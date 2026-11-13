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Политика / Выборы

Псковский наблюдатель обсудила возможности новых технологий для безопасности выборов на Всероссийском конгрессе

13 ноября 2026 года, 14:04

Делегация из Псковской области приняла участие во II Всероссийском конгрессе наблюдателей. Мероприятие собрало представителей из всех 89 регионов России.

Главным тезисом итоговой сессии стало то, что именно наблюдение и тотальный контроль не позволили допустить нарушений на прошедших сентябрьских выборах.

Конгресс наблюдателей подчеркнул, что общественное наблюдение является постоянным системным процессом, а не просто работой в дни голосования.

Участие в федеральном мероприятии приняла и общественный наблюдатель, студентка Псковского государственного университета Виктория Мольгавко. 

«Я участвовала в секции «Цифровые технологии и искусственный интеллект в избирательном процессе», где обсуждались возможности и вызовы новых технологий для безопасности и прозрачности выборов. По итогам форума предложены создание ИИ-помощника общественного наблюдателя и внедрение единой интеллектуальной информационно-аналитической системы. Уверена, что рекомендации секции найдут отражение в итоговом докладе ассоциации НОМ», – подчеркнула она.

Организаторами форума выступили «Корпус «За чистые выборы», Ассоциация НОМ и Общественная палата РФ при поддержке Фонда президентских грантов.

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