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Общество / Здоровье

С новым штаммом?

В Псковской области появился пресловутый омикрон

Текст:
Елена Лешкина
18 января 2022 года, 10:09
Фото: Андрей Степанов
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В Псковской области подтверждены первые 15 случаев заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». «Псковская правда» узнала, как люди переносят заболевание, когда стоит ждать пика новой волны коронавируса в регионе и будут ли введены новые ограничительные меры.

Счёт идёт на сотни

Официально в Псковской области пока подтверждены только 15 случаев омикрона, однако в реальности заболевших уже несколько сотен. Как пояснил нашему изданию главный санитарный врач региона Александр Нестерук, в Псковской области нет лабораторий, которые могут определить конкретный вид вируса. Поэтому из региона на протяжении многих месяцев практически еженедельно направляли в Петербург в Медицинский институт имени Пастера положительные пробы на коронавирус для детального их изучения.

«В последние несколько месяцев мы эту работу активизировали, потому что мы предполагали, что в ближайшее время у нас на территории должен появится штамм «омикрон», - рассказал руководитель областного Управления Роспотребнадзора.

С новым штаммом?
Александр Нестерук
Фото Андрея Степанова

Очередная партия, в которую входила 101 проба, была отправлена в Санкт-Петербург 14 января. Все эти тесты были взяты у жителей Пскова и северной части региона. Как подчеркнул Александр Нестерук, это были совершенно случайным образом выбранные тесты. В итоге в 15 пробах оказался омикрон.

«Медицинская наука говорит, что 100 случаев - это достаточно нормальная выборка, чтобы обобщать какие-то материалы. Поэтому мы можем сказать, что практически в 15% случаев выявленного ковида за последнюю неделю должен быть штамм омикрон. То есть речь идёт о нескольких сотнях случаев, а не именно об этих 15», - пояснил Александр Нестерук.

Он заметил, что поскольку новый штамм распространяется очень быстро, то в течение нескольких недель доля омикрона будет возрастать, а процент дельты - сокращаться. Планируется, что новая партия проб отправится в петербургский институт уже 18 января. Теперь проверить собираются тесты из южной части Псковской области.

С доставкой на дом

Как утверждает главный санитарный врач области, все случаи омикрона в регионе завозные. Никто из тех, у кого он выявлен, не выезжал на пределы Псковской области. А среди заболевших оказались три жителя Новоржевского района, два — Гдовского, по одному — Опочецкого и Порховского районов, остальные — жители Пскова.

Например, в Новоржевском районе все трое заражённых - пенсионеры, к которым в новогодние каникулы приезжали в гости родственники из Санкт-Петербурга.

«Такое развитие событий можно было предположить, мы и ожидали подъёма заболеваемости, поскольку у нас на территории области во время новогодних праздников появляется большое количество людей: из больших городов, в первую очередь из Петербурга, приезжают родственники, знакомые, те, кто имеет здесь недвижимость. Мы знали, что в Петербурге уже отмечается неблагополучие по омикрону и предполагали, что он будет завезен во время праздников», - рассказал Александр Нестерук.

Среди первых официальных заражённых омикроном девять человек - пенсионеры, двое из которых находятся в достаточно преклонном возрасте, ещё двое - дети из одной семьи в возрасте двух и четырёх лет. При этом у всех заболевание протекает в лёгкой форме, у одного ребёнка нет даже клинических проявлений. Лечение все они проходят амбулаторно. Есть среди заражённых и пять человек, которые были привиты от коронавируса.

Как будет развиваться ситуация с омикроном в Псковской области, Александр Нестерук пока только предполагает. В январе он прогнозирует рост заболеваемости, в конце февраля-марте - пик, а снижение - только к лету. «Но я - не конечная инстанция, я наукой не занимаюсь, я - практик. А на практически мы с таким ещё не сталкивались, поэтому - время покажет», - заметил главный санитарный врач региона и добавил, что Псковская область, да и Россия в целом, находится в несколько более сложном положении, чем страны Европы, поскольку у них вакцинированы 80% населения и более, а у нас - только 60%.

