Наставник из ПсковГУ победила в конкурсе «Лига вожатых»

Начальник отдела по работе со студенческими отрядами ПсковГУ, председатель правления Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева стала победителем Всероссийского конкурса «Лига вожатых». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Её признали лучшей в номинации «Наставник в сфере воспитания».

Финал девятого сезона конкурса прошел в Москве. В этом году участие в нем приняли более 11 тыс. человек со всей страны, а до решающего этапа дошли 300 сильнейших.

По словам Михаила Ведерникова, победа Аллы Альбертовны является признанием её многолетней работы и большого опыта. Она, в частности, воспитывает новое поколение вожатых, передавая им знания, традиции и любовь к общему делу.

Губернатор напомнил, что для Псковской области студенческие отряды – особая история. Ребята участвуют во всероссийских сменах, работают вожатыми в лагерях региона и страны, возвращаются с новым опытом и сами становятся наставниками.

«Поздравляю Аллу Альбертовну и всю псковскую команду вожатых. Новых успехов и новых побед!» – подчеркнул глава региона.