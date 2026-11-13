Псковский наблюдатель обсудила возможности новых технологий для безопасности выборов на Всероссийском конгрессе

Делегация из Псковской области приняла участие во II Всероссийском конгрессе наблюдателей. Мероприятие собрало представителей из всех 89 регионов России.

Главным тезисом итоговой сессии стало то, что именно наблюдение и тотальный контроль не позволили допустить нарушений на прошедших сентябрьских выборах.

Конгресс наблюдателей подчеркнул, что общественное наблюдение является постоянным системным процессом, а не просто работой в дни голосования.

Участие в федеральном мероприятии приняла и общественный наблюдатель, студентка Псковского государственного университета Виктория Мольгавко.

«Я участвовала в секции «Цифровые технологии и искусственный интеллект в избирательном процессе», где обсуждались возможности и вызовы новых технологий для безопасности и прозрачности выборов. По итогам форума предложены создание ИИ-помощника общественного наблюдателя и внедрение единой интеллектуальной информационно-аналитической системы. Уверена, что рекомендации секции найдут отражение в итоговом докладе ассоциации НОМ», – подчеркнула она.

Организаторами форума выступили «Корпус «За чистые выборы», Ассоциация НОМ и Общественная палата РФ при поддержке Фонда президентских грантов.