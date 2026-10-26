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Общество

Наставник из ПсковГУ победила в конкурсе «Лига вожатых»

26 октября 2026 года, 09:31

Начальник отдела по работе со студенческими отрядами ПсковГУ, председатель правления Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева стала победителем Всероссийского конкурса «Лига вожатых». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Наставник из ПсковГУ победила в конкурсе «Лига вожатых»

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Её признали лучшей в номинации «Наставник в сфере воспитания».

Финал девятого сезона конкурса прошел в Москве. В этом году участие в нем приняли более 11 тыс. человек со всей страны, а до решающего этапа дошли 300 сильнейших.

По словам Михаила Ведерникова, победа Аллы Альбертовны является признанием её многолетней работы и большого опыта. Она, в частности, воспитывает новое поколение вожатых, передавая им знания, традиции и любовь к общему делу.

Губернатор напомнил, что для Псковской области студенческие отряды – особая история. Ребята участвуют во всероссийских сменах, работают вожатыми в лагерях региона и страны, возвращаются с новым опытом и сами становятся наставниками.

«Поздравляю Аллу Альбертовну и всю псковскую команду вожатых. Новых успехов и новых побед!» – подчеркнул глава региона.

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