За каждой нотой — люди

В печорской кирхе Святого Петра впервые открывают для себя органную музыку и вновь собираются, чтобы услышать любимых исполнителей. Здесь звучит уникальный инструмент — единственный духовой орган Псковской области, сохранившийся на своём историческом месте. Но публику привлекает не только старинная редкость: со временем интерес к её звучанию перерастает в привязанность к месту и людям. У площадки появляются постоянные гости, а у музыкантов — истории, которые запоминаются не меньше самих выступлений. Супруги-органисты Денис Маханков и Дина Ихина рассказали о своих слушателях, творческих поисках и заботах, которые остаются за пределами концертной программы.

От любви к музыке - к дружбе

Постоянных гостей здесь знают по именам. Замечают, если кто-то не пришёл или долго отсутствует. Например, одна из слушательниц живёт в деревне Лавры, что в 25 км от Печор. Автобус позволяет ей приехать заранее, но после выступления обратного рейса уже нет. «И что вы думаете, она делает? - уточняет Инна. - Идёт пешком». Теперь органисты стараются помогать ей с дорогой. Но о своих долгих возвращениях скромная слушательница рассказала далеко не сразу. Другая постоянная гостья, печерянка Любовь Константиновна, заботится о цветах для исполнителей. Сколько музыкантов в программе — столько будет букетов. Она же делает копии программ и помогает их распространять.

Когда Любовь Константиновна пропустила два концерта подряд, исполнители встревожились. «Мы запаниковали: что с человеком случилось? Оказалось, она ездила к дочери в другой город. Мы на неё набросились: как вы посмели? Переживали невероятно», - рассказала Инна. Чтобы прийти на органный концерт, необязательно разбираться в музыкальных терминах. Любопытство — уже хороший повод. Денис и Дина рады тем, кто впервые хочет услышать инструмент вживую. Знакомые произведения помогают освоиться. Узнав мелодию, слушатель чувствует себя увереннее — и музыканты охотно дарят ему эту радость. Поэтому знаменитая баховская Токката и фуга ре минор для них не «слишком популярная классика», а музыка, которая не теряет силы от частого исполнения. «Мы рады играть её хоть каждый раз. Она действительно музыка гениальная, как и вся музыка Баха», — говорит Дина. Но концерт должен давать и новые впечатления. К переложениям рока и музыки из кино органисты относятся спокойно. Их беспокоит другое: когда площадки требуют только узнаваемый репертуар и не оставляют исполнителю свободы выбора.

Полторы тысячи труб - один голос

С печорским органом Денис и Дина познакомились в 2014 году. Построенный в 1928-м инструмент, по словам музыкантов, относится к немногим историческим органам России, сохранившимся без переноса и перестройки. У него 21 регистр и чуть меньше полутора тысяч труб. Но впечатление определяют не только цифры. Орган создают для конкретного помещения, и пространство становится частью его голоса. «Главное — где он установлен, в каких условиях акустических, внутри какого помещения», — объясняет Дина.

В кирхе Святого Петра звук, по оценке исполнителей, сохраняется примерно три — три с половиной секунды. Такое послезвучие придаёт музыке объём, не мешая различать новые ноты. Удобно устроено и место органиста: механизмы управления находятся на нижнем уровне, трубы — выше. Исполнитель воспринимает общую звуковую картину, а не только ближайшие трубы. «Он слышит именно так, как слышат все вокруг, так же, как и слушатели», — рассказывает Дина. Оба музыканта пришли к органу через фортепиано. Дениса ещё школьником пригласил на занятия педагог, чьи выступления он прежде слушал в филармонии. «Это было такое предложение, от которого невозможно было отказаться», — вспоминает он.

Дина увидела объявление об органном факультативе на третьем курсе консерватории в Саратове. Не первой встрече от желающих не было отбоя. Когда выяснилось, что впереди серьёзные занятия, программы и зачёты, остались лишь несколько человек. Новый инструмент потребовал новых навыков. Органист играет руками и ногами, следит за отдельной нотной строкой для педальной клавиатуры и управляет множеством голосов. Дину увлекли длительность звучания и богатство возможностей. «В одном интервью как-то я сказала, что променяла стул на лавку, потому что органисты сидят на лавке, пианисты сидят на стуле», — рассказывает она. Сегодня эти возможности раскрываются и в сольных программах, и в ансамблях с другими инструментами и голосом. В Печоры приезжают музыканты из разных городов, возникают новые творческие знакомства.

Не экспонат, а часть жизни

За выступлениями стоят не только репетиции. Старинному органу нужны обслуживание и ремонт, а иногда — срочная помощь. Однажды перед концертом с оркестром русских народных инструментов — участником проекта «Детская филармония» — выяснилось, что орган не включается. После аварии на линии электропередачи сгорел мотор, подающий воздух в трубы. Дети уже приехали, оркестр занял места. Выручила сохранившаяся система ручной подачи воздуха. Помощники-кальканты вернули инструменту голос — так, как это делали до появления электрических моторов. Подобное уже случалось после шторма, когда упавшее дерево повредило провода. Тогда воздух качали двое молодых людей.