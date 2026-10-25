В «Михайловском» обновили сирень у дома Пушкина

В мемориальной усадьбе «Михайловское» появились молодые кусты белой сирени – их высадили в куртине возле дома поэта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Подарок Пушкинскому заповеднику сделали доброхоты из школьного лесничества «Зеленый дом» при Рождественской школе в Гатчинском районе Ленинградской области. Саженцы привезли и высадили в пятницу, 23 октября.

Сирень на этом месте росла еще с послевоенных лет, но со временем кусты разрослись и постарели. В заповеднике решили обновить этот элемент парковой архитектуры. Идею дополнить посадки молодыми растениями специалисты обсудили еще в апреле – на конференции «Сады и парки России» памяти ландшафтного архитектора Валентины Агальцовой. Предложение поддержали многие участники.

В Пушкинском заповеднике уточнили, что работы будут вести поэтапно.

Сначала саженцам нужно укорениться и окрепнуть, после чего специалисты начнут омолаживать старые кусты, в том числе с помощью стимулирующей обрезки.

В музее также поблагодарили волонтерский отряд и его руководителя Ольгу Кушакову.