Что делать при первых признаках коронавируса или ОРВИ?

В Псковской области наблюдается серьёзное увеличение числа заражённых коронавирусом. Только за неделю с 17 по 23 января был зафиксирован прирост заболевших на 40% по сравнению с предыдущими семью днями. За неделю был выявлен 1 тыс. 91 новый случай коронавируса, из них 949 человек переносят заболевание в форме ОРВИ. По данным, которые были озвучены на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 26 января, 94% заболевших коронавирусом и другими респираторными инфекциями, а это более 4 тысяч человек, находятся на амбулаторном лечении, в связи с чем нагрузка на первичное звено здравоохранения серьёзно выросла. «Псковская правда» обобщила рекомендации о том, что делать, если заболевание протекает в лёгкой форме.

Главное - не паниковать

Главный внештатный инфекционист Псковской области, реководитель Центра СПИД Елена Карзанова рекомендует жителям региона уделять больше внимания профилактике респираторных заболеваний: гулять на свежем воздухе, не злоупотреблять фастфудом, соблюдать обильный питьевой режим, потреблять больше фруктов и овощей, поскольку они содержат необходимые организму витамины.

Обратила внимание врач и на то, что по новым нормативным актам срок изоляции для тех, кто контактировал с заражённым коронавирусом, сокращён с 14-ти до семи дней. А также заметила, что контактным, если нет симптомов респираторного заболевания, ПЦР-исследование не показано. «Требовать, чтобы ковидная бригада брала у бессимптомников пробу на исследование, бесполезно», - подчеркнула Елена Карзанова.

В случае, если признаки заболевания появились, инфекционист просит жителей региона ни в коем случае не заниматься самолечением, а проконсультироваться в врачом.

Кроме того, крайне важным остаётся соблюдение правил личной гигиены, социальной дистанции в общественных местах, ношение средств индивидуальной защиты. Также Елена Карзанова напомнила о необходимости пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.

Ещё одна рекомендация Елены Карзановой — не паниковать. «Стресс в виде панических мыслей, депрессивного состояния ослабляет иммунную систему. Нужно стараться даже в наше непростое время на жизнь посмотреть с позитивной стороны. Увидеть в зиме прелесть, не только холод, но и белый снег», - сказала она и призвала псковичей не зацикливаться на мыслях о возможной болезни.

Не возбраняется и применять препараты для профилактики инфекционных заболеваний, среди которых врач назвала аскорбиновую кислоту и цинк - при его снижении в организме появляется склонность к респираторным заболеваниям и плохой заживляемости ран. Кроме того, стоит обратить внимание на препараты, предотвращают проникновение вирусов в организм через слизистые. Это физраствор и морская соль, промывание которыми рекомендуется проводить утром, вечером и перед выходом на улицу. Подойдут для профилактики также оксолиновая мазь и народные средства такие как клюквенный морс и чеснок.

Минзрав рекомендует

Тем, кто был вакцинирован от коронавируса или переболел им менее шести месяцев назад и при этом не относится к группе риска (моложе 60 лет, нет хронических заболеваний и лишнего веса), Минздрав РФ даёт такие рекомендации:

При полном отсутствии симптомов, но положительном ПЦР-тесте, никакое лечение не требуется. Однако, следует контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки. При этом такой пациент обязан изолироваться и имеет полное право на получение листка трудоспособности.

Если наблюдаются признаки ОРВИ, такие как кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5 градусов, а результат ПЦР-теста ещё не известен, то необходимо остаться дома, обратиться в службу «122» или в call-центр поликлиники для открытия листка нетрудоспособности. Всем, кто проживает в одной квартире вместе с заболевшим, как и ему самому, нужно носить маску или респиратор, избегать тесных контактов. Следует проветривать помещение каждые три часа. Самому больному необходимо соблюдать питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела), измерять температуру не менее трёх раз в сутки, при возможности — не реже двух раз в сутки уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом), она должна быть не ниже 95- 96%.

Из лекарственных препаратов рекомендуются противовирусные, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), препараты витамина С и витамина D, но обязательно нужно следовать инструкции. Беременные могут применять такое лечение только по назначению врача. При насморке также можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды, при боли в горле - растворы для полоскания, таблетки для рассасывания, спреи, при повышении температуры до 38 градусов и более - жаропонижающие препараты.

При ухудшении состояния, к которым относится повышение температуры до 38 градусов в течение двух суток несмотря на приём жаропонижающих средств, нужно позвонить в единую службу «122» или call-центр поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.

Если же появились одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, учащение дыхания, уровень сатурации упал ниже 94-95%, необходимо сразу позвонить в единую службу «103» и вызвать Скорую медицинскую помощь.

Отдельные рекомендации разработаны для групп риска, а к ним относятся люди от 60 лет, имеющие избыточный вес или хронические заболевания - сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболеваниям почек и печени, иммунодефицитные состояния.

Если такой пациент был вакцинирован от коронавируса или переболел им менее чем полгода назад, а теперь получил положительный ПЦР-тест, то даже при отсутствии симптомов, нужно измерять температуру не менее трёх раз в сутки и сатурацию не менее двух раз. Рекомендовано соблюдайте питьевой режим. При этом необходимо продолжать приём препаратов, назначенных для лечения основного заболевания. Заражённому необходимо оставаться дома, по возможности, изолироваться в отдельной комнате, избегать тесных контактов с домочадцами, всей семье стоит носить маски или респираторы и проветривать помещения раз в три часа.

Если появились симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38 градусов), нужно позвонить в call-центр поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником. Если возникла одышка, упала сатурация и высилась температура, необходимо сразу вызвать Скорую помощь.

Тем, кто не был вакцинирован и не белел коронавирусом Минздрав рекомендует при появлении любых симптомов ОРВИ и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики оставаться дома и получить дистанционную консультацию с медработником в call-центре поликлиники или по номеру 122. При ухудшении состояния следует обратиться в службу Скорой медицинской помощи.

В случае появление заболевания у ребёнка, также необходимо проконсультироваться с медиком в службе «122» или в call-центре поликлиники, а при ухудшении самочувствия — вызвать Скорую. При этом ребёнка следует оставить дома, не отправлять в школу или детский сад, а также нужно строго выполнять все рекомендации врачей по диагностике и лечению заболевания.

Особое внимание в Минздраве обращают на применение антибиотиков. Такие лекарства может назначить только медицинский работник при наличие показаний.