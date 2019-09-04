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Экономика

По Печорской стороне

Новый экомаршрут появился в Псковской области (ФОТО)

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Светлана Синцова
4 сентября 2019 года, 12:33
Фото: Светлана Синцова
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Походить босиком по свежескошенной траве, увидеть, как растут малина и голубика, узнать, что делают изо льна, поймать форель и тут же ее приготовить, добраться по лесной тропинке к старой мельнице, покататься на лошади или на качелях, оборудованных прямо на деревьях, — все это предлагают авторы туристического маршрута «По Печорской стороне». Презентация нового турпродукта, разработанного турбюро «Континент» при поддержке Центра инноваций социальной сферы Псковской области, состоялась на прошлой неделе, а широкому кругу псковичей и гостей города он будет доступен уже следующей весной. Обозреватель «Псковской правды» оказалась в числе первых гостей на туристической тропе.

ЯГОДНЫЕ ПЛАНТАЦИИ

Крестьянско-фермерское хозяйство «Барановское» — это три гектара земли, на которых растут 20 сортов малины.

— Сорта самые элитные, собираем коллекцию со всего мира, — говорит глава хозяйства Виктор Баранов.

В прошлом военный летчик, Виктор Баранов вместе со своей семьей — женой Ириной и детьми Ольгой и Александром — содержат огромное хозяйство. Помимо малины, на участке растут смородина, ежевика и даже голубика. Выращивать последнюю — занятие довольно выгодное: один куст может расти и плодоносить лет 40.

По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
На территории хозяйства есть и красивый сад: яблони, груши, сливы и даже хвойные деревья. Особая гордость — старый ясень.

- По окружности он 5,2 метра, диаметр ствола – 1,8 метра. Мы посчитали - ему 350 лет. Мы хотим к нему сделать тропинку, цепи повестить, скамейки поставить. Потому что там особая аура.

Яблони, груши ломятся от плодов. 

По словам фермера, секрет плодородия – особый метод посадки деревьев. Все дело в том, что ямы не нужны – достаточно насыпать холмик вокруг саженца.

- Не надо хоронить саженец, надо сажать его сверху. Такой холмик солнце быстрее нагревает весной, быстрее начинается сокодвижение, и на два-три года дерево начинает плодоносить раньше. 

И за садом, и за ягодными плантациями ухаживает семья фермера, и только во время сбора урожая в хозяйстве появляются наемные работники. И неудивительно, ягоды растут не по дням, а по часам, в буквальном смысле слова.

— Одна сборщица ягод даже заплакала: «Я ж только вчера здесь собирала — и опять собирать!»

Убедиться в том, что ягоды здесь под каждой веткой, а яблоки и груши — как с картинки, могут и туристы. Гостям предложат босиком прогуляться по мягкой травке, посмотреть, как растет голубика и другие ягоды, и, конечно же, попробовать продукцию из ягод: варенье, мармелад, а также морс и другие вкусные напитки.

«ПЛЕСКОВ»

В представлении эта база на берегу Псковского озера не нуждается. Загородный отель «Плесков» давно уже любимое место отдыха псковичей и гостей региона. Несколько корпусов для размещения, беседки, крытый бассейн и красивый пляж — казалось бы, что еще нужно? Но отель постоянно развивается, появляются новые услуги для гостей.

— У нас большая территория — четыре гектара. Здесь можно провести целый день и не прийти в одно и то же место дважды, — говорит управляющая отелем Елена Адельшина.

По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
Летом вход на территорию платный, но это депозит, который можно использовать для оплаты услуг или потратить в ресторане. Там в прошлом году переоборудовали зал — теперь это рыцарский замок, стены которого украшают гербы и головы животных.

На территории отеля работают спорткомплекс и фитнес-центр, организован прокат лодок и велосипедов. А на пляже среди деревьев висят гамаки — посетителям «Плескова» очень нравятся!

ФОРЕЛЕВЫЙ ХУТОР

Любителей рыбалки и вкуснейшей копченой рыбы ждут на Форелевом хуторе: там есть и рукотворный пруд с форелью, а гостям предоставляется все необходимое рыболовное оборудование. Пойманную рыбу тут же могут закоптить.

Форелевый хутор — это детище действующего спортсмена псковской Федерации рыболовного спорта, кандидата в мастера спорта Андрея Иванова.

По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
— Отдых здесь активный: гости рыбу ловят и едят. К нам приезжают семьями, с детьми, с друзьями, — рассказывает Андрей Иванов.

