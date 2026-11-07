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Общество

За каждой нотой — люди

Чем живет старинный орган в Печорах

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Ольга Нефёдова
7 ноября 2026 года, 09:07
Фото: Дарья Хваткова
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В печорской кирхе Святого Петра впервые открывают для себя органную музыку и вновь собираются, чтобы услышать любимых исполнителей. Здесь звучит уникальный инструмент — единственный духовой орган Псковской области, сохранившийся на своём историческом месте. Но публику привлекает не только старинная редкость: со временем интерес к её звучанию перерастает в привязанность к месту и людям. У площадки появляются постоянные гости, а у музыкантов — истории, которые запоминаются не меньше самих выступлений. Супруги-органисты Денис Маханков и Дина Ихина рассказали о своих слушателях, творческих поисках и заботах, которые остаются за пределами концертной программы.

От любви к музыке - к дружбе

Постоянных гостей здесь знают по именам. Замечают, если кто-то не пришёл или долго отсутствует.

Например, одна из слушательниц живёт в деревне Лавры, что в 25 км от Печор. Автобус позволяет ей приехать заранее, но после выступления обратного рейса уже нет.

«И что вы думаете, она делает? - уточняет Инна. - Идёт пешком».

Теперь органисты стараются помогать ей с дорогой. Но о своих долгих возвращениях скромная слушательница рассказала далеко не сразу.

Другая постоянная гостья, печерянка Любовь Константиновна, заботится о цветах для исполнителей. Сколько музыкантов в программе — столько будет букетов. Она же делает копии программ и помогает их распространять.

За каждой нотой — люди

фото Дарьи Хватковой

Когда Любовь Константиновна пропустила два концерта подряд, исполнители встревожились.

«Мы запаниковали: что с человеком случилось? Оказалось, она ездила к дочери в другой город. Мы на неё набросились: как вы посмели? Переживали невероятно», - рассказала Инна.

Чтобы прийти на органный концерт, необязательно разбираться в музыкальных терминах. Любопытство — уже хороший повод. Денис и Дина рады тем, кто впервые хочет услышать инструмент вживую.

Знакомые произведения помогают освоиться. Узнав мелодию, слушатель чувствует себя увереннее — и музыканты охотно дарят ему эту радость. Поэтому знаменитая баховская Токката и фуга ре минор для них не «слишком популярная классика», а музыка, которая не теряет силы от частого исполнения.

«Мы рады играть её хоть каждый раз. Она действительно музыка гениальная, как и вся музыка Баха», — говорит Дина.

Но концерт должен давать и новые впечатления. К переложениям рока и музыки из кино органисты относятся спокойно. Их беспокоит другое: когда площадки требуют только узнаваемый репертуар и не оставляют исполнителю свободы выбора.

Полторы тысячи труб - один голос

С печорским органом Денис и Дина познакомились в 2014 году. Построенный в 1928-м инструмент, по словам музыкантов, относится к немногим историческим органам России, сохранившимся без переноса и перестройки.

У него 21 регистр и чуть меньше полутора тысяч труб. Но впечатление определяют не только цифры. Орган создают для конкретного помещения, и пространство становится частью его голоса.

«Главное — где он установлен, в каких условиях акустических, внутри какого помещения», — объясняет Дина.

За каждой нотой — люди

фото Дарьи Хватковой

В кирхе Святого Петра звук, по оценке исполнителей, сохраняется примерно три — три с половиной секунды. Такое послезвучие придаёт музыке объём, не мешая различать новые ноты.

Удобно устроено и место органиста: механизмы управления находятся на нижнем уровне, трубы — выше. Исполнитель воспринимает общую звуковую картину, а не только ближайшие трубы.

«Он слышит именно так, как слышат все вокруг, так же, как и слушатели», — рассказывает Дина.

Оба музыканта пришли к органу через фортепиано. Дениса ещё школьником пригласил на занятия педагог, чьи выступления он прежде слушал в филармонии.

«Это было такое предложение, от которого невозможно было отказаться», — вспоминает он.

За каждой нотой — люди

фото Дарьи Хватковой

Дина увидела объявление об органном факультативе на третьем курсе консерватории в Саратове. Не первой встрече от желающих не было отбоя. Когда выяснилось, что впереди серьёзные занятия, программы и зачёты, остались лишь несколько человек.

Новый инструмент потребовал новых навыков. Органист играет руками и ногами, следит за отдельной нотной строкой для педальной клавиатуры и управляет множеством голосов. Дину увлекли длительность звучания и богатство возможностей.

«В одном интервью как-то я сказала, что променяла стул на лавку, потому что органисты сидят на лавке, пианисты сидят на стуле», — рассказывает она.

Сегодня эти возможности раскрываются и в сольных программах, и в ансамблях с другими инструментами и голосом. В Печоры приезжают музыканты из разных городов, возникают новые творческие знакомства.

Не экспонат, а часть жизни

За выступлениями стоят не только репетиции. Старинному органу нужны обслуживание и ремонт, а иногда — срочная помощь.

Однажды перед концертом с оркестром русских народных инструментов — участником проекта «Детская филармония» — выяснилось, что орган не включается. После аварии на линии электропередачи сгорел мотор, подающий воздух в трубы. Дети уже приехали, оркестр занял места.

Выручила сохранившаяся система ручной подачи воздуха. Помощники-кальканты вернули инструменту голос — так, как это делали до появления электрических моторов.

Подобное уже случалось после шторма, когда упавшее дерево повредило провода. Тогда воздух качали двое молодых людей.

За каждой нотой — люди

фото Дарьи Хватковой

«У них были футболки все мокрые просто. И мы их приглашали после концерта на поклон, чтобы и им аплодировали, потому что без них бы вообще ничего не звучало», — вспоминает Дина.

Сохранять орган для Дениса и Дины — значит не ограждать его от людей, а продолжать играть. Репетировать, приглашать коллег, пробовать новые программы и знакомить с инструментом тех, кто прежде его не слышал.

«Это такой раритетный автомобиль, который, однако, прекрасно работает и совершенно не отстаёт от современных», — сравнивает Денис.

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