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Общество

Почти 5,5 тысячи жителей Псковской области получили права в 2025 году

25 октября 2026 года, 17:30

Водительские удостоверения в Псковской области в 2025 году получили 5491 человек, что на 13,3% превышает показатель 2024 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковстате со ссылкой на данные Министерства внутренних дел России.

Почти 5,5 тысячи жителей Псковской области получили права в 2025 году

Фото Дарьи Хватковой

Автомобильный транспорт в современном мире является не просто средством передвижения, а необходимым инструментом в жизни каждого человека.

Согласно данным МВД, на конец 2025 года в Псковской области зарегистрировано 339,4 тысяч единиц автомобильного транспорта. По сравнению с 2024 годом их количество выросло на 13,2%. Основная доля автопарка региона приходится на легковые автомобили – 86,4%. Грузовые машины составляют 12,1%, автобусы – 1,5%.

Рост числа автомобилей сопровождается и притоком новых водителей: за прошлый год права в регионе получили почти 5,5 тысячи человек, уточнили в Псковстате.

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