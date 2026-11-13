Латвийская туристка спрятала полмиллиона рублей в кроссовках на границе

На пункте пропуска «Шумилкино» в Псковской области задержали гражданку Латвии, которая пыталась вывезти из России крупную сумму в иностранной валюте, сообщили «Псковской правде» в Северо-Западном транспортном управлении.

56-летняя безработная женщина шла через границу пешком из Санкт-Петербурга в Ригу. Сотрудникам она заявила, что перевозит с собой 5 тысяч рублей, но во время досмотра таможенники обнаружили под стельками ее спортивной обуви 28 купюр номиналом 200 евро – в пересчете на российские деньги более 500 тысяч рублей.

Пассажирскую декларацию женщина не заполняла и о наличии валюты не сообщала. Сотрудника таможенного пункта пропуска она объяснила, что забыла вытащить деньги из тайника, а спрятала их из-за страха кражи.