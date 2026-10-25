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Общество / Здоровье

Еще пять детей пострадали от укусов клещей в Псковской области

25 октября 2026 года, 09:44

На прошлой неделе, с 12 по 18 октября, в Псковской области от укусов клещей пострадали 11 человек, пятеро из них – дети. Все они обратились к медикам. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Еще пять детей пострадали от укусов клещей в Псковской области

Фото Анастасии Куртеевой

Всего с начала сезона в медицинские организации Псковской области обратились 2429 человек. Чаще всего клещи атаковали людей на участках по месту жительства в сельских поселениях, в садовых товариществах и в лесу. Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии и медицинских организаций региона проверили 2 946 клещей. Из них 2 380 сняли непосредственно с людей, остальные 566 собрали в природной среде.

В Роспотребнадзоре уточнили, что среди исследованных особей выявлены возбудители опасных для человека инфекций: боррелиоза – 28,53%, моноцитарного эрлихиоза – 1,96%, гранулоцитарного анаплазмоза – 1,88%, клещевого энцефалита – 0,08%.

За сезон диагностировано четыре случая клещевого энцефалита, в том числе у одного ребенка, и 28 случаев иксодового боррелиоза, в том числе у шести детей.

Напомним, лучшая профилактика энцефалита – вакцинация. Осенью можно начать или продолжить курс прививок, а ревакцинацию делают раз в три года.

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