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Общество

Псковские «Русские узоры» взяли гран-при на фестивале в Китае

26 октября 2026 года, 09:47

Театр танца «Русские узоры» привез из Китая гран-при и два диплома лауреатов первой степени. Об этом временно исполняющий полномочия главы Пскова сообщил Станислав Стармолотов в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

Псковские «Русские узоры» взяли гран-при на фестивале в Китае

Фото: канал Станислава Стармолотова в МАХ

Коллектив представлял регион на Международном фестивале искусства и хореографии «ART ERA». Станислав Стармолотов назвал успех свидетельством высокого профессионального уровня танцоров, их трудолюбия и преданности народному творчеству. По его словам, это важная победа не только для Пскова и Псковской области, но и шаг к укреплению культурного авторитета региона на мировой арене.

Псковские «Русские узоры» взяли гран-при на фестивале в Китае

Фото: канал Станислава Стармолотова в МАХ

Врип главы города поздравил артистов и руководителя коллектива Ирину Казимир.

«Желаю дальнейших творческих успехов, новых ярких побед на российских и международных площадках, вдохновения и неиссякаемой энергии», – написал он.

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