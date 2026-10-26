Псковские «Русские узоры» взяли гран-при на фестивале в Китае

Театр танца «Русские узоры» привез из Китая гран-при и два диплома лауреатов первой степени. Об этом временно исполняющий полномочия главы Пскова сообщил Станислав Стармолотов в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

Коллектив представлял регион на Международном фестивале искусства и хореографии «ART ERA». Станислав Стармолотов назвал успех свидетельством высокого профессионального уровня танцоров, их трудолюбия и преданности народному творчеству. По его словам, это важная победа не только для Пскова и Псковской области, но и шаг к укреплению культурного авторитета региона на мировой арене.