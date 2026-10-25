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Политика / Власть

Выборы главы Пскова вынесут на сессию гордумы 30 октября

25 октября 2026 года, 10:59

Очередная сессия Псковской городской Думы, на которой рассмотрят вопрос об избрании главы города, предварительно назначена на пятницу, 30 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе гордумы.

Выборы главы Пскова вынесут на сессию гордумы 30 октября

Фото Псковской городской Думы

Тему обсудили на комитете по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством Константина Болотина. Согласно законодательству, губернатор Михаил Ведерников представил депутатам две кандидатуры для участия в голосовании по избранию главы Пскова.

Также в повестку предложено включить вопросы об утверждении границ территорий ТОСов «Калинина 12», «Гражданская 21» и «Николая Васильева 75А». 

Члены комитета рекомендовали председателю Псковской городской Думы внести данные пункты в повестку предстоящей сессии.

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