горячем цехе на заводе механических приводов, так что к шуму привычны. Да и когда колхоз здесь был, рядом с нами мастерские располагались – целый день шум тракторов, машин. Дальше ангар с сеном находился, зернотоки. И ничего – жили.



Несколько раз вместе с односельчанами супруги ходили к владельцу предприятия, пытались объяснить свою позицию, решить все мирным путем. Результатов никаких.



– Знаете, что он нам сказал, – возмущается Нина Александровна. – Сказал, что землю эту купил, а нам просто не повезло. Вот интересно, в чем именно не повезло? В том, что я родилась на этой земле, выросла здесь, что родители мои отсюда?



Доктор прописал

К пилораме у жителей деревни претензий нет. Разве что опилки владелец предприятия никак не утилизирует. Хранятся они прямо на улице, в кучах. В ветреную погоду (а ветер с озера дует почти всегда) летят прямо в людей.



– Когда в очередной раз мне опилками глаза засыпало, я пошел поговорить с владельцем, – рассказывает Анатолий Александрович. – Он обещал, что что-нибудь предпримет. Год прошел, изменений никаких.



Но даже эту проблему решить можно, уверены супруги. А вот когда начали срубы изготавливать, то хоть дом продавай.



– Вы представляете, работают сразу три пилы и рубанок! – говорит Нина Александровна. – Все это происходит на открытом воздухе. Шум стоит невообразимый. Опилки и пыль летят в глаза, забивают нос, рот. Разве ж это нормально? Как так можно жить?

Ветер разносит опилки по всей деревне. Близлежащим домам достается больше всего.

Галина Валентиновна купила домик в Полично почти 20 лет назад. Сама она из Санкт-Петербурга, тишину и свежий воздух рекомендовал ей доктор. С тех пор каждый дачный сезон она проводит здесь. Правда, несколько последних лет вместо прописанного пения птиц слушает визжание пил.



– Проблема еще и в том, что мусор они сжигают, – говорит женщина. – Костер разводят прямо на улице. Мало того, что я астматик и дышать в такие моменты мне очень тяжело, так я еще переживаю, что из-за ветра огонь может перекинуться на мои строения и все сгорит. Один раз даже пожарных вызывала. А машины? Они же нам всю дорогу раздолбили! Раньше была объездная дорога вокруг деревни, но появившееся предприятие ее попросту перекрыло, ссылаясь на то, что на карте ее нет. И вся тяжелая техника ездит теперь по единственной дороге вдоль наших домов.



– Мы не против бизнеса, – говорит Нина Александровна, – Пусть работает, процветает, создает рабочие места. Но почему нельзя все сделать по уму? Неужели полей вокруг не хватает?



Компетентно

– Предпринимательская деятельность по переработке древесины с использованием пилорамы в деревне Полично осуществляется в нарушение норм действующего законодательства, – уверена директор «Городского юридического бюро» Антонина Павлова. – Во-первых, предприятие находится на землях сельскохозяйственного назначения, которые могут использоваться только для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для рыбоводства. Во-вторых, объекты по обработке древесины отнесены к объектам 4 класса опасности. Санитарно-защитная зона для них составляет 100 метров. Пилорама же расположена в 20 метрах от ближайшего жилого дома. В-третьих, предприятие работает ежедневно, без перерывов, издает сильный шум, сжигание отходов происходит на открытом воздухе, чем нарушаются права жителей на благоприятную среду проживания. Кроме того, владельцами пилорамы установлен шлагбаум и тем самым перегорожен проезд по сельской дороге, которая предназначена для общественного пользования.

