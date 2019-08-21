Синенький цветочек

Здесь можно посмотреть, как выглядит цветущий лен, подержать в руках его семена, а также узнать, где он находит применение. Оказывается, изо льна делают зубной порошок, присыпки для детей, бумагу и даже линолеум — возможности этой сельхозкультуры неисчерпаемы! А встречают гостей музея авторы проекта Вера Фест в длинном льняном платье и Владимир Москвин в рубахе изо льна. В такой одежде они ходят постоянно.

В музее «Льняная губерния», который недавно открылся в Печорах, даже запах особый: свежий и терпкий, как букет полевых цветов. Наверное, так пахнет лен — сельскохозяйственная культура, которую псковичи стали забывать. Сейчас его в Псковской области не выращивают, а ведь когда-то Псковщина славилась своим льном, производила его и продавала. Напомнить о былых достижениях псковичей в льноводстве и о том, насколько ценным и полезным является растение с синими цветочками, решили инициаторы создания музея истории льна в Печорах.

Раньше мы, как все, носили джинсы, вещи из синтетики. Но теперь ходим только в льняной одежде, спим на льняном белье и даже планируем носить льняную обувь. Народные традиции — это бездонный пласт, и можно оттуда эти знания черпать и удивляться мудрости наших предков.

КУДА ПРОПАЛ ЛЁН

- Когда люди начинают на природе жить, у них меняется мировоззрение. Мы стали задумываться об экологии, о бережном отношении к природе, стали вегетарианцами. А потом познакомились с одним очень интересным проектом, который называется «Сказочная Русь» и узнали много нового по теме народной культуры и народных традиций. И когда во все это погрузились, нам стало интересно шить одежду по народным лекалам, из материалов, которые испокон веков здесь росли, культивировались.

Но чтобы шить полезную и красивую льняную одежду, нужны были натуральные ткани, а такого сырья в Псковской области не нашлось:

- За тканью пришлось ехать в Белоруссию. Потом стали искать других производителей, которые поближе к нам. Съездила в Москву на ежегодную ярмарку «Легпрофбизнес»: там оказалось всего пять павильонов, и в основном продукцию представляли китайцы. А они везут к нам не натуральные ткани, а не очень качественную синтетику. Отечественных производителей было не больше 10%. И из них был только один льнопроизводитель –Костромская фабрика. Для меня это было сильным шоком. Наглядно убедилась в том, что промышленность наша разрушена и захотелось понять, в чем причина.

Супруги стали изучать этот вопрос и думать о том, как помочь возродить лен. Возникла идея, что сначала нужно вернуть людям знания о льне.

— Самый простой способ — создание музея, куда люди будут приходить и где будут в доступной форме эти знания получать. Мы стали ездить по музеям, которые посвящены льну, и по производствам, которые еще остались. Побывали в Костроме, на Смоленщине, в Подмосковье.

Проект поддержали друзья — Елена и Юрий Гуренко, тоже недавно променявшие суету столицы на деревенскую жизнь. Четыре года назад они приехали в Печоры как туристы и остановились в гостевом доме Веры Фест. А теперь уже строят свой дом недалеко от музея льна.

- Мы с мужем москвичи: Юрий работал программистом, а у меня был свой центр Монтессори. Печоры мы посетили с экскурсией. Потом стали сюда приезжать, потому что тянуло. И в итоге решили: надо здесь оставаться. Год назад купили землю, завершили рабочие дела в Москве, и Вера предложила нам стать партнерами по проекту. И чем больше мы углублялись в эту тему, тем интереснее нам становилось и тем больше мы влюблялись и в русскую культуру, и в культуру льна, и в Псковскую область.