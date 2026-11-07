За каждой нотой — люди

В печорской кирхе Святого Петра впервые открывают для себя органную музыку и вновь собираются, чтобы услышать любимых исполнителей. Здесь звучит уникальный инструмент — единственный духовой орган Псковской области, сохранившийся на своём историческом месте. Но публику привлекает не только старинная редкость: со временем интерес к её звучанию перерастает в привязанность к месту и людям. У площадки появляются постоянные гости, а у музыкантов — истории, которые запоминаются не меньше самих выступлений. Супруги-органисты Денис Маханков и Дина Ихина рассказали о своих слушателях, творческих поисках и заботах, которые остаются за пределами концертной программы.
От любви к музыке - к дружбе
Постоянных гостей здесь знают по именам. Замечают, если кто-то не пришёл или долго отсутствует.
Например, одна из слушательниц живёт в деревне Лавры, что в 25 км от Печор. Автобус позволяет ей приехать заранее, но после выступления обратного рейса уже нет.
«И что вы думаете, она делает? - уточняет Инна. - Идёт пешком».
Теперь органисты стараются помогать ей с дорогой. Но о своих долгих возвращениях скромная слушательница рассказала далеко не сразу.
Другая постоянная гостья, печерянка Любовь Константиновна, заботится о цветах для исполнителей. Сколько музыкантов в программе — столько будет букетов. Она же делает копии программ и помогает их распространять.
фото Дарьи Хватковой
Когда Любовь Константиновна пропустила два концерта подряд, исполнители встревожились.
«Мы запаниковали: что с человеком случилось? Оказалось, она ездила к дочери в другой город. Мы на неё набросились: как вы посмели? Переживали невероятно», - рассказала Инна.
Чтобы прийти на органный концерт, необязательно разбираться в музыкальных терминах. Любопытство — уже хороший повод. Денис и Дина рады тем, кто впервые хочет услышать инструмент вживую.
Знакомые произведения помогают освоиться. Узнав мелодию, слушатель чувствует себя увереннее — и музыканты охотно дарят ему эту радость. Поэтому знаменитая баховская Токката и фуга ре минор для них не «слишком популярная классика», а музыка, которая не теряет силы от частого исполнения.
«Мы рады играть её хоть каждый раз. Она действительно музыка гениальная, как и вся музыка Баха», — говорит Дина.
Но концерт должен давать и новые впечатления. К переложениям рока и музыки из кино органисты относятся спокойно. Их беспокоит другое: когда площадки требуют только узнаваемый репертуар и не оставляют исполнителю свободы выбора.
Полторы тысячи труб - один голос
С печорским органом Денис и Дина познакомились в 2014 году. Построенный в 1928-м инструмент, по словам музыкантов, относится к немногим историческим органам России, сохранившимся без переноса и перестройки.
У него 21 регистр и чуть меньше полутора тысяч труб. Но впечатление определяют не только цифры. Орган создают для конкретного помещения, и пространство становится частью его голоса.
«Главное — где он установлен, в каких условиях акустических, внутри какого помещения», — объясняет Дина.
фото Дарьи Хватковой
В кирхе Святого Петра звук, по оценке исполнителей, сохраняется примерно три — три с половиной секунды. Такое послезвучие придаёт музыке объём, не мешая различать новые ноты.
Удобно устроено и место органиста: механизмы управления находятся на нижнем уровне, трубы — выше. Исполнитель воспринимает общую звуковую картину, а не только ближайшие трубы.
«Он слышит именно так, как слышат все вокруг, так же, как и слушатели», — рассказывает Дина.
Оба музыканта пришли к органу через фортепиано. Дениса ещё школьником пригласил на занятия педагог, чьи выступления он прежде слушал в филармонии.
«Это было такое предложение, от которого невозможно было отказаться», — вспоминает он.
фото Дарьи Хватковой
Дина увидела объявление об органном факультативе на третьем курсе консерватории в Саратове. Не первой встрече от желающих не было отбоя. Когда выяснилось, что впереди серьёзные занятия, программы и зачёты, остались лишь несколько человек.
Новый инструмент потребовал новых навыков. Органист играет руками и ногами, следит за отдельной нотной строкой для педальной клавиатуры и управляет множеством голосов. Дину увлекли длительность звучания и богатство возможностей.
«В одном интервью как-то я сказала, что променяла стул на лавку, потому что органисты сидят на лавке, пианисты сидят на стуле», — рассказывает она.
Сегодня эти возможности раскрываются и в сольных программах, и в ансамблях с другими инструментами и голосом. В Печоры приезжают музыканты из разных городов, возникают новые творческие знакомства.
Не экспонат, а часть жизни
За выступлениями стоят не только репетиции. Старинному органу нужны обслуживание и ремонт, а иногда — срочная помощь.
Однажды перед концертом с оркестром русских народных инструментов — участником проекта «Детская филармония» — выяснилось, что орган не включается. После аварии на линии электропередачи сгорел мотор, подающий воздух в трубы. Дети уже приехали, оркестр занял места.
Выручила сохранившаяся система ручной подачи воздуха. Помощники-кальканты вернули инструменту голос — так, как это делали до появления электрических моторов.
Подобное уже случалось после шторма, когда упавшее дерево повредило провода. Тогда воздух качали двое молодых людей.
фото Дарьи Хватковой
«У них были футболки все мокрые просто. И мы их приглашали после концерта на поклон, чтобы и им аплодировали, потому что без них бы вообще ничего не звучало», — вспоминает Дина.
Сохранять орган для Дениса и Дины — значит не ограждать его от людей, а продолжать играть. Репетировать, приглашать коллег, пробовать новые программы и знакомить с инструментом тех, кто прежде его не слышал.
«Это такой раритетный автомобиль, который, однако, прекрасно работает и совершенно не отстаёт от современных», — сравнивает Денис.