Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Латвийская туристка спрятала полмиллиона рублей в кроссовках на границе

13 ноября 2026 года, 14:15

На пункте пропуска «Шумилкино» в Псковской области задержали гражданку Латвии, которая пыталась вывезти из России крупную сумму в иностранной валюте, сообщили «Псковской правде» в Северо-Западном транспортном управлении. 

Латвийская туристка спрятала полмиллиона рублей в кроссовках на границе

Фото пресс-службы СЗТУ

56-летняя безработная женщина шла через границу пешком из Санкт-Петербурга в Ригу. Сотрудникам она заявила, что перевозит с собой 5 тысяч рублей, но во время досмотра таможенники обнаружили под стельками ее спортивной обуви 28 купюр номиналом 200 евро – в пересчете на российские деньги более 500 тысяч рублей.

Пассажирскую декларацию женщина не заполняла и о наличии валюты не сообщала. Сотрудника таможенного пункта пропуска она объяснила, что забыла вытащить деньги из тайника, а спрятала их из-за страха кражи.

Латвийская туристка спрятала полмиллиона рублей в кроссовках на границе

Фото пресс-службы СЗТУ

По данному факту в отношении нарушительницы возбудили административное дело по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля).

Статья, как уточнили в СЗТУ, предусматривает штраф до трехкратной стоимости незаконно перемещаемого товара с его возможной конфискацией.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Улицу Сельскую в Печорах отремонтируют в два этапа
Надгробия в Ворониче в «Михайловском» защитили от непогоды
Под Крестовским путепроводом в Пскове продлили ограничение движения
Псковских ветеранов отметили в Москве за поддержку бойцов СВО
Не дороже, а внимательнее: психолог дала совет по выбору подарков
Активисты Комитета семей воинов Отечества отпразднуют четырехлетие добрыми делами
В Псковской области 240 многодетных мам вышли на пенсию досрочно
В Пскове пройдет фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности»
Елена Полонская поможет разработать ценностную модель стран БРИКС

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках