Диабет второго типа все чаще находят у молодых псковичей

Врачи все чаще выявляют у молодежи сахарный диабет второго типа, который долгое время считался уделом старшего поколения. У детей одним из толчков к развитию этой болезни становится лишний вес. Об этом в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сообщил Олег Соловьев, возглавляющий детское эндокринологическое отделение Детской областной больницы, пишет ПАИ.

По словам специалиста, если раньше инсулиннезависимый диабет ассоциировался только со взрослыми, то теперь он нередко встречается и у молодых.

Статистика по Псковской области показывает: диабетом болеют около 35 тысяч взрослых. В 90% случаев у них диагностирован именно второй тип. У детей картина обратная – чаще фиксируют инсулинозависимый первый тип. Но число ребят с ожирением растет, причем проблема не обходит стороной ни мальчиков, ни девочек.

Олег Соловьев подчеркнул, что диагноз не должен пугать. «Сахарный диабет – не клеймо и не приговор, несмотря на то, что заболевание хроническое. Просто нужно быть очень дисциплинированным», – отметил врач-эндокринолог.

Чтобы помочь пациентам, при Детской областной больнице открыты школы диабета. Они работают и для стационарных, и для амбулаторных больных.

Там, в частности, объясняют, как жить с диагнозом, разбирают возможные осложнения и подробно останавливаются на рационе: какие продукты разрешены, что стоит ограничить и чем заменить запрещенные блюда.