За ремёслами на хутор

Сколько часов потребуется на изготовление 14-килограммового царского пряника, какую одежду можно сшить из крапивы, для каких аксессуаров пригодится рыбья кожа, куда приведет зеленая тропа, и как вежливо намекнуть гостям, что пора по домам, могут узнать посетители «Хлебного хутора». Более того, гости могут сами попробовать свои силы в ремеслах.

Хозяйка «Хлебного хутора» Ольга Волконская приехала в Псковскую область несколько лет назад из Тюмени и поселилась вместе с семьей в деревне Сорокино Печорского района. Женщина стала заниматься тем, что всегда хорошо умела делать: шитьем, хлебопечением, изготовлением «кондитерки».

Начиналось все с маленькой дежи — деревянной кадушки для приготовления теста — и печи. Не было ни нормальных условий труда, ни специального оборудования.

— Я и в Сибири работала на себя, занималась творчеством, всем, что делается руками. Но там это не было делом, которое кормило нашу семью, — говорит она.

Здесь же талант хозяйки хутора оценили сначала соседи, а потом за вкусным хлебом стали выстраиваться очереди из приезжих. Но чтобы добиться успеха, пришлось вложить много сил.

В первую очередь, новые хозяева хутора оборудовали пекарню в старом сарае.

— На это меня вдохновила поездка в Эстонию к предпринимателям, которые делают реконструкцию старых зданий. Когда вернулась, пришло вдохновение: решила попробовать и начать с того, что есть, — говорит Ольга.

Постепенно пекарня обросла другими элементами. И теперь это большой дом с просторным помещением, где хозяйка встречает гостей, кормит их обедом, проводит занятия и мастер-классы. На хуторе работает команда из 10 человек. В основном, местные жители.

Сейчас «Хлебный хутор» выпекает хлеб на закваске четырех видов и делает примерно 70 видов пряников. Часть продается непосредственно на хуторе, а два вида делаются исключительно для Псково-Печерского монастыря. Также хутор является базой для досуга детей воскресной школы монастыря.