Помимо рыбы в пруду, на территории хутора есть и птицы: индюки и фазаны. Правда, по территории им свободно перемещаться не дают, поскольку, по словам Андрея, они начинают на капоты машин залезать. А еще здесь живут собака и кошка с котятами. Кошка — постоянная обитательница хутора, а вот ее дети к моменту написания статьи уже нашли новые дома.

ЭКСКУРСИЯ ПО ПЕЧОРАМ

Приятным бонусом для туристов может стать экскурсия по Печорам. Для нас ее организовала великолепный гид — представительница малочисленного народа сето Елена Вариксоо. Она провела нас по улицам города и рассказала историю многих зданий и построек. Например, известная псковичам церковь святого Петра, где проходят органные концерты, появилась в «эстонский период» истории города — в 1926 году.

По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
— Эстонцы, когда планировали город Петсери, очень разумно и по-хозяйски к нему отнеслись. Застройку вокруг монастыря они трогать не стали. Но при этом понимали, что им нужна доминанта. И в 1925 году в сентябре был заложен камень в основание первой эстонской кирхи. Понадобилось не менее двух лет, чтобы собрать деньги. К строительству старались привлекать местных мастеров, но главным архитектором стал пскович Александр Подчекаев. И церковь получилась замечательной: она и сейчас заметна из многих точек города, — рассказала экскурсовод.

ПОЭМА О СИНЕМ ЦВЕТОЧКЕ

Музей «Льняная губерния» в Печорах, о котором «Псковская правда» подробно недавно рассказывала, знакомит посетителей с сельскохозяйственной культурой, которую псковичи уже стали забывать. Поэтому авторы проекта напоминают о том, насколько ценным и полезным является растение с синими цветочками. В музее можно посмотреть, как выглядит цветущий лен, подержать в руках его семена, а также узнать, где он находит применение. Оказывается, изо льна делают зубной порошок, присыпки для детей, бумагу и даже линолеум. Обо всем этом авторы проекта Вера Фест, Владимир Москвин, Елена и Юрий Гуренко рассказывают в стихах! Так что это даже не экскурсия, а целая поэма.

По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
Кстати, красивые льняные платья и рубахи экскурсоводов — это не костюмы для встречи гостей, а повседневная одежда.

— Мы ходим только в льняной одежде, спим на льняном белье и даже планируем носить льняную обувь. Народные традиции — это бездонный пласт, и можно оттуда эти знания черпать и удивляться мудрости наших предков, — говорит Вера Фест.

СЕКРЕТЫ ЧАЯ

«Чайный гостевой дом» расположился недалеко от центра города Печоры. Это небольшой музей чая и чайных принадлежностей.

По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
— Мы возрождаем и создаем чайные напитки. Нашим гостям будем рассказывать о разных чайных традициях, о видах чая. И конечно, угостим их вкусным яблочно-земляничным чаем, который делаем сами, — рассказала автор проекта Татьяна Суханова.

«ПЕРВАЯ ЛОШАДЬ»

Десять лет назад на этой территории было чистое поле и две березы. Сейчас здесь есть гостевой дом, беседка, манежи для тренировок по верховой езде и конюшня, в которой размещаются 22 лошади.

— Наш клуб называется «Первая лошадь», — говорит владелец конноспортивного клуба Александр Лиллерт. — С одной стороны, название говорит о том, что мы всегда должны быть первыми. Другое значение — первое общение человека и лошади. Вы можете прийти, и мы вас грамотно этому научим. То есть мы и чемпионы, и первопроходцы.

По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
Конноспортивный клуб работает с 2010 года. На территории есть гостиница, питание для постояльцев обеспечивается из продуктов, выращенных здесь же. На ферме есть корова, птица и кролики, растет виноград. Но самое главное, что может предложить «Первая лошадь», — это уроки верховой езды.

— Меня в детстве спрашивали: кем ты будешь? Я говорил, что конюхом. Мне нравится работа с лошадью. Я по семь часов в день сижу в седле. Часто выезжаю на соревнования, и у меня неплохо получается тренировать, — говорит Александр.

По его словам, главное в общении с лошадью — желание.

— Вот сегодня приедет на третью тренировку пенсионер из Струг Красных, которому 64 года. Если есть желание, моя задача — человека научить.

РЕМЕСЛЕННАЯ ДЕРЕВНЯ

На Хлебном хуторе, с которым «Псковская правда» тоже уже знакомила читателей в этом году, пекут хлеб на закваске и готовят примерно 70 видов пряников. Часть продают непосредственно на хуторе, а два вида пекут исключительно для Псково-Печерского монастыря.

