Начинающего дроппера из Великолукского района отправили на обязательные работы

В Невельском районе огласили приговор 18-летнему парню из Великолукского района, который стал фигурантом дела о незаконном обороте банковских карт. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Молодого человека обвиняли по части 4 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Суть обвинения в том, что он по чужой указке и ради собственной выгоды проводил неправомерные операции по счетам, предоставленным ему банком.

Установлено, что в августе прошлого года парень нашел в Telegram собеседника, который предложил ему подзаработать на транзите чужих денег. Великолучанин дал согласие и скинул анониму номера своих карт. Спустя время на его счета начали капать средства от неизвестных – в общей сложности пришло свыше 30 переводов. Эти деньги обвиняемый переправлял дальше – на счета других людей.

За услуги ему причиталось 12 тысяч 340 рублей.

В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 180 часам обязательных работ. Заработанные преступным путем деньги обратили в доход государства. Приговор пока еще не вступил в силу – его можно обжаловать.