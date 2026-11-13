В Пскове на четыре дня перекроют проезд на Октябрьском проспекте

Движение транспорта ограничат возле дома №50а на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проезд закроют с 16 по 20 ноября. Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00, ночью дорога будет открыта. Причиной станут дорожные работы.

В администрации попросили водителей учитывать это при планировании поездок.