— У нас есть копии старинных форм. Например, такая: два сердца, которые в середине образуют ромб — символ плодородия. Такой пряник дарят молодоженам. Есть пряники-игрушки из двух половинок, склеенных вареньем. За основу мы брали базовые рецепты, перерабатывали их, так свой рецепт и получился, — поясняет хозяйка хутора Ольга Волконская.

По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Светланы Синцовой.
А еще гости хутора могут попробовать свои силы в народных ремеслах. В ремесленном доме проходят занятия и мастер-классы. Можно научиться азам ткачества — сплести дорожку, пояс или панно, в которое добавляются травы.

Другой проект на хуторе — «Зеленая тропа». Это интерактивная экскурсия о жизни леса и обитателях болот протяженностью километр. Тропа заканчивается у реки с красивым видом на водопадик и мельницу.

«ПСКОВСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ»

Эко-отель «Псковская Швейцария» — это удивительный кусочек европейского уюта посреди леса. Здесь есть и чистый воздух, и продукты с грядки, но при этом для гостей созданы максимально комфортные условия. А еще здесь очень красиво! С веранды ресторана и со смотровых площадок открывается такой вид, что дух захватывает! Легкого головокружения добавят и качели — они оборудованы прямо на деревьях на краю холма.

По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
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Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Светланы Синцовой.
По Печорской стороне
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Светланы Синцовой.
Еще недавно здесь, на Вашиной горе, была обычая дача, потом — база отдыха. В волшебное место она превратилась благодаря стараниям молодой девушки Екатерины Вересовой.

— Здесь была наша дача, где я проводила все лето. Никогда не думала, что моя профессиональная судьба будет связана с этим местом. Я окончила истфак с красным дипломом. Ни к дизайну, ни к бизнесу это отношения не имело. Изначально этим местом занимался мой брат. Но когда его бизнес перешел в город, все здесь осталось без развития.

Идея открыть в этом месте эко-отель появилась у Екатерины во время путешествия на Майорку, где она остановилась в отеле в глубине острова.

— Просыпаешься с утра: панорамные окошки, восход солнышка, вдалеке — козочки. Я вижу, что хозяин отеля контролирует процесс приготовления пищи, знаю, что это все свежее, натуральное. И я поняла, что у меня такое же место есть здесь. А когда приехала — стала этим заниматься: проектировать дом. У меня не было специального образования, но все получилось на ура. И сейчас я безумно довольна тем, что получилось. Все эти рельефы пейзажи до боли мне знакомы, все это люблю. И я рада поделиться всем этим с остальным миром.

Екатерина отмечает, что в основе ее проекта - природные ресурсы. Мебель сделана вручную, а в ресторане основные блюда – это фермерские продукты: кролик, утка, форель. Меню может несколько раз в день меняться.

- Сейчас груша появилась – значит, будет десерт с грушами. Тыква появилась – будут блюда из тыквы. Огороды все рядом – шеф-повар смотрит, что созрело и меняет меню. Мы работаем с конкретной группой фермеров и будем рады сотрудничать с новыми.

МАСТЕРСКАЯ ПЕРЕСАДЫ

Еще одной туристической точкой на маршруте станет галерея-мастерская Юрия Пересады — гончара с 30-летним стажем работы.

По Печорской стороне
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Фото Юрия Пересады.
По Печорской стороне
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Фото Ольги Зыкуновой.
По Печорской стороне
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Фото Юрия Пересады.
По Печорской стороне
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Фото Юрия Пересады.
— Я живу с семьей в Печорах, и мастерская тоже находится здесь. А весной — откроется галерея с моими работами, — анонсирует мастер. — Будут представлены гончарная керамика из каменной массы и изразцы. Работы многосложные, живописные. Я надеюсь, проект будет работать и люди, которые приедут в Псковскую область, будут приятно удивлены тем, что здесь есть не только памятники архитектуры, но и живые люди, которые профессионально делают свою работу. 

КОМПЕТЕНТНО

Наша организация поддерживает предпринимателей, чей бизнес связан с социальной сферой. Проект, который мы реализуем совместно с турфирмой «Континент» призван объединить предпринимателей, хутора, производства, которые находятся на туристическом маршруте по направлению из Пскова в Печоры. Таких объектов у нас очень много. 


По Печорской сторонеОльга Зыкунова, специалист Центра инноваций социальной сферы Псковской области
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