Экстренный режим

В связи с приходом омикрона жителей Псковской области очень просят активнее вакцинироваться, поскольку, несмотря на то, что привитые всё равно могут заразиться, болезнь они точно перенесут легче.

С новым штаммом?
Надежда Рагозина
Фото Андрея Степанова

Как рассказала «Псковской правде» заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Надежда Рагозина, есть два режима вакцинации - «рутинный», когда эпидемии нет, и «экстренный», когда пандемия фиксируется. В первом случае ревакцинироваться можно раз в год, во втором - каждые полгода.

При этом сделать повторную прививку можно любой из четырёх имеющихся вакцин, а вот «Спутник Лайт» подойдёт только тем, у кого уже точно есть иммунитет. «Есть экспертное мнение, что даже ревакцинироваться лучше двухкомпонентной вакциной», - обратила внимание Надежда Рагозина.

Главврач Центра СПИД, главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова очень рассчитывает, что в ближайшее время регион получит вакцину для подростков от 13 до 15 лет. Она отметила, что это очень активная возрастная группа и добавила, что молодые люди уже и сами интересуются, когда смогут привиться.

Елена Карзанова привела данные о том, что омикрон тяжело переносят дети от 0 до 4 лет, хотя при дельта-штамме такого не наблюдалось. «Безусловно, я как инфекционист считаю, что ребёнок должен быть защищён от всех возможных инфекций, тем более, если есть специфическая вакцинация. Посмотрите, весь мир прививает детей, не только подросткового возраста, а с 6 лет. И у них хорошие показатели, есть позитивная практика», - сказала врач. Она отметила, что ребёнок даже из детского сада может принести в семью вирус, в том числе и ковид. В качестве примера Елена Карзанова привела медиков, которые чаще всего заражаются коронавирусом не при исполнении своих служебных обязанностей, а в быту.

С новым штаммом?
Елена Карзанова
Фото Андрея Степанова

А ещё она призвала не пугаться темпов развития вакцинального дела в случае с коронавирусом, пояснив, что медицинская наука не стоит на месте, у неё есть математические подходы, базы. «Это не Луи Пастер, который на себе всё пробовал, это не то время, когда заражали сами себя первопроходцы медицины. Сейчас это всё делается достаточно быстро», - подчеркнула инфекционист.

Развести потоки

Перед новогодними праздниками в Псковской области некоторые противоковидные меры были даже ослаблены, теперь же всё идёт к тому, что ограничения будут ужесточены, правда, насколько сильно, пока не ясно.

Но, скорее всего, до локдауна не дойдёт. В этом вопросе Александр Нестерук ориентируется на опыт европейских стран, где омикрон уже получил широкое распространение. «По-моему одно европейское государство ввело локдаун, когда у них появился штамм омикрон. При этом он появился там в значительных количествах, он преобладает и уровни заболеваемости очень-очень высокие, несравнимо выше наших. Власти всё же находят какие-то компромиссы, чтобы сохранить экономическую жизнь в государствах, но в то же время обеспечить и режим изоляции граждан», - сказал главный санитарный врач региона.

Он уверен, что какие-то противоковидные меры ужесточать придётся, но зависеть это будет от уровня заболеваемости. «При очень высоких цифрах может уже случиться так, что некому будет приходить на работу, поскольку будут заболевшие и будут контактные, которые отстраняются также от работы. Там речь пройдёт об очень большом количестве людей, десятки тысяч примерно», - пояснил Александр Нестерук.

Он также не исключил перевода на удалённый формат учебных учреждений Псковской области, принятия мер, которые позволят развести людские потоки. «Мы пока не знаем, как это будет развиваться у нас, но если это будет очень интенсивное развитие, то мы никуда не денемся, нам придётся какие-то меры принимать», - заключил глава псковского Роспотребнадзора.

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