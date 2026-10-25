Псковская таможня оформила более 130 тысяч грузовиков за три квартала

За девять месяцев текущего года сотрудники Псковской таможни оформили свыше 132 тысячи грузовых машин. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.

Помимо этого, через границу проследовали более 41 тысяча легковушек и три тысячи автобусов. На железнодорожных пунктах таможенники обработали 69 тысяч вагонов.

Глава региона подчеркнул, что Псковская область соседствует сразу с тремя государствами, поэтому таможенная служба играет для региона особую стратегическую роль. Губернатор в том числе отметил, что ведомство внедряет цифровые технологии – это ускоряет оформление и повышает качество услуг.

Отдельно Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов с Днем таможенника России и 35-летием ФСТ. «Ежедневно вы несёте ответственную службу, надёжно защищая экономические интересы страны. Желаю всему личному составу и ветеранам Псковской таможни крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в службе и всего самого доброго!» – поздравил псковский губернатор.