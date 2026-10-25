Почти 5,5 тысячи жителей Псковской области получили права в 2025 году

Водительские удостоверения в Псковской области в 2025 году получили 5491 человек, что на 13,3% превышает показатель 2024 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковстате со ссылкой на данные Министерства внутренних дел России.

Автомобильный транспорт в современном мире является не просто средством передвижения, а необходимым инструментом в жизни каждого человека.

Согласно данным МВД, на конец 2025 года в Псковской области зарегистрировано 339,4 тысяч единиц автомобильного транспорта. По сравнению с 2024 годом их количество выросло на 13,2%. Основная доля автопарка региона приходится на легковые автомобили – 86,4%. Грузовые машины составляют 12,1%, автобусы – 1,5%.

Рост числа автомобилей сопровождается и притоком новых водителей: за прошлый год права в регионе получили почти 5,5 тысячи человек, уточнили в Псковстате.