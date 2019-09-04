По Печорской стороне

На территории хозяйства есть и красивый сад: яблони, груши, сливы и даже хвойные деревья. Особая гордость — старый ясень.

- По окружности он 5,2 метра, диаметр ствола – 1,8 метра. Мы посчитали - ему 350 лет. Мы хотим к нему сделать тропинку, цепи повестить, скамейки поставить. Потому что там особая аура.

Яблони, груши ломятся от плодов.

По словам фермера, секрет плодородия – особый метод посадки деревьев. Все дело в том, что ямы не нужны – достаточно насыпать холмик вокруг саженца.

- Не надо хоронить саженец, надо сажать его сверху. Такой холмик солнце быстрее нагревает весной, быстрее начинается сокодвижение, и на два-три года дерево начинает плодоносить раньше.

И за садом, и за ягодными плантациями ухаживает семья фермера, и только во время сбора урожая в хозяйстве появляются наемные работники. И неудивительно, ягоды растут не по дням, а по часам, в буквальном смысле слова.

— Одна сборщица ягод даже заплакала: «Я ж только вчера здесь собирала — и опять собирать!»

Убедиться в том, что ягоды здесь под каждой веткой, а яблоки и груши — как с картинки, могут и туристы. Гостям предложат босиком прогуляться по мягкой травке, посмотреть, как растет голубика и другие ягоды, и, конечно же, попробовать продукцию из ягод: варенье, мармелад, а также морс и другие вкусные напитки.