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Общество

Псковская таможня оформила более 130 тысяч грузовиков за три квартала

25 октября 2026 года, 16:22

За девять месяцев текущего года сотрудники Псковской таможни оформили свыше 132 тысячи грузовых машин. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.

Псковская таможня оформила более 130 тысяч грузовиков за три квартала

Фото из соцсетей губернатора Михаила Ведерникова

Помимо этого, через границу проследовали более 41 тысяча легковушек и три тысячи автобусов. На железнодорожных пунктах таможенники обработали 69 тысяч вагонов.

Глава региона подчеркнул, что Псковская область соседствует сразу с тремя государствами, поэтому таможенная служба играет для региона особую стратегическую роль. Губернатор в том числе отметил, что ведомство внедряет цифровые технологии – это ускоряет оформление и повышает качество услуг.

Отдельно Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов с Днем таможенника России и 35-летием ФСТ. «Ежедневно вы несёте ответственную службу, надёжно защищая экономические интересы страны. Желаю всему личному составу и ветеранам Псковской таможни крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в службе и всего самого доброго!» – поздравил псковский губернатор.

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