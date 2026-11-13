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Общество

Волонтеры Псковской области собрались на форум в Печорах

13 ноября 2026 года, 14:21

100 активистов из 22 муниципалитетов Псковской области стали участниками первого регионального форума «Добро.Старт», который проходит в Печорах. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

Волонтеры Псковской области собрались на форум в Печорах

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, цель мероприятия – вооружить добровольцев знаниями и инструментами для построения слаженных команд, а также помочь им перевести свои социальные инициативы в формат долгосрочных проектов.

Сегодня в регионе действуют 23 муниципальных центра добровольчества. Михаил Ведерников подчеркнул, что у них есть серьезный потенциал: они могут стать точками притяжения активных граждан и опорой для развития территорий.

В рамках форума волонтеры знакомятся с новыми форматами работы, находят партнеров и получают помощь для старта своих идей.

Волонтеры Псковской области собрались на форум в Печорах

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Событие проходит по программе Росмолодежи «Регион для молодых» (нацпроект «Молодежь и дети»). Организатором выступает Центр молодежи и общественных инициатив при поддержке областного Министерства молодежной политики.

«Желаю участникам плодотворной работы и надёжных единомышленников для новых добрых дел», – обратился к добровольцам губернатор.

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