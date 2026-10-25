Выборы главы Пскова вынесут на сессию гордумы 30 октября

Очередная сессия Псковской городской Думы, на которой рассмотрят вопрос об избрании главы города, предварительно назначена на пятницу, 30 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе гордумы.

Тему обсудили на комитете по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством Константина Болотина. Согласно законодательству, губернатор Михаил Ведерников представил депутатам две кандидатуры для участия в голосовании по избранию главы Пскова.

Также в повестку предложено включить вопросы об утверждении границ территорий ТОСов «Калинина 12», «Гражданская 21» и «Николая Васильева 75А».

Члены комитета рекомендовали председателю Псковской городской Думы внести данные пункты в повестку предстоящей сессии.