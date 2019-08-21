Синенький цветочек

В музее «Льняная губерния», который недавно открылся в Печорах, даже запах особый: свежий и терпкий, как букет полевых цветов. Наверное, так пахнет лен — сельскохозяйственная культура, которую псковичи стали забывать. Сейчас его в Псковской области не выращивают, а ведь когда-то Псковщина славилась своим льном, производила его и продавала. Напомнить о былых достижениях псковичей в льноводстве и о том, насколько ценным и полезным является растение с синими цветочками, решили инициаторы создания музея истории льна в Печорах.
Здесь можно посмотреть, как выглядит цветущий лен, подержать в руках его семена, а также узнать, где он находит применение. Оказывается, изо льна делают зубной порошок, присыпки для детей, бумагу и даже линолеум — возможности этой сельхозкультуры неисчерпаемы! А встречают гостей музея авторы проекта Вера Фест в длинном льняном платье и Владимир Москвин в рубахе изо льна. В такой одежде они ходят постоянно.
Раньше мы, как все, носили джинсы, вещи из синтетики. Но теперь ходим только в льняной одежде, спим на льняном белье и даже планируем носить льняную обувь. Народные традиции — это бездонный пласт, и можно оттуда эти знания черпать и удивляться мудрости наших предков.
Вера Фест,В Санкт-Петербурге у Веры и ее мужа Владимира Москвина было швейное производство. Почти двадцать пять лет супруги занимались пошивом специализированной мужской одежды для охоты и рыбалки. Но пятнадцать лет назад решили круто изменить жизнь — переехали в Печорский район, где купили дом на хуторе. На новом месте тоже открыли мастерскую и организовали гостевой дом для приема туристов.
автор проекта
- Когда люди начинают на природе жить, у них меняется мировоззрение. Мы стали задумываться об экологии, о бережном отношении к природе, стали вегетарианцами. А потом познакомились с одним очень интересным проектом, который называется «Сказочная Русь» и узнали много нового по теме народной культуры и народных традиций. И когда во все это погрузились, нам стало интересно шить одежду по народным лекалам, из материалов, которые испокон веков здесь росли, культивировались.
Но чтобы шить полезную и красивую льняную одежду, нужны были натуральные ткани, а такого сырья в Псковской области не нашлось:
Создатели музея сами носят льняную одежду и другим советуют.
Фото Дарьи Хватковой.
- За тканью пришлось ехать в Белоруссию. Потом стали искать других производителей, которые поближе к нам. Съездила в Москву на ежегодную ярмарку «Легпрофбизнес»: там оказалось всего пять павильонов, и в основном продукцию представляли китайцы. А они везут к нам не натуральные ткани, а не очень качественную синтетику. Отечественных производителей было не больше 10%. И из них был только один льнопроизводитель –Костромская фабрика. Для меня это было сильным шоком. Наглядно убедилась в том, что промышленность наша разрушена и захотелось понять, в чем причина.
Супруги стали изучать этот вопрос и думать о том, как помочь возродить лен. Возникла идея, что сначала нужно вернуть людям знания о льне.
— Самый простой способ — создание музея, куда люди будут приходить и где будут в доступной форме эти знания получать. Мы стали ездить по музеям, которые посвящены льну, и по производствам, которые еще остались. Побывали в Костроме, на Смоленщине, в Подмосковье.
Проект поддержали друзья — Елена и Юрий Гуренко, тоже недавно променявшие суету столицы на деревенскую жизнь. Четыре года назад они приехали в Печоры как туристы и остановились в гостевом доме Веры Фест. А теперь уже строят свой дом недалеко от музея льна.
- Мы с мужем москвичи: Юрий работал программистом, а у меня был свой центр Монтессори. Печоры мы посетили с экскурсией. Потом стали сюда приезжать, потому что тянуло. И в итоге решили: надо здесь оставаться. Год назад купили землю, завершили рабочие дела в Москве, и Вера предложила нам стать партнерами по проекту. И чем больше мы углублялись в эту тему, тем интереснее нам становилось и тем больше мы влюблялись и в русскую культуру, и в культуру льна, и в Псковскую область.
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Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Чтобы посмотреть все фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Дарьи Хватковой.
Строительство музея началось в сентябре прошлого года. Большое просторное здание выросло практически за несколько месяцев.
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Фото Дарьи Хватковой.
— Много людей участвовало, причем из разных уголков России. И пока помещение строилось, мы работали над экспозицией и информацией, которую хотим там разместить.
По словам Веры, «Льняная губерния» — это не только музей. Это просветительский проект и «объединение людей, которые видят смысл заниматься льноводством и возрождением русской культурой, поскольку лен напрямую связан с русской культурой».
Над интерьером музея работала художница из Санкт-Петербурга Ирина Павлова, которая воплотила в жизнь идеи авторов проекта.
— Мы их обсуждали совместно, — говорит Вера Фест. — Не хотелось, чтобы это был обычный классический музей со стеклянными витринами. Хотелось что-то оригинальное сделать.
Представленные на стендах костюмы — аутентичная одежда из этой местности. Экспонаты обирались по местным хуторам. Многое дарили местные жители. Даже в день открытия музея поступил звонок от псковички, пожелавшей отдать в дар музею домотканую скатерть советских времен. В музее надеются, что подарок был не последним.
Чтобы посмотреть, как зреет лен, возле музея специально разбита грядка. Семена для посева дал Псковский научно-исследовательский институт.
— Мы посадили делянку небольшую, любовались, как цветет лен. Сейчас часть льна собрали. Хотим его полностью обработать, как в стародавние времена это делали, — делятся создатели музея планами.
Музей открылся 5 июля. И теперь ежедневно принимает посетителей. Приезжают туристические группы на автобусах и индивидуальные путешественники. Но даже для одного человека здесь проводят экскурсию. Причем рассказ о льне тоже необычный — в стихах!
Экскурсии в музее проводят даже для одного человека.
Фото Дарьи Хватковой.
— Ни один человек не ушел равнодушным из нашего музея, — добавляет Вера Фест.
Впереди — большие планы. Например, провести в следующем году Фестиваль льна — масштабное мероприятие, где соберутся научные работники, ремесленники и просто люди, которые интересуются родной культурой. Также планируются образовательные программы для детей и взрослых, мастер-классы.
— Мы хотим объединить людей, которые хотят заниматься возрождением льна. Не просто погружаться в культуру, а сеять лен и его перерабатывать, — отмечает Вера Фест.
— А у меня другая мечта, — добавляет Владимир Москвин, — чтобы лет через пять-десять мы свой музей переименовали. Чтоб это был не музей истории льна, а центр, где мы будем показывать достижения Псковской области в переработке льна. Чтобы лен переместился из разряда «исторической» в обычную сельскохозяйственную культуру.
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