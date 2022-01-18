С новым штаммом?

В Псковской области подтверждены первые 15 случаев заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». «Псковская правда» узнала, как люди переносят заболевание, когда стоит ждать пика новой волны коронавируса в регионе и будут ли введены новые ограничительные меры.

Счёт идёт на сотни

Официально в Псковской области пока подтверждены только 15 случаев омикрона, однако в реальности заболевших уже несколько сотен. Как пояснил нашему изданию главный санитарный врач региона Александр Нестерук, в Псковской области нет лабораторий, которые могут определить конкретный вид вируса. Поэтому из региона на протяжении многих месяцев практически еженедельно направляли в Петербург в Медицинский институт имени Пастера положительные пробы на коронавирус для детального их изучения. «В последние несколько месяцев мы эту работу активизировали, потому что мы предполагали, что в ближайшее время у нас на территории должен появится штамм «омикрон», - рассказал руководитель областного Управления Роспотребнадзора.

Очередная партия, в которую входила 101 проба, была отправлена в Санкт-Петербург 14 января. Все эти тесты были взяты у жителей Пскова и северной части региона. Как подчеркнул Александр Нестерук, это были совершенно случайным образом выбранные тесты. В итоге в 15 пробах оказался омикрон. «Медицинская наука говорит, что 100 случаев - это достаточно нормальная выборка, чтобы обобщать какие-то материалы. Поэтому мы можем сказать, что практически в 15% случаев выявленного ковида за последнюю неделю должен быть штамм омикрон. То есть речь идёт о нескольких сотнях случаев, а не именно об этих 15», - пояснил Александр Нестерук. Он заметил, что поскольку новый штамм распространяется очень быстро, то в течение нескольких недель доля омикрона будет возрастать, а процент дельты - сокращаться. Планируется, что новая партия проб отправится в петербургский институт уже 18 января. Теперь проверить собираются тесты из южной части Псковской области.

С доставкой на дом

Как утверждает главный санитарный врач области, все случаи омикрона в регионе завозные. Никто из тех, у кого он выявлен, не выезжал на пределы Псковской области. А среди заболевших оказались три жителя Новоржевского района, два — Гдовского, по одному — Опочецкого и Порховского районов, остальные — жители Пскова. Например, в Новоржевском районе все трое заражённых - пенсионеры, к которым в новогодние каникулы приезжали в гости родственники из Санкт-Петербурга. «Такое развитие событий можно было предположить, мы и ожидали подъёма заболеваемости, поскольку у нас на территории области во время новогодних праздников появляется большое количество людей: из больших городов, в первую очередь из Петербурга, приезжают родственники, знакомые, те, кто имеет здесь недвижимость. Мы знали, что в Петербурге уже отмечается неблагополучие по омикрону и предполагали, что он будет завезен во время праздников», - рассказал Александр Нестерук. Среди первых официальных заражённых омикроном девять человек - пенсионеры, двое из которых находятся в достаточно преклонном возрасте, ещё двое - дети из одной семьи в возрасте двух и четырёх лет. При этом у всех заболевание протекает в лёгкой форме, у одного ребёнка нет даже клинических проявлений. Лечение все они проходят амбулаторно. Есть среди заражённых и пять человек, которые были привиты от коронавируса. Как будет развиваться ситуация с омикроном в Псковской области, Александр Нестерук пока только предполагает. В январе он прогнозирует рост заболеваемости, в конце февраля-марте - пик, а снижение - только к лету. «Но я - не конечная инстанция, я наукой не занимаюсь, я - практик. А на практически мы с таким ещё не сталкивались, поэтому - время покажет», - заметил главный санитарный врач региона и добавил, что Псковская область, да и Россия в целом, находится в несколько более сложном положении, чем страны Европы, поскольку у них вакцинированы 80% населения и более, а у нас - только 60%.

Экстренный режим

В связи с приходом омикрона жителей Псковской области очень просят активнее вакцинироваться, поскольку, несмотря на то, что привитые всё равно могут заразиться, болезнь они точно перенесут легче.



Как рассказала «Псковской правде» заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Надежда Рагозина, есть два режима вакцинации - «рутинный», когда эпидемии нет, и «экстренный», когда пандемия фиксируется. В первом случае ревакцинироваться можно раз в год, во втором - каждые полгода. При этом сделать повторную прививку можно любой из четырёх имеющихся вакцин, а вот «Спутник Лайт» подойдёт только тем, у кого уже точно есть иммунитет. «Есть экспертное мнение, что даже ревакцинироваться лучше двухкомпонентной вакциной», - обратила внимание Надежда Рагозина. Главврач Центра СПИД, главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова очень рассчитывает, что в ближайшее время регион получит вакцину для подростков от 13 до 15 лет. Она отметила, что это очень активная возрастная группа и добавила, что молодые люди уже и сами интересуются, когда смогут привиться. Елена Карзанова привела данные о том, что омикрон тяжело переносят дети от 0 до 4 лет, хотя при дельта-штамме такого не наблюдалось. «Безусловно, я как инфекционист считаю, что ребёнок должен быть защищён от всех возможных инфекций, тем более, если есть специфическая вакцинация. Посмотрите, весь мир прививает детей, не только подросткового возраста, а с 6 лет. И у них хорошие показатели, есть позитивная практика», - сказала врач. Она отметила, что ребёнок даже из детского сада может принести в семью вирус, в том числе и ковид. В качестве примера Елена Карзанова привела медиков, которые чаще всего заражаются коронавирусом не при исполнении своих служебных обязанностей, а в быту.

А ещё она призвала не пугаться темпов развития вакцинального дела в случае с коронавирусом, пояснив, что медицинская наука не стоит на месте, у неё есть математические подходы, базы. «Это не Луи Пастер, который на себе всё пробовал, это не то время, когда заражали сами себя первопроходцы медицины. Сейчас это всё делается достаточно быстро», - подчеркнула инфекционист.

Развести